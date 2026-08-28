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123RF Bagagli sul tetto dell’auto: quanto peso si può trasportare e cosa prevede il Codice della Strada

Quanti chilogrammi si possono caricare sul tetto di un’auto? Il Codice della Strada non fissa la stessa portata per ogni modello. Il limite nasce dall’incrocio fra le prescrizioni del costruttore della vettura, la capacità delle barre, il valore dichiarato per il box o il portapacchi e la massa ammessa del veicolo.

Al peso delle valigie devono essere sommati quello del contenitore, degli attacchi e delle traverse. Sul tetto vanno sistemati i colli voluminosi e relativamente leggeri, mentre bottiglie, utensili, derrate e valigie dense dovrebbero rimanere in basso nel bagagliaio.

Non c’è un peso massimo universale per il tetto

La portata consentita cambia da auto ad auto. Alcune utilitarie accettano carichi modesti, numerosi modelli si collocano fra 50 e 75 kg, mentre station wagon, SUV o fuoristrada possono arrivare a 100 kg o oltre. Il dato va cercato nel manuale d’uso, nella documentazione tecnica del modello o nel portale di assistenza della casa. La soglia applicabile coincide con il valore più basso dell’intera catena:

portata dinamica massima del tetto indicata dal costruttore dell’auto;

capacità degli attacchi e delle barre trasversali;

carico ammesso dal box, dal cestello o dal portasci;

massa complessiva a pieno carico riportata nei documenti del veicolo;

eventuali limitazioni legate a tetto panoramico, punti di ancoraggio o uso fuoristrada.

Come si calcola il carico reale sul tetto

Il peso da confrontare con la portata dell’auto comprende tutto ciò che viene collocato sopra la carrozzeria. Barre, piedi di fissaggio, adattatori, box e bagagli formano un’unica somma. Un esempio rende immediato il calcolo. Se il costruttore ammette 75 kg, le barre pesano 5 kg e il box ne pesa 18, per le valigie restano 52 kg.

Se il contenitore dichiara una capacità massima di 50 kg, il limite finale scende a 50, nonostante sul tetto rimangano teoricamente due chilogrammi disponibili. Volume e peso non sono sinonimi. Un box da 500 litri può riempirsi con piumini, caschi o abbigliamento senza avvicinarsi al limite, mentre poche confezioni d’acqua o alcune attrezzature metalliche potrebbero oltrepassarlo lasciando molto spazio vuoto.

La portata del tetto riportata nel manuale si riferisce all’auto in movimento. Curve, frenate, buche, dossi e raffiche laterali moltiplicano le sollecitazioni trasmesse agli attacchi. Di conseguenza il carico dinamico è molto più restrittivo di quello sopportabile da fermo.

Il tema emerge soprattutto con le tende da tetto. Alcuni sistemi dichiarano una capacità statica di centinaia di chilogrammi, destinata a sostenere tenda e occupanti quando la vettura è parcheggiata, ma ammettono un valore dinamico nettamente inferiore durante la marcia.

La massa complessiva dell’auto

L’articolo 167 del Codice della Strada vieta di superare il valore indicato nella carta di circolazione o nel Documento unico. Nel formato europeo, il campo F.2 identifica la massa massima ammissibile a pieno carico nello Stato di immatricolazione. La voce G riporta la massa del veicolo in servizio secondo i criteri di omologazione.

La differenza fra i due numeri offre un riferimento iniziale per la capacità disponibile, ma va ridotta considerando persone, dotazioni e accessori non compresi nel valore di partenza. Una famiglia di cinque persone può consumare gran parte del margine prima ancora di caricare le valigie. La normativa prevede criteri di calcolo, riduzioni sul valore misurato e regole particolari per alcune motorizzazioni. Non vanno quindi interpretati come un invito a programmare il viaggio oltre il dato F.2.

Il cuore della disciplina si trova nell’articolo 164 del Codice della Strada. Il carico va disposto in modo da impedire caduta e dispersione senza limitare la visuale del conducente o la libertà dei movimenti o compromettere la stabilità del mezzo e non può nascondere luci, indicatori o targa.

Per i bagagli sul tetto, questi obblighi si traducono in alcune operazioni:

utilizzare barre e attacchi compatibili con marca, modello, carrozzeria e anno dell’auto;

rispettare posizione, distanza fra le traverse e coppie di serraggio indicate dal produttore;

distribuire il peso fra i punti di appoggio, evitando concentrazioni su una sola zona;

bloccare ogni oggetto con cinghie idonee e in buono stato;

assicurare il contenuto anche dentro il box, sfruttando gli ancoraggi interni;

eliminare spazi che permettano alle valigie di acquistare velocità durante una frenata;

verificare chiusure, serrature, morsetti e cinghie prima della partenza e durante le soste.

La serratura del box protegge dall’apertura o dal furto, ma non sostituisce il fissaggio del contenuto. Allo stesso modo, una rete elastica può trattenere oggetti leggeri dentro un cestello, mentre non offre da sola una ritenuta adeguata per una valigia rigida sottoposta alla spinta dell’aria.

Come distribuire valigie e attrezzature

Gli oggetti più pesanti ammessi sul tetto dovrebbero essere collocati nella zona centrale, fra le due barre, con il peso ripartito in maniera simmetrica. Le estremità del box possono accogliere capi d’abbigliamento, sacchi morbidi e materiale leggero, così da non caricare la parte anteriore o posteriore del contenitore.

Un singolo collo pesante crea un carico puntuale capace di deformare il fondo della cassa e sottoporre un attacco a uno sforzo superiore agli altri. Distribuire significa anche impedire che il contenuto possa scorrere in avanti, indietro o lateralmente.

Le cinghie con fibbia o cricchetto devono essere dimensionate per il carico, protette dagli spigoli e tese senza schiacciare box, tavole o scocca del veicolo. I comuni elastici con ganci non dovrebbero costituire il sistema principale di ritenuta. Le estremità libere delle cinghie vanno raccolte perché una fettuccia lasciata al vento può battere sulla carrozzeria, usurarsi o allentare il nodo. Dopo i primi chilometri è prudente fermarsi in un’area sicura e ripetere il controllo.

Limiti di sagoma: altezza, larghezza e lunghezza

L’articolo 61 stabilisce che un veicolo, carico compreso, non possa superare in via ordinaria:

2,55 metri di larghezza;

4 metri di altezza;

12 metri di lunghezza per un veicolo isolato.

Sono valori molto più ampi delle dimensioni di un’auto, ma non autorizzano a occupare tutto quello spazio ignorando le regole dell’articolo 164. Il carico non può sporgere anteriormente. Dietro è ammessa una sporgenza fino a tre decimi della lunghezza del veicolo soltanto per oggetti indivisibili e nel rispetto della sagoma massima. Una fila di valigie o scatoloni, essendo separabile, non può essere organizzata oltre la parte posteriore approfittando del limite del 30%.

Sul lato, la sporgenza non deve superare 30 centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, barre, lastre e oggetti simili difficili da percepire, se collocati orizzontalmente, non possono comunque oltrepassare la sagoma propria dell’auto.

Il box andrebbe centrato o posizionato secondo le istruzioni del sistema, senza interferire con l’apertura del portellone.