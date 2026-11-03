Il disegno di legge di bilancio introduce importanti novità e agevolazioni sul fronte della tassa automobilistica, affiancando all’esenzione generale (fissata per i veicoli fino a 80 kW) misure specifiche di sostegno e sgravio dedicate ai nuclei familiari numerosi che necessitano di vetture a maggiore capienza.
Indice
I requisiti chiave per l’agevolazione
Per i veicoli di grandi dimensioni dedicati al trasporto di più passeggeri, la manovra prevede un supporto (strutturato sotto forma di contributo/rimborso INPS fino a 385,71 euro all’anno) che richiede il rispetto di specifici paletti:
- Composizione del nucleo: famiglie con più di tre figli (almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento).
- Tipologia di veicolo: vetture e monovolume omologati con da 6 a 9 posti.
- Limite di potenza: potenza massima del veicolo fino a 133 kW (circa 181 CV), con alimentazione a benzina, gasolio o ibrida.
- Compatibilità: il contributo non concorre al calcolo dell’ISEE ed è riconosciuto per un solo veicolo a nucleo familiare (senza diritto all’esenzione su altre automobili).
Elenco dei principali modelli da 6 a 9 posti (fino a 133 kW)
I veicoli che rispondono alle caratteristiche di omologazione (da 6 a 9 posti) e rientrano nella soglia limite di potenza di 133 kW comprendono diverse categorie di monovolume, MPV e veicoli commerciali leggeri (passenger van) molto diffusi sul mercato:
Monovolume e MPV di grandi dimensioni
- Fiat Doblò Panorama (versioni a passo lungo / 7 posti)
- Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect (7 posti)
- Volkswagen Caddy Maxi (7 posti)
- Citroën Berlingo Multispace / SpaceTourer (versioni multispazio e passo corto/medio)
- Peugeot Rifter / Traveller (configurazioni fino a 7/9 posti con motorizzazioni Diesel BlueHDi entro i 133 kW)
- Opel Combo Life / Zafira Life (versioni passeggeri a 7-8-9 posti)
- Toyota Proace Verso (nelle varianti di potenza inferiore o pari a 133 kW)
Veicoli commerciali leggeri per il trasporto passeggeri (Van / Pulmini 8-9 posti)
- Fiat Ducato Panorama / Scudo (versioni passeggeri entry-level con potenze contenute entro il limite)
- Ford Transit Custom Kombi (versioni d’accesso EcoBlue fino a 133 kW)
- Volkswagen Transporter / Caravelle (versioni a 8-9 posti con potenze base TDI)
- Renault Trafic Passenger (versioni d’ingresso Blue dCi)
- Nissan Primastar Combi
- Citroën Jumper / Peugeot Boxer (versioni combi trasporto persone)