Auto rigata dopo l’autolavaggio: quando il gestore deve pagare la riparazione e quali prove servono per il risarcimento. Il ruolo di fotografie e testimonianze

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123RF I rulli rovinano la carrozzeria: chi risponde dei danni all’auto?

Se i graffi riscontrati sull’auto al termine del lavaggio sono stati causati dal lavaggio stesso, le spese di riparazione sono a carico del gestore. La scoperta del danno all’uscita non basta però per ottenere il risarcimento. Il proprietario del mezzo deve infatti riuscire a collegarlo al servizio o al funzionamento dell’impianto ovvero a ricostruire in maniera puntare cosa è accaduto durante il lavaggio.

Per attribuire la responsabilità serve anche il passaggio fra questi due elementi: la prova del rapporto causale. A incidere sull’esito possono essere le condizioni precedenti del veicolo, le istruzioni esposte, la condotta dell’automobilista e l’eventuale affidamento dell’auto al personale.

Il primo interlocutore è l’impresa che ha eseguito il lavaggio

Pagando il servizio, il cliente instaura un rapporto contrattuale con chi lo eroga. Il gestore deve eseguire la prestazione e risponde dell’inadempimento. Sul piano contrattuale spetta all’impresa dimostrare l’esatto adempimento oppure che l’inadempimento deriva da una causa a lei non imputabile, ferma la necessità per il cliente di provare gli elementi della propria domanda.

Per individuare il destinatario della contestazione conviene partire dai dati dell’impresa riportati sul documento di pagamento e dalle informazioni presenti nell’impianto. L’insegna della stazione di servizio o il marchio del costruttore dei rulli non bastano per identificare il soggetto con il quale è stato concluso il contratto.

Se l’errore è stato commesso da un addetto durante il lavoro, il cliente non deve considerarlo un problema personale del dipendente. L’articolo 1228 del Codice civile disciplina anche la responsabilità di chi si avvale di terzi per adempiere alla propria obbligazione.

Che cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento

Il punto centrale è stabilire se il danno derivi dal lavaggio contestato. Un rumore seguito dalla rottura dello specchietto, ripreso da una telecamera o osservato da un testimone, offre una ricostruzione diversa dalla semplice scoperta di un graffio a distanza di giorni. Anche le dichiarazioni del personale e l’eventuale documentazione tecnica possono contribuire a chiarire la sequenza.

Non è indispensabile disporre sempre del filmato dell’urto. La prova può essere costruita anche mediante presunzioni, purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729. La vicinanza temporale fra lavaggio e scoperta del danno è un elemento da valutare insieme agli altri.

Accanto al rapporto contrattuale viene in rilievo l’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni causati dalle cose in custodia. In questo caso l’attenzione si concentra sull’impianto e sul suo ruolo nella produzione del danno. Una volta dimostrato il collegamento causale con la cosa custodita, spetta al custode provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. Non serve che il cliente dimostri anche una specifica negligenza del gestore. Allo stesso modo, la sola affermazione di avere effettuato la manutenzione non equivale alla prova del fortuito.

Quando l’automobilista affida il veicolo agli addetti, entra in gioco anche l’obbligo di custodirlo fino alla riconsegna. È un aspetto diverso dalla custodia dei macchinari. La Corte di Cassazione, con la sentenza 23845 del 2008, ha riconosciuto l’obbligo accessorio di custodia quando il prestatore prende in consegna un bene per eseguire il lavoro. La vicenda riguardava un’auto affidata per il lavaggio e poi rubata. Il principio interessa l’affidamento del veicolo, senza costituire una prova automatica sull’origine di qualsiasi graffio.

L’autolavaggio self-service non esclude ogni responsabilità

L’acquisto di un programma automatico e il collocamento personale dell’auto non rende il gestore estraneo a qualsiasi danno provocato dalle attrezzature. Anche in questo caso deve però ricostruire anche le operazioni compiute dal cliente. La formula self-service non risolve la questione della responsabilità in quanto sono determinanti la causa del danno e l’eventuale contributo della condotta dell’utilizzatore.

In ogni caso, dopo la scoperta dei graffi, la prima cosa da fare è documentare subito l’accaduto ovvero conservare elementi che potrebbero diventare difficili da recuperare. Sul piano pratico, è utile:

fotografare il veicolo nel suo insieme e il danno da vicino, conservando i file originali;

tenere ricevuta, scontrino o prova del pagamento, insieme all’orario e al programma acquistato;

segnalare il problema al personale prima di lasciare l’impianto, annotando a chi è stato comunicato;

fotografare istruzioni, avvertenze e cartelli, così da documentare le condizioni d’uso indicate al cliente;

raccogliere i recapiti degli eventuali testimoni, distinguendo chi ha visto l’evento da chi ha soltanto osservato il danno dopo;

conservare i componenti eventualmente staccati, quando possibile e senza accedere alle parti pericolose dell’impianto.

Se l’autolavaggio è videosorvegliato, conviene chiedere che vengano conservate le immagini relative al passaggio contestato, indicando data, fascia oraria e targa. La conservazione delle riprese è limitata alle finalità del trattamento e può essere breve.

Il cartello “non si risponde dei danni”

All’ingresso può comparire un avviso con cui la direzione dichiara di non assumersi responsabilità per specchietti, antenne, accessori o danni alla carrozzeria. Ma l’articolo 1229 del Codice civile rende nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. Nei rapporti con un consumatore interviene inoltre la disciplina sulle clausole vessatorie. Le condizioni che limitano illegittimamente i diritti del cliente in caso di inadempimento possono essere nulle mentre il resto del contratto continua a operare

Un’avvertenza sulle caratteristiche delle auto ammesse al lavaggio svolge invece una funzione diversa. Per valutarne gli effetti bisogna considerare la chiarezza dell’informazione e il rapporto con l’evento contestato.

Quando conta il comportamento del cliente

Prima di avviare il programma di lavaggio bisogna verificare le indicazioni dell’impianto e quelle applicabili al proprio veicolo. Ripiegare gli specchietti o rimuovere un’antenna smontabile possono essere precauzioni richieste, ma le condizioni vanno controllate in riferimento a ogni modello di auto.

Se l’automobilista trascura un’istruzione e questa omissione contribuisce al danneggiamento, l’articolo 1227 consente di ridurre il risarcimento in relazione alla gravità della colpa e alle conseguenze prodotte. L’eventuale mancata chiusura di uno specchietto non giustifica per esempio il rifiuto di risarcire una rigatura su un’altra parte dell’auto. Qualora il comportamento del cliente risulti invece la causa esclusiva dell’evento, può essere esclusa la responsabilità del gestore

Il risarcimento deve riferirsi alle conseguenze patrimoniali effettivamente riconducibili all’accaduto. L’articolo 1223 comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Anche un eventuale costo per una vettura sostitutiva richiede una giustificazione, oltre alla prova della spesa e del collegamento con l’indisponibilità del mezzo danneggiato.