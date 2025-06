Compatte e pratiche, le borse da serbatoio per la moto offrono spazio extra per i viaggi: si fissano con magneti o con sistema Tanklock

Fonte: iStock Le borse da serbatoio sono perfette per avere spazio extra a portata di mano durante i viaggi in moto

Poche cose riescono a trasmettere la libertà di un viaggio in moto. La sensazione del vento regala un rapporto senza filtri con l’asfalto. Ma come ogni altra cosa, la moto porta con sé vantaggi e svantaggi. Quando si viaggia sulle due ruote lo spazio è un fattore determinante, specialmente quando si è in coppia. Oltre alle solite valigie posteriori, può essere utile beneficiare di un ulteriore spazio frontale, posto sopra al serbatoio. Questo permette un veloce accesso agli oggetti senza doversi muovere dal sellino e aprire le valigie. Ne esistono di diverse dimensioni, da borselli a veri e propri zaini e si legano al serbatoio attraverso dei magneti o l’apposita chiusura Tanklock.

Borse con attacco magnetico

Sono le più diffuse per semplicità di utilizzo e compatibilità. Le borse da serbatoio con magneti si fissano direttamente alla parte metallica del serbatoio grazie a potenti calamite integrate nella base o nelle alette laterali. Il loro vantaggio è quello di non aver bisogno di attacchi dedicati, viti o supporti: si applicano e si tolgono in pochi secondi. Alcune versioni, come quelle di Dracarys, presentano una tasca superiore trasparente dedicata allo smartphone, che permette di avere sotto controllo il navigatore, la musica o le chiamate in una sola occhiata senza aggiungere ulteriori accessori.

Avendo i magneti sono progettate per i serbatoi in metallo e quindi non si adattano ad alcune nuove moto con rivestimento in plastica. Disponibili in tre differenti versioni da 4 a 28 litri, sono modelli che rispondono alle necessità di viaggi sia lunghi che quotidiani. Alcuni modelli offrono anche una copertura impermeabile, tasche laterali espandibili e trasformabilità in zaino o tracolla.

Borse Tanklock

Chi ha una moto con serbatoio rivestito in plastica, o più semplicemente con forma irregolare, può optare per una borsa Tanklock. In questo caso è necessario montare un anello dedicato sul tappo del serbatoio (venduto a parte o incluso con la borsa), su cui l’accessorio si blocca con un semplice clic.

Per quanto il sistema con magneti sia stabile, l’attacco Tanklock garantisce una maggiore sicurezza, anche su fondi sconnessi o alle alte velocità, ed elimina il contatto diretto con la carrozzeria per evitare possibili graffi o sfregamenti. Nel panorama di borse Tanklock Givi si presenta come uno dei brand più affidabili, con prodotti che si caratterizzano per una struttura rigida e capiente, interni organizzati e porta smartphone trasparente nei modelli più grandi.

L’attacco Tanklock è uno strumento versatile, che con l’aggiunta di un accessorio può essere posizionato in modo universale sia sul porta baule che sulla sella posteriore. Perfetto per i viaggi lunghi e per chi trasporta accessori fragili, la rigidezza esterna e il rivestimento morbido interno permette un occhio di riguardo in caso di cadute o sconnessioni stradali.

Pratiche, compatte e versatili: le borse da serbatoio sono un’ottima soluzione per migliorare la vita a bordo di ogni moto. Che tu scelga un modello magnetico o con attacco Tanklock, avere tutto a portata di mano rende ogni viaggio più comodo e sicuro. Basta solo scegliere quella giusta per la propria moto.