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123RF Comprare un’auto usata senza rischi: tutti i controlli da fare prima dell’acquisto

Un’auto usata venduta da un privato può costare meno e lasciare margini di trattativa più ampi. Dietro la convenienza si trovano però una scelta limitata e minori protezioni contrattuali.

Il concessionario offre in genere più modelli, gestisce le pratiche burocratiche e risponde come professionista nei confronti del consumatore. Il prezzo incorpora preparazione del mezzo, costi commerciali, servizi e garanzia.

L’annuncio deve superare il primo esame

La truffa più semplice non richiede neppure l’esistenza dell’auto. Il criminale copia fotografie e descrizione da un annuncio autentico, abbassa il prezzo e chiede una somma per bloccare il veicolo. Incassato il denaro, numero telefonico e profilo scompaiono.

Un controllo inverso delle immagini può far emergere fotografie pubblicate in altre città o associate a venditori differenti. Salvare la pagina, gli screenshot, il numero telefonico e ogni conversazione consente invece di conservare prove utili qualora l’annuncio venga cancellato.

Una richiesta inferiore del 20-30% rispetto a tutte le altre non dimostra da sola una frode, ma impone una spiegazione.

Alcuni segnali meritano una risposta:

il venditore rifiuta di comunicare targa o numero di telaio;

l’auto non può essere vista perché si troverebbe all’estero o in un deposito;

la caparra deve arrivare su un conto intestato a una terza persona;

l’interlocutore insiste sulla presenza di numerosi compratori;

fotografie e documenti vengono mostrati soltanto tramite chat.

Ecco dunque che il primo dato da ottenere è la targa. Marca, modello, alimentazione, potenza e anno di immatricolazione devono coincidere con l’annuncio e con il Documento unico di circolazione e proprietà.

Subito dopo si passa al Vin, il codice di telaio riportato alla lettera E del Documento unico. La punzonatura presente sulla vettura deve corrispondere carattere per carattere e non mostrare abrasioni, saldature, vernice recente o segni di alterazione.

Una ricerca gratuita nella banca dati del Ministero dell’Interno permette di controllare, attraverso targa o telaio, se il mezzo risulta rubato o smarrito. Il risultato negativo costituisce un riscontro in più.

Per le auto importate occorre ricostruire anche la fase precedente all’immatricolazione italiana. Documenti esteri, data di prima registrazione, provenienza, eventuale uso come noleggio e coerenza del VIN vanno esaminati con attenzione ben sapendo che nessuna banca dati privata dispone di tutti gli incidenti, gli interventi o i chilometri registrati in ogni Paese.

La visura per scoprire proprietari, fermi e gravami

Un’auto usata in perfette condizioni può essere soggetta a fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, sequestro o riserva di proprietà. La consegna dei documenti non dimostra che il mezzo sia libero.

In particolare, la visura Pra per targa mostra la situazione giuridico-amministrativa registrata al momento della richiesta, l’intestatario e gli eventuali gravami. Se il nome non coincide con quello del venditore, meglio bloccare la trattativa fino alla presentazione di una procura o di un altro titolo valido.

L’ACI offre tra l’altro un controllo gratuito sulla presenza di vincoli; quando emerge un’anomalia, serve una visura completa per comprenderne la natura.

Per ricostruire l’intera storia giuridica si può chiedere l’estratto cronologico. Il documento mostra i passaggi di proprietà dalla prima immatricolazione e aiuta a individuare un numero anomalo di intestatari, precedenti utilizzi professionali o vecchi gravami.

Attenzione quindi al rischio dei chilometri scalati. Il dato sul quadro strumenti va trattato come una dichiarazione da verificare. Una percorrenza bassa deve trovare conferma nelle revisioni, nelle fatture, nei tagliandi e nell’usura dell’abitacolo.

Il Portale dell’Automobilista consente di consultare le revisioni effettuate dopo il primo giugno 2018, con i chilometri rilevati durante ciascun controllo.

La sequenza deve essere crescente e plausibile. Se una revisione del 2022 riporta 140.000 chilometri e il venditore ne dichiara 95.000 è plausibile una manomissione. Differenze minime possono dipendere da errori di inserimento mentre scarti consistenti richiedono spiegazioni accompagnate da documenti.

