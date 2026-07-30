Bollo auto arretrato: come verificare le annualità non pagate, calcolare sanzioni e interessi, usare il ravvedimento operoso e controllare prescrizione

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123RF Bollo auto arretrato: quanto si paga tra interessi e sanzioni

Il debito relativo a un bollo auto non pagato può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, risultare già contestato dalla Regione, essere confluito in una cartella oppure avere superato il termine ordinario di prescrizione.

Da quest’anno il quadro si è arricchito anche della Rottamazione-quinquies estesa ai carichi relativi al bollo auto affidati all’Agenzia delle Entrate. La misura non riguarda però ogni pagamento arretrato e non scatta in automatico in tutta Italia.

Il bollo auto è legato al possesso del veicolo

A differenza dell’assicurazione, il bollo ordinario non dipende dai chilometri percorsi né dall’effettiva circolazione dell’automobile. Si tratta di una tassa sul possesso, dovuta alla Regione o alla Provincia autonoma competente in base alla residenza del proprietario del mezzo.

Deve pagare chi, alla scadenza del termine utile, risulta intestatario del veicolo nei registri. La stessa responsabilità può ricadere sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio, sull’utilizzatore in leasing o sul cliente di un noleggio a lungo termine senza conducente.

La vendita dell’auto non cancella i bolli che spettavano al precedente intestatario. Se la tassa era scaduta prima del passaggio di proprietà, il debito rimane a carico di chi risultava proprietario nell’ultimo giorno utile per versarla. Lo stesso criterio rende decisiva la data registrata al PRA in caso di demolizione, esportazione, furto o perdita di possesso.

Il primo controllo da fare riguarda tutte le annualità

La verifica iniziale può essere eseguita tramite i servizi ACI o attraverso il portale tributario della propria Regione. Bollonet richiede Spid, Cie, Cns o eIdas e consente di selezionare i veicoli associati al contribuente oppure di inserire una targa diversa. Il pagamento passa poi attraverso pagoPA. La copertura dipende comunque dalla disponibilità degli archivi regionali.

Alcune Regioni offrono funzioni più ampie. In Piemonte, per esempio, l’area autenticata mostra la regolarità dei pagamenti fino ai sei anni precedenti mentre il portale della Regione Lombardia permette di controllare posizione tributaria, atti ricevuti, versamenti e richieste di rettifica.

Per le annualità molto vecchie del bollo può servire un’attestazione rilasciata dall’ACI o dall’amministrazione competente. Una ricevuta bancaria dimostra l’uscita del denaro. Va esaminata separatamente anche l’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Un debito già affidato alla riscossione coattiva non deve essere pagato come un normale bollo arretrato: bisogna usare la cartella, l’avviso o il modulo pagoPA collegato al carico.

Pagamento spontaneo, accertamento e cartella

La procedura per regolarizzare un bollo auto arretrato dipende dal punto raggiunto dall’attività di recupero. Quando il proprietario del veicolo non ha ancora ricevuto comunicazioni, può intervenire attraverso il portale ufficiale della propria Regione o i servizi autorizzati. Il sistema consente di calcolare l’importo originario della tassa, la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso e gli interessi maturati in base ai giorni di ritardo.

Lo scenario cambia con l’arrivo di un avviso bonario. In questa fase conviene controllare l’annualità contestata, la targa, i dati del contribuente e gli eventuali versamenti già effettuati. Se la richiesta è corretta, il pagamento deve essere eseguito utilizzando il codice riportato nella comunicazione. In presenza di errori o di una tassa già saldata, il proprietario può trasmettere una memoria accompagnata dalle ricevute e dalla documentazione utile a dimostrare la propria posizione.

Un avviso di accertamento o un’ingiunzione fiscale richiedono maggiore attenzione. L’atto indica la somma richiesta, le sanzioni applicate, gli interessi, la scadenza e le modalità per presentare ricorso. A questo punto il ravvedimento ordinario potrebbe non essere più disponibile poiché l’amministrazione ha già formalizzato la violazione. Il contribuente dovrà quindi seguire le istruzioni contenute nell’atto oppure contestarlo nei termini previsti.

Quando il debito è confluito in una cartella di pagamento, il rapporto passa all’agente della riscossione. Il destinatario può saldare l’intero importo oppure, se ne ricorrono le condizioni, presentare una domanda di rateizzazione.

Prima dell’iscrizione del fermo amministrativo viene inviato un preavviso che concede 30 giorni per intervenire. Entro questo termine il debitore può pagare, chiedere un piano rateale o contestare la richiesta qualora rilevi errori, pagamenti non registrati o altri motivi di illegittimità.

Se il fermo è già stato iscritto bisogna saldare il debito o ottenere una dilazione e avviare la procedura prevista per la sospensione o la cancellazione del vincolo. Durante il fermo il veicolo non può circolare.

Un altro controllo va riservato alle annualità molto vecchie. Prima di pagare un debito potenzialmente prescritto, bisogna ricostruire tutte le notifiche ricevute e verificare la presenza di atti capaci di interrompere il termine di prescrizione.

Come funziona il ravvedimento operoso

Quando l’irregolarità non è stata ancora formalmente accertata, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso. La somma comprende tre componenti:

la tassa originaria o la differenza non versata;

la sanzione ridotta;

gli interessi maturati giorno per giorno.

Per le violazioni commesse dal primo settembre 2024, la tabella applicata dalle amministrazioni regionali è la seguente:

dal primo al 15esimo giorno di ritardo scatta la sanzione dello 0,0833% circa per ogni giorno;

dello 0,0833% circa per ogni giorno; dal 16esimo al 30esimo giorno sanzione dell’1,25%;

dal 31esimo al 90esimo giorno sanzione dell’1,39%;

dal 91esimo giorno a un anno sanzione del 3,13%;

Il vantaggio delle sanzioni ridotte presuppone una regolarizzazione spontanea. Il ravvedimento viene meno quando la violazione è già stata contestata oppure il contribuente ha ricevuto formale conoscenza dell’attività di accertamento.

Un semplice avviso bonario non chiude sempre questa possibilità. Piemonte, Lombardia e altre amministrazioni consentono ancora di pagare con riduzioni prima della notifica dell’atto accertativo, purché tassa, interessi e sanzione siano versati insieme.

Le regole operative non sono identiche sul territorio. Alcune Regioni stabiliscono una data di chiusura delle campagne di regolarizzazione spontanea, dopo la quale parte l’accertamento d’ufficio.

Ricevuto un avviso formale, conviene quindi smettere di usare i simulatori generici e leggere le istruzioni allegate. Molti atti chiedono il pagamento entro 60 giorni, termine che coincide normalmente con quello per il ricorso tributario.

Dove si pagano i bolli arretrati

Dal 2020 il bollo auto viene riscosso tramite pagoPA. Non c’è un unico sito chiamato pagoPA: il sistema collega gli archivi pubblici ai prestatori di servizi, tra cui banche, Poste, applicazioni, tabaccherie e agenzie automobilistiche. I canali sono:

Bollonet di ACI;

portale istituzionale della Regione;

app IO, quando il servizio è disponibile;

home banking e circuiti CBILL;

Delegazioni ACI;

agenzie di pratiche auto abilitate;

Poste Italiane;

tabaccherie e ricevitorie convenzionate.

Ogni prestatore decide la propria commissione. La tassa, le sanzioni e gli interessi restano invece quelli presenti nell’archivio dell’ente. Anche se la ricevuta non deve essere esposta sul veicolo, conservarne una copia digitale rimane una precauzione sensata.