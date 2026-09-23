Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Bonus box auto: doppio vantaggio nel 2026

Possedere un garage non è solo una comodità nella vita di tutti i giorni, ma può trasformarsi anche in un vantaggio economico concreto. Questo aspetto assume un peso maggiore, analizzando a tutto tondo il risparmio di chi acquista un box, non soltanto attraverso le classiche detrazioni fiscali, ma anche con un effetto diretto sul costo dell’assicurazione RC auto. Due vantaggi distinti, che secondo gli ultimi dati raccolti dagli osservatori di settore si sommano, rendendo il garage uno degli investimenti immobiliari più convenienti del momento per chi possiede un’auto o una moto.

Detrazione fino al 50%

Il primo tassello riguarda il cosiddetto bonus box auto, agevolazione che rientra nell’ombrello più ampio del bonus ristrutturazioni e che spetta a chi costruisce ex novo un’autorimessa pertinenziale oppure la acquista già realizzata direttamente da un’impresa costruttrice, a condizione che il box sia legato a un’abitazione di proprietà. Per tutto il 2026 la percentuale di detrazione Irpef recuperabile resta al 50% se il garage è pertinenza della prima casa, mentre scende al 36% negli altri casi. Il calcolo si basa su un quarto del prezzo di vendita dichiarato, con un tetto massimo di spesa ammissibile fissato a 96.000 euro, da restituire in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione, però, a un dettaglio che spesso sfugge a chi acquista un box già finito: la detrazione copre soltanto la quota che l’impresa costruttrice dichiara ufficialmente come costo effettivo di costruzione, non l’intero importo versato per l’acquisto. Per questo motivo diventa fondamentale conservare con cura tutta la documentazione necessaria: il rogito o il compromesso registrato che attesti il collegamento con l’abitazione, la dichiarazione dell’impresa sui costi di realizzazione e le ricevute dei pagamenti, che devono avvenire obbligatoriamente tramite bonifico “parlante” per essere validi ai fini della detrazione. Chi sta valutando questo tipo di investimento farebbe bene a muoversi in fretta: dal 2027 le percentuali scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%, quindi chiudere la pratica entro la fine dell’anno in corso significa ottenere il massimo del ritorno fiscale possibile.

Risparmio sulla RC Auto

Oltre al fisco, c’è un secondo fronte su cui il garage privato fa davvero la differenza: quello assicurativo. Tra le informazioni che le compagnie chiedono per valutare il rischio legato a un veicolo c’è infatti il cosiddetto luogo di ricovero notturno, un dato che incide direttamente sul calcolo del premio RC. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it condotta sui dati di luglio 2026, chi lascia l’auto in un box privato paga un premio medio di 487,32 euro, contro i 508,24 euro della media generale e ben 555,42 euro di chi invece parcheggia in strada, con un aggravio superiore al 9%. Il discorso vale anche per le moto, dove il box privato garantisce un risparmio dell’1,6% rispetto alla media, mentre chi lascia il mezzo all’aperto subisce un rincaro dell’11,5%. Curiosamente, il vantaggio non è uniforme sul territorio: a Milano, dove il box privato è utilizzato dal 59,7% degli automobilisti, lo sconto medio sul premio arriva al 6,9%, il più alto d’Italia, mentre a Roma, nonostante una diffusione del garage attorno al 51,1%, il risparmio si ferma appena all’1%, una percentuale nettamente più contenuta rispetto alla media della propria regione.

Il ricovero notturno più utilizzato dagli italiani

Guardando ai numeri complessivi, emerge come il box privato sia già oggi la soluzione di gran lunga più diffusa tra gli italiani per il ricovero notturno del proprio veicolo. Sempre secondo il campione analizzato da Segugio.it a luglio 2026, il 58,7% degli automobilisti dichiara di lasciare l’auto in un garage privato durante la notte, percentuale che sale addirittura all’82,3% tra i motociclisti, storicamente più attenti al rischio di furto e agli agenti atmosferici. Non è un caso che proprio questa categoria di utenti registri sistematicamente i premi assicurativi più bassi, a conferma di quanto il rischio percepito dalle compagnie si traduca concretamente in un risparmio tangibile per chi può contare su un posto sicuro dove custodire il proprio mezzo. Mettendo insieme detrazione fiscale e sconto sull’RC, il messaggio che arriva da questi dati è piuttosto chiaro: per chi ha la possibilità di costruire o acquistare un garage collegato alla propria abitazione, il 2026 rappresenta probabilmente la finestra più conveniente degli ultimi anni per farlo, prima che le aliquote fiscali più generose lascino spazio a percentuali meno vantaggiose dal 2027 in avanti.