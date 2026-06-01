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123RF Bollo auto, quando si paga: le scadenze da ricordare

Il bollo auto resta una delle tasse meno amate dagli automobilisti italiani, non tanto per la sua complessità tecnica quanto per la sua natura: si paga anche se il veicolo rimane fermo in garage, perché il presupposto è il possesso e non l’utilizzo della macchina. Ogni anno milioni di proprietari, locatari o utilizzatori devono fare i conti con una scadenza che non coincide per tutti nello stesso giorno in quanto cambia in base alla data di immatricolazione, alla potenza del mezzo, alla tipologia del veicolo e alla Regione di residenza.

La tassa sul possesso, non sull’uso del veicolo

Come premesso, il bollo auto è una tassa automobilistica regionale o provinciale dovuta per il possesso del veicolo. A rilevare è l’intestazione del mezzo e, salvo esenzioni previste per determinate categorie di persone o veicoli, il pagamento va effettuato periodicamente alla Regione o alla Provincia autonoma competente. A differenza della Rc auto che decorre dalla data di stipula della polizza, la tassa automobilistica segue logiche amministrative legate all’immatricolazione e al periodo tributario.

Quando si acquista un’auto nuova di fabbrica in un concessionario, il primo bollo va quindi pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione del veicolo. Se però l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può slittare alla fine del mese successivo senza l’applicazione di sanzioni o interessi.

Per fare un esempio pratica, se una vettura viene immatricolata il 12 marzo, il primo bollo va pagato entro il 31 marzo. Se l’immatricolazione cade il 25 marzo, il proprietario può effettuare il versamento entro il 30 aprile. La data da controllare è quella di immatricolazione riportata sulla carta di circolazione, sul Documento Unico di circolazione e proprietà o sul foglio di via.

Le eccezioni regionali: Lombardia, Piemonte, Trento e Bolzano

La disciplina del bollo auto ha una base comune, ma non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Le Regioni e le Province autonome possono introdurre proprie regole operative nel solco della autonomia amministrativa.

In Lombardia, per i veicoli di nuova immatricolazione dal primo gennaio 2004, il primo pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per gli anni successivi, sempre per questa categoria di veicoli, il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. In pratica, se l’auto è stata immatricolata a ottobre, il periodo di validità seguirà la periodicità ottobre-settembre e il rinnovo dovrà essere pagato entro la fine di ottobre.

In Piemonte, il primo bollo va versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Il mese di immatricolazione va pagato per intero anche quando la vettura viene immatricolata l’ultimo giorno utile. Per i bolli successivi, la Regione applica il criterio del pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Anche le Province autonome di Trento e Bolzano prevedono discipline che consentono il pagamento nel mese successivo rispetto a quello di immatricolazione senza applicazione di interessi e sanzioni.

La regola del mese successivo per le auto in circolazione

Per le auto già in circolazione, il rinnovo del bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo precedente. Se il bollo scade a dicembre, il pagamento va effettuato a gennaio; se la scadenza cade ad aprile, il versamento deve essere fatto a maggio; se il periodo termina ad agosto, il proprietario dovrà pagare entro settembre.

Si tratta di uno schema che resta però legato al calendario: quando l’ultimo giorno utile coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo. Nel 2026, ad esempio, il pagamento dei veicoli con bollo scaduto a dicembre 2025 è slittato al 2 febbraio, perché il 31 gennaio cadeva di sabato. Lo stesso meccanismo si applica ogni volta che la scadenza naturale non coincide con una giornata lavorativa.

L’acquisto di un’auto usata introduce un’altra variabile. Se la vettura ha un bollo ancora valido, il nuovo proprietario non deve pagare subito una nuova tassa automobilistica. Dovrà farlo alla scadenza naturale del bollo in corso nel rispetto del termine ordinario del mese successivo, al netto di regole regionali diverse.

Diverso è il caso dell’auto acquistata presso un rivenditore che ha posto il veicolo in regime di sospensione d’imposta per la rivendita. In questa ipotesi, quando l’auto esce dal regime di sospensione si applicano regole simili a quelle previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi. Il riferimento operativo diventa la data dell’atto di vendita o dell’uscita dalla sospensione, con le scadenze fissate dalla Regione competente.

Come controllare la scadenza del bollo auto

La ricevuta del pagamento precedente del bollo auto è il primo documento da consultare perché indica il periodo di validità e consente di capire quando dovrà essere effettuato il rinnovo. Se è disponibile si può ricorrere ai servizi digitali dell’Aci o ai portali tributari regionali.

Il portale ACI permette infatti di calcolare l’importo del bollo e del superbollo, pagare online, consultare i servizi legati alla posizione tributaria e attivare promemoria per non dimenticare la scadenza. Alcune Regioni mettono inoltre a disposizione servizi propri, anche integrati con pagoPA, l’app IO o sistemi di avviso digitale.

Per le auto più potenti entra in gioco anche il superbollo, l’addizionale erariale dovuta per i veicoli con potenza superiore a 185 kW. A differenza del bollo ordinario, che è una tassa regionale o provinciale, il superbollo è un tributo erariale e viene versato con modello F24 Elementi identificativi. La scadenza segue quella del bollo auto, ma il canale di pagamento è diverso.

Cosa succede se si paga in ritardo

Pagare il bollo in ritardo il bollo auto comporta costi aggiuntivi ed esattamente:

se la posizione viene regolarizzata entro 14 giorni scatta la sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;

dal 15esimo al 30esimo giorno sanzione pari all’1,5% dell’importo originario della tassa automobilistica;

dal 31esimo al 90esimo giorno sanzione pari all’1,67% dell’importo originario della tassa automobilistica;

dal 91esimo giorno a 1 anno sanzione pari al 3,75% dell’importo originario della tassa automobilistica;

oltre 1 anno sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori da calcolare per ogni semestre di ritardo.

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione prima dell’arrivo di un atto di accertamento con il versamento della tassa dovuta con sanzioni ridotte e interessi. Più passa il tempo, più aumenta il costo della dimenticanza. Dopo anni di omissioni, l’ente competente può procedere con avvisi, recupero coattivo e ulteriori conseguenze amministrative.