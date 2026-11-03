Bollo auto, addio stangata per le famiglie numerose: quali van e monovolume sono salvi

È previsto anche un rimborso fino a 385,71 euro per chi ha più di tre figli e possiede un’auto da sei a nove posti, anche se supera gli 80 kW.

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Il disegno di legge di bilancio introduce importanti novità e agevolazioni sul fronte della tassa automobilistica, affiancando all’esenzione generale (fissata per i veicoli fino a 80 kW) misure specifiche di sostegno e sgravio dedicate ai nuclei familiari numerosi che necessitano di vetture a maggiore capienza.

I requisiti chiave per l’agevolazione

Per i veicoli di grandi dimensioni dedicati al trasporto di più passeggeri, la manovra prevede un supporto (strutturato sotto forma di contributo/rimborso INPS fino a 385,71 euro all’anno) che richiede il rispetto di specifici paletti:

  • Composizione del nucleo: famiglie con più di tre figli (almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento).
  • Tipologia di veicolo: vetture e monovolume omologati con da 6 a 9 posti.
  • Limite di potenza: potenza massima del veicolo fino a 133 kW (circa 181 CV), con alimentazione a benzina, gasolio o ibrida.
  • Compatibilità: il contributo non concorre al calcolo dell’ISEE ed è riconosciuto per un solo veicolo a nucleo familiare (senza diritto all’esenzione su altre automobili).

Elenco dei principali modelli da 6 a 9 posti (fino a 133 kW)

I veicoli che rispondono alle caratteristiche di omologazione (da 6 a 9 posti) e rientrano nella soglia limite di potenza di 133 kW comprendono diverse categorie di monovolume, MPV e veicoli commerciali leggeri (passenger van) molto diffusi sul mercato:

Monovolume e MPV di grandi dimensioni

  • Fiat Doblò Panorama (versioni a passo lungo / 7 posti)
  • Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect (7 posti)
  • Volkswagen Caddy Maxi (7 posti)
  • Citroën Berlingo Multispace / SpaceTourer (versioni multispazio e passo corto/medio)
  • Peugeot Rifter / Traveller (configurazioni fino a 7/9 posti con motorizzazioni Diesel BlueHDi entro i 133 kW)
  • Opel Combo Life / Zafira Life (versioni passeggeri a 7-8-9 posti)
  • Toyota Proace Verso (nelle varianti di potenza inferiore o pari a 133 kW)

Veicoli commerciali leggeri per il trasporto passeggeri (Van / Pulmini 8-9 posti)

  • Fiat Ducato Panorama / Scudo (versioni passeggeri entry-level con potenze contenute entro il limite)
  • Ford Transit Custom Kombi (versioni d’accesso EcoBlue fino a 133 kW)
  • Volkswagen Transporter / Caravelle (versioni a 8-9 posti con potenze base TDI)
  • Renault Trafic Passenger (versioni d’ingresso Blue dCi)
  • Nissan Primastar Combi
  • Citroën Jumper / Peugeot Boxer (versioni combi trasporto persone)
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