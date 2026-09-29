Bollo auto 2027, i modelli di auto che pagheranno oltre 200 euro per pochi Kw

La soglia degli 80 kW lascia fuori dall'esenzione diverse auto da 81, 85 e 90 kW: ecco i modelli e quanto potrebbero pagare.

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Come ormai noto la soglia prevista per l’esenzione del bollo auto 2027 è 80 kW: quindi un’auto da 81 kW o più resta fuori dall’esenzione, anche se supera la soglia di poco. Questo minima differenza comporta un esborso di un centinaio di euro: chi ha 81 kW paga il bollo ordinario calcolato sull’intera potenza del veicolo in base alle disposizioni regionali.

Bollo auto, un tributo regionale

Ricordiamo che il bollo auto è un tributo regionale, anche se nasce da una normativa nazionale. In pratica:

lo Stato stabilisce le regole generali del tributo

le Regioni sono titolari della tassa e possono, entro i limiti previsti dalla normativa, stabilire tariffe, riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

per questo una stessa auto può avere un bollo diverso se è immatricolata/residente fiscalmente in una Regione diversa

Ora prendendo come riferimento la Regione Lombardia, vediamo nella seguente tabella quanto pagheranno le versioni dei modelli di auto più comuni che ‘sforano’ gli 80 Kw. Il caso più evidente è quello delle vetture da 81 kW. Con la soglia fissata a 80 kW, un’auto che si ferma a 80 kW può beneficiare dell’esenzione prevista per il 2027, mentre una versione da 81 kW resta fuori e, in Lombardia, avrebbe un bollo ordinario stimato in circa 209 euro all’anno.

* Stima calcolata applicando la tariffa ordinaria lombarda di 2,58 euro per kW per autovetture Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 fino a 100 kW. L’importo effettivamente dovuto può variare in funzione della specifica vettura, della classe Euro, dell’alimentazione, della data di immatricolazione e di eventuali agevolazioni regionali.

Le auto da 85 kW

Un altro gruppo particolarmente interessante è quello delle vetture da 85 kW, pari a 115 CV. In questo caso il superamento della soglia è di 5 kW e la stima del bollo lombardo sale a circa 219 euro all’anno.

Le auto da 90 kW

All’estremo superiore della fascia considerata ci sono le vetture da 90 kW, pari a 120 CV. Con la tariffa lombarda indicata, il bollo ordinario arriva a circa 232 euro all’anno.

Nota importante: occorre controllare la potenza riportata nei documenti del veicolo. Questo è particolarmente importante per le ibride, per le quali la potenza complessiva del sistema può essere superiore a quella del motore termico considerata ai fini della tassa.