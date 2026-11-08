Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Perché si scarica la batteria dell'auto anche da spenta

Molti automobilisti si sono trovati almeno una volta nella vita a fare i conti con la sgradita sorpresa di una batteria a terra dopo aver lasciato l’auto ferma per qualche giorno o settimana.

L’istinto comune è pensare che, a motore spento e quadro disinserito, l’impianto elettrico di un veicolo sia completamente a riposo. In realtà, le moderne automobili sono simili a computer viaggianti sempre connessi e vigili.

Anche quando le chiavi sono sfilate e le portiere sono chiuse, una fitta rete di centraline e sensori continua a prelevare energia dalla batteria. Analizziamo nel dettaglio cosa consuma energia quando l’auto è ferma, distinguendo tra i consumi fisiologici e le anomalie che rischiano di prosciugare l’accumulatore.

Il “Parasitic Drain”: cos’è e quali sono i consumi fisiologici della batteria

Il fenomeno per cui l’impianto elettrico continua a prelevare corrente a veicolo spento prende il nome di assorbimento parassitario (parasitic drain). In condizioni normali, ogni auto ha un consumo a riposo (chiamato anche corrente di standby o di autoscarica controllata) che oscilla solitamente tra i 20 e i 50 milliampere (mA), a seconda del livello di dotazione tecnologica del veicolo.

Questo flusso minimo è indispensabile per alimentare una serie di memorie volatili e funzioni basilari:

centralina motore (ECU) e body computer: mantengono in memoria i parametri autoadattativi del motore e gestiscono lo stato di veglia dell’elettronica;

(ECU) e body computer: mantengono in memoria i parametri autoadattativi del motore e gestiscono lo stato di veglia dell’elettronica; sistema di chiusura centralizzata e antifurto di serie : i ricevitori radio rimangono in ascolto per captare il segnale del telecomando o della chiave elettronica (Keyless Go);

: i ricevitori radio rimangono in ascolto per captare il segnale del telecomando o della chiave elettronica (Keyless Go); immobilizer : il sistema di sicurezza passiva che riconosce il codice della chiave per autorizzare l’avviamento;

: il sistema di sicurezza passiva che riconosce il codice della chiave per autorizzare l’avviamento; orologio di bordo e memorie multimediali: per conservare l’ora esatta, le stazioni radio memorizzate e le impostazioni del computer di bordo.

Se l’auto viene guidata regolarmente, questo consumo fisiologico non rappresenta un problema, poiché l’alternatore provvede a ricaricare la batteria durante la marcia. Tuttavia, se l’auto resta ferma per settimane, anche un assorbimento di soli 40 mA può consumare circa 1 Ah al giorno, esaurendo progressivamente la riserva energetica.

I principali indiziati dell’aumento di consumo

Nelle vetture moderne dotate di accesso e avviamento senza chiave (Keyless Entry), il consumo a riposo può essere sensibilmente superiore rispetto alle auto tradizionali. Questo perché l’auto emette continuamente un segnale a bassa frequenza per verificare la presenza della chiave nelle vicinanze.

Se la chiave viene lasciata vicina al box (ad esempio, appesa al gancio dell’ingresso di casa, a pochi metri dall’auto), la centralina e la chiave continuano a dialogare, impedendo al sistema di entrare in modalità di “sleep profondo” e causando un drenaggio anomalo della batteria.

Un capitolo a parte meritano gli antifurti satellitari, le dashcam con modalità parcheggio attiva e gli antifurti aftermarket non integrati perfettamente nella rete CAN-bus dell’automobile. Questi dispositivi richiedono un’alimentazione costante e, se non installati a regola d’arte, possono triplicare o quadruplicare il consumo parassitario a riposo, riducendo drasticamente l’autonomia della batteria nei periodi di inattività.

Consumi anomali: guasti elettrici e centraline che “non dormono”

Oltre ai consumi previsti dal progetto, possono verificarsi malfunzionamenti che trasformano la batteria in una sorta di stufa elettrica silenziosa. Uno dei guasti più comuni è il mancato “spegnimento” o la mancata entrata in modalità di risparmio energetico (standby) di alcune centraline.

Ciò può essere causato da:

relè bloccati o interruttori difettosi : ad esempio, il pulsante del freno che rimane chiuso, facendo credere alla centralina che il pedale sia premuto, oppure un interruttore nel cassettino portaoggetti o nel bagagliaio che non spegne la luce di cortesia alla chiusura dello sportello;

: ad esempio, il pulsante del freno che rimane chiuso, facendo credere alla centralina che il pedale sia premuto, oppure un interruttore nel cassettino portaoggetti o nel bagagliaio che non spegne la luce di cortesia alla chiusura dello sportello; componenti aftermarket difettosi : autoradio non originali collegate male (invertendo il positivo sotto chiave con il positivo permanente) che mantengono l’amplificatore interno sempre attivo;

: autoradio non originali collegate male (invertendo il positivo sotto chiave con il positivo permanente) che mantengono l’amplificatore interno sempre attivo; centraline corrotte da infiltrazioni d’umidità: l’ossidazione sui connettori o all’interno delle scatole fusibili può creare micro-cortocircuiti resistivi che fanno circolare corrente continuamente.

Come prevenire la scarica e diagnosticare i problemi

Per chi è costretto a lasciare l’auto ferma a lungo, esistono contromisure efficaci:

staccare il polo negativo : se il veicolo rimane fermo per oltre un mese, scollegare il morsetto negativo della batteria azzera quasi del tutto l’assorbimento parassitario (tenendo conto della sola autoscarica chimica della batteria);

: se il veicolo rimane fermo per oltre un mese, scollegare il morsetto negativo della batteria azzera quasi del tutto l’assorbimento parassitario (tenendo conto della sola autoscarica chimica della batteria); utilizzare un mantenitore di carica : è la soluzione ideale per i box dotati di presa di corrente. Il mantenitore erogatore eroga una bassissima corrente di compensazione solo quando necessario, mantenendo la batteria sempre al 100% della salute;

: è la soluzione ideale per i box dotati di presa di corrente. Il mantenitore erogatore eroga una bassissima corrente di compensazione solo quando necessario, mantenendo la batteria sempre al 100% della salute; misurare l’assorbimento con un multimetro: in caso di dubbi, un elettrauto può inserire un tester in serie sul polo negativo della batteria per misurare i milliampere effettivi assorbiti a vettura chiusa e spenta, identificando rapidamente l’eventuale circuito difettoso rimuovendo i fusibili uno alla volta.

La batteria di un’auto moderna non è un semplice serbatoio statico, ma un componente costantemente sollecitato da micro-assorbimenti elettronici anche quando il veicolo sembra totalmente spento.

Comprendere la differenza tra il normale consumo di standby dei sistemi di sicurezza e i drenaggi anomali causati da guasti o accessori aftermarket permette non solo di evitare spiacevoli sorprese al momento dell’accensione, ma anche di preservare la vita utile dell’accumulatore nel lungo periodo.