Perdere il biglietto dell’autostrada potrebbe presto non comportare più il pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione d’ingresso più lontana. Una modifica apparentemente marginale, nascosta tra le disposizioni del nuovo Codice della Strada, rischia infatti di cambiare le regole applicate agli automobilisti che arrivano al casello senza poter dimostrare dove abbiano iniziato il viaggio.
La novità emerge dall’esame parlamentare della riforma, ma non rappresenta ancora una disposizione definitiva. A sollevare la questione sono stati i tecnici del Servizio Bilancio della Camera, che hanno individuato l’assenza di un riferimento normativo finora utilizzato per giustificare gli addebiti maggiorati. Una lacuna che potrebbe avere conseguenze economiche per i gestori autostradali e offrire maggiori possibilità di contestazione agli utenti.
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Quanto si paga oggi
Attualmente, quando un conducente raggiunge il casello d’uscita senza il biglietto, la società concessionaria può calcolare il pedaggio prendendo come riferimento la stazione d’ingresso più lontana compatibile con il percorso e con la categoria del veicolo.
Il meccanismo nasce dall’impossibilità di stabilire con certezza la distanza effettivamente percorsa. Su autostrade particolarmente estese, come l’A1, può tradursi nell’addebito di centinaia di chilometri mai percorsi. La classe del mezzo assume un ruolo importante, perché determina la tariffa chilometrica applicabile e permette di escludere eventuali accessi incompatibili con determinate categorie di veicoli.
Non si tratta propriamente di una multa, bensì di un pedaggio calcolato convenzionalmente. L’automobilista conserva comunque la possibilità di dichiarare successivamente il casello d’ingresso effettivo, chiedendo il ricalcolo dell’importo.
Il sistema, tuttavia, può generare contestazioni e disagi, soprattutto quando il conducente non dispone di elementi immediati per ricostruire il proprio itinerario.
Nuovo Codice della Strada: la norma potrebbe scomparire
La questione nasce dalla mancata riproduzione, nello schema del nuovo Codice della Strada, della disposizione che disciplina il calcolo del pedaggio massimo in caso di smarrimento del titolo d’ingresso. Il Servizio Bilancio della Camera ha evidenziato questa assenza, chiedendo chiarimenti al Governo per comprenderne le ragioni e valutarne le possibili conseguenze finanziarie.
Non è ancora chiaro se l’omissione rappresenti una scelta normativa intenzionale oppure un problema di coordinamento nella stesura del provvedimento. Il punto riguarda soprattutto la base giuridica degli addebiti. Senza un’esplicita previsione legislativa, il criterio della tratta più lunga potrebbe continuare a comparire nelle convenzioni stipulate tra Stato e concessionari, ma la sua applicazione agli automobilisti diventerebbe più facilmente contestabile.
Questo scenario potrebbe aprire la strada a un maggior numero di ricorsi, con possibili ripercussioni sugli incassi delle società autostradali. Resta comunque necessario distinguere l’eventuale eliminazione del criterio massimo dall’obbligo di pagare il pedaggio effettivamente dovuto, che non verrebbe automaticamente cancellato.
Quando cambieranno le regole ai caselli autostradali
Per il momento non cambia nulla. Gli automobilisti devono continuare a conservare il biglietto ritirato all’ingresso e a seguire le procedure previste in caso di smarrimento. Il decreto legislativo è ancora sottoposto all’esame parlamentare. La Commissione Trasporti della Camera dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027, prima che il testo completi il percorso necessario all’approvazione definitiva.
Durante questa fase, il Governo potrebbe intervenire per ripristinare la disposizione mancante oppure confermarne l’esclusione, chiarendo le conseguenze operative della modifica. Fino all’entrata in vigore delle nuove norme, quindi, non sarebbe corretto considerare già abolito il pedaggio massimo.
Per chi perde il biglietto, la soluzione più prudente resta dichiarare l’effettivo casello d’ingresso e richiedere la verifica del percorso. La riforma potrebbe rendere meno gravoso un errore di distrazione, ma soltanto il testo definitivo stabilirà quali garanzie avranno gli automobilisti.