L’assenza di revisioni non certifica una frode: un’auto potrebbe non avere ancora raggiunto la prima scadenza oppure provenire dall’estero. Allo stesso modo il servizio pubblico non rivela una riduzione del chilometraggio avvenuta prima del primo dato registrato.

Volante liscio, pedaliera consumata, sedile del conducente deformato e pulsanti scoloriti mal si conciliano con percorrenze molto contenute. Anche la centralina può conservare valori utili, ma una diagnosi elettronica non garantisce da sola l’autenticità del dato perché i sistemi più sofisticati alterano più moduli contemporaneamente.

Incidenti nascosti, alluvioni e riparazioni strutturali

Una carrozzeria lucida può nascondere interventi pesanti. Differenze nella tonalità della vernice, spazi irregolari tra i pannelli, bulloni segnati, guarnizioni macchiate e saldature non originali indicano smontaggi o riparazioni.

Un misuratore di spessore della vernice aiuta a localizzare le zone riverniciate mentre l’ispezione sul ponte permette di esaminare longheroni, pianale, sospensioni e punti di sollevamento.

La spia airbag deve accendersi all’avviamento e spegnersi dopo il controllo del sistema. Qualsiasi comportamento diverso impone una diagnosi perché resistori e altri espedienti possono mascherare airbag esplosi e mai sostituiti.

Odore persistente di umidità, ossidazione sotto i sedili, sabbia nelle cavità, fari appannati e connettori elettrici corrosi possono segnalare un veicolo alluvionato.

L’ispezione dovrebbe avvenire con motore freddo, meglio se in un’officina scelta dal compratore. Sul ponte si controllano perdite, giochi delle sospensioni, scarico, freni, pneumatici, semiassi e segni di urti al sottoscocca. La diagnosi elettronica cerca errori cancellati di recente, anomalie delle centraline e problemi ai sistemi di sicurezza.

Durante la prova su strada occorre ascoltare cambio, frizione, cuscinetti e sospensioni. Sterzo impreciso, vibrazioni in frenata, innesti bruschi o tendenza dell’auto a deviare meritano un approfondimento.

Ogni modello ha punti deboli. Distribuzione, cambio automatico, filtro antiparticolato, sistema AdBlue, turbina, frizione, batterie e impianto di raffreddamento richiedono controlli diversi in base a motore, età e percorrenza.

Richiami di sicurezza e classe ambientale

Il numero di telaio consente di verificare presso la casa costruttrice la presenza di campagne di richiamo ancora aperte.

Il controllo ha assunto un peso particolare per i veicoli coinvolti nelle campagne sugli airbag Takata per i quali il Ministero invita espressamente anche chi guida un’auto usata a inserire il Vin nei portali delle case automobilistiche.

La classe Euro va confrontata con le limitazioni previste nei luoghi in cui la vettura verrà utilizzata. Un diesel proposto a un prezzo interessante può perdere gran parte della propria utilità se non entra nella città di residenza o se sarà coinvolto a breve da nuove restrizioni locali.

Garanzia del concessionario e diritti che offre il privato

Quando si compra da un professionista, la garanzia legale di conformità dura due anni. Per i beni usati le parti possono concordare una riduzione, ma il periodo non può scendere sotto i dodici mesi.

Il responsabile resta il venditore professionale, non la società esterna che gestisce una polizza o una garanzia commerciale. Quest’ultima può aggiungere servizi, massimali o assistenza, ma non sostituisce i diritti previsti dal Codice del consumo.

In caso di difetto coperto, il consumatore può chiedere in prima battuta riparazione o sostituzione senza spese. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto entrano in gioco quando i primi rimedi risultano impraticabili, non vengono eseguiti o causano disagi e tempi irragionevoli.

La vendita tra persone fisiche non rientra nella garanzia legale del Codice del consumo. Restano le regole del Codice civile sui vizi che rendono il bene inidoneo all’uso o ne riducono il valore.

Di norma il difetto deve essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna, salvo condizioni differenti o riconoscimento del vizio da parte del venditore.