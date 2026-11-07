Molti automobilisti pensano che basti bilanciare le gomme se l’auto tira a destra o se compare una fastidiosa vibrazione sopra gli 80 km/h.
In realtà siamo di fronte a due problemi completamente diversi: uno riguarda l’assetto ruote e l’altro la bilanciatura degli pneumatici. Vediamo di fare chiarezza per evitare di buttare soldi inutilmente e distruggere un treno di gomme nuove in pochissimi chilometri.
Indice
Equilibratura e convergenza: quali sono le differenze?
Spesso confusi tra loro, questi due interventi agiscono su principi meccanici completamente diversi: l’equilibratura corregge la distribuzione dei pesi attorno all’asse di rotazione della ruota, mentre la convergenza ripristina gli angoli di allineamento delle ruote rispetto al telaio della vettura:
- equilibratura o bilanciatura: questa operazione serve a distribuire in modo uniforme il peso lungo la circonferenza del cerchio. Poiché nessuna ruota nasce priva di imperfezioni di fabbricazione, viene posizionata su un macchinario computerizzato che la fa girare, individua lo sbilanciamento e indica dove applicare appositi contrappesi sul cerchio;
- convergenza o assetto ruote: in questo caso si effettua la registrazione meccanica delle ruote rispetto alla linea centrale del telaio. Qui si agisce sui tiranti dello sterzo e sui bracci della sospensione; il tecnico allinea le ruote a valori definiti dalla Casa costruttrice, evitando che l’auto tenda a curvare da sola e che le gomme sfreghino in modo anomalo sull’asfalto.
Riconoscere i sintomi per capire cosa fare
Per individuare con precisione l’intervento corretto da eseguire basta prestare attenzione ad alcuni segnali dell’auto durante la marcia:
- vibrazioni al volante tra 80 e 130 km/h: lo sterzo trema solo a una determinata velocità e sparisce a quelle più basse a causa dello squilibrio delle ruote anteriori;
- vibrazione sul sedile: il volante resta immobile ma si avverte una vibrazione intensa sui sedili o sul pavimento, il che indica che le ruote posteriori non sono bilanciate;
- l’auto tira a destra o a sinistra: la vettura devia da sola sulla strada diritta rilasciando il volante e richiede al guidatore di correggere la traiettoria per procedere dritta;
- vibrazioni solo in frenata: questa oscillazione compare unicamente premendo il pedale del freno e sta a indicare che i dischi del freno sono deformati dal calore e non ci sono problemi alle gomme;
- consumo irregolare del battistrada: quando la spalla interna o esterna è più consumata rispetto al centro, indica che la convergenza è fuori asse.
Quanto costa la lavorazione
Il prezzo per la riparazione dipende dalla problematica presente sulla vettura, dalla presenza di sospensioni regolabili e dalla dotazione di sistemi elettronici di bordo. Vediamoli nel dettaglio:
- equilibratura di 4 ruote: varia mediamente tra i 20 e i 30 euro per il treno completo a seconda che si tratti di cerchi in ferro o in lega;
- convergenza asse anteriore: costa tra 45 e 65 euro, ideale per la maggior parte del parco auto circolante dotata di ponte posteriore rigido;
- assetto completo: oscilla tra 70 e 120 euro, necessario sui veicoli dotati di sospensioni regolabili sia all’anteriore che al posteriore;
- calibrazione sensore angolo sterzo (SAS) e radar ADAS: comporta un supplemento di circa 50 euro per allineare via presa diagnosi lo zero del piantone sterzo, impedendo correzioni anomale del mantenitore di corsia.
I consigli del meccanico
Per evitare spese inutili e interventi a metà, ecco alcuni consigli da tenere a mente prima di effettuare qualsiasi lavorazione su ruote e sospensioni:
- controllo preliminare: prima di effettuare qualsiasi regolazione sulla convergenza il mio consiglio è quello di verificare l’integrità dei componenti meccanici come trapezi, bracci oscillanti, testine sterzo e silent block. Se anche uno solo di questi componenti ha gioco, qualsiasi regolazione è del tutto vana e fa solo spendere soldi a vuoto;
- verifica della bilanciatura: se utilizzi ruote già complete di cerchio montate per la stagione invernale o estiva, è sempre opportuno far controllare l’equilibratura prima del montaggio o una volta all’anno. Se invece installi pneumatici nuovi sullo stesso cerchio, l’operazione di bilanciamento è già inclusa nella procedura;
- frequenza della convergenza sballata: i valori di regolazione non si alterano da soli, ma vanno fuori tolleranza solo a seguito di urti violenti contro buche e marciapiedi, oppure per l’usura dei componenti meccanici. Il mio consiglio è fare una verifica dell’assetto almeno una volta all’anno o appena si nota un consumo anomalo degli pneumatici.