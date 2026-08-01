Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Auto usate: attenzione all’utilizzo intensivo nascosto

Comprare un’auto usata è sempre un po’ un atto di fiducia verso chi l’ha guidata prima di noi. E il chilometraggio, spesso, è il primo numero su cui si concentra l’attenzione. Ma c’è un dettaglio che molti trascurano e che può fare la differenza tra un buon affare e un acquisto di cui pentirsi dopo pochi mesi: in quanto tempo quei chilometri sono stati percorsi? Guidare 150.000 km nell’arco di dodici anni è una cosa; accumularli in quattro o cinque anni lavorativi intensi è tutt’altra storia. E i componenti dell’auto, silenziosamente, lo sanno.

Lo studio CarVertical

Secondo un’indagine realizzata da carVertical, il 4,5% delle auto controllate in Italia tra il 2025 e il 2026 è stato utilizzato in modo intensivo, ovvero ha percorso oltre 36.000 chilometri all’anno, pari a circa 3.000 chilometri al mese. Si tratta quasi sempre di veicoli che hanno svolto attività professionali: taxi, noleggio con conducente, car sharing, flotte aziendali, consegne. Mezzi che hanno lavorato sodo, spesso in condizioni poco amorevoli per la meccanica.

Il dato che emerge con più chiarezza è la fotografia dei modelli più coinvolti. Al primo posto si trova il Mercedes-Benz Vito, con il 29,1% degli esemplari controllati che supera la soglia dei 36.000 chilometri annui. Seguono Peugeot 3008 al 18%, Peugeot 2008 al 16,2%, Fiat Ducato al 14,8% e Alfa Romeo Stelvio al 12,6%. Un mix che racconta molto: furgoni da lavoro ma anche berline e crossover di gamma media, scelte aziendali spesso rivendute senza segnalare il precedente utilizzo intensivo.

I problemi dell’uso intensivo

Un’auto impiegata quotidianamente per lavoro è sottoposta a sollecitazioni ben diverse rispetto a una vettura utilizzata per esigenze private. Traffico cittadino, continue accelerazioni e frenate, lunghi periodi con il motore al minimo, frequenti operazioni di carico e scarico e percorrenze elevate contribuiscono ad aumentare l’usura di componenti come sospensioni, impianto frenante, trasmissione, sterzo e motore. Anche gli interni possono mostrare segni di deterioramento più marcati, interessando sedili, volante, pedali e maniglie.

Il punto, detto in modo diretto, è che un motore che ha trasportato passeggeri per dodici ore al giorno nel traffico non è nella stessa condizione di un motore uguale che ha percorso la stessa distanza su statali in settimane tranquille. La cilindrata è la stessa, i chilometri sono gli stessi, ma lo stress accumulato nel tempo è profondamente diverso. Ed è questa differenza che il contachilometri, da solo, non riesce a raccontare.

Le ex auto aziendali

Non tutte le vetture impiegate professionalmente sono facilmente riconoscibili una volta immesse sul mercato dell’usato. Se un ex taxi è spesso identificabile, molte auto provenienti da flotte aziendali, società di noleggio o servizi di trasporto vengono rivendute senza elementi che ne rivelino il precedente utilizzo.

Il rischio si amplifica ulteriormente con i veicoli importati. Lo studio evidenzia come una parte delle auto utilizzate in passato come taxi provenga dall’estero, dove ha accumulato percorrenze molto elevate prima di arrivare sul mercato italiano. La mancanza di una condivisione sistematica dei dati tra i diversi Paesi rende più difficile ricostruire la storia completa del veicolo, aumentando il rischio di acquistare un’auto con un passato particolarmente gravoso.

Cosa fare, quindi, prima di firmare? Tre cose semplici ma concrete: verificare la cronologia del chilometraggio nel tempo, sottoporre l’auto a un controllo in officina prima dell’acquisto e controllare l’usura fisica di pedali, volante e sedili, che spesso tradiscono un utilizzo intenso meglio di qualsiasi documento. Un’auto usata con una storia pulita è un affare. Una con una storia nascosta è solo un problema rimandato.