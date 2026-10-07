Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Con la neve possono fare la differenza

Con il prossimo arrivo dell’inverno tornano puntuali i dubbi su come affrontare neve e ghiaccio senza complicarsi la vita. Le calze da neve sono una delle soluzioni più semplici per aumentare l’aderenza quando l’asfalto diventa scivoloso e, in questo periodo, su Amazon si trovano anche offerte interessanti su diversi modelli omologati. Rispetto alle tradizionali catene metalliche sono più leggere, occupano meno spazio e soprattutto richiedono pochi minuti per essere montate.

Il principio di funzionamento è semplice. Si tratta di rivestimenti tessili che avvolgono lo pneumatico e aumentano il grip sulla neve grazie alla particolare struttura del materiale. Una volta montate sulle ruote motrici, lavorano tra gomma e fondo stradale migliorando la capacità dell’auto di avanzare, frenare e mantenere la traiettoria.

Cosa sono le calze da neve

A differenza delle catene tradizionali, non utilizzano maglie metalliche. Sono realizzate con materiali tessili resistenti, studiati per creare attrito sulla neve e facilitare la motricità dell’auto.

Il loro principale vantaggio riguarda la praticità. Non richiedono normalmente attrezzi e possono essere installate facendo aderire progressivamente il tessuto allo pneumatico. Una volta percorsi pochi metri, la calza tende a sistemarsi correttamente attorno alla ruota.

Sono inoltre particolarmente utili sulle vetture dove lo spazio tra pneumatico, sospensioni e passaruota è ridotto e il montaggio delle catene tradizionali può risultare più complicato. Prima dell’acquisto resta comunque fondamentale verificare la compatibilità con la misura esatta degli pneumatici.

Perché possono essere utili

La situazione classica è quella dell’automobilista che utilizza l’auto soprattutto in città ma può trovarsi occasionalmente ad affrontare una strada innevata, magari durante una vacanza in montagna o uno spostamento improvviso.

In questi casi le calze hanno un vantaggio evidente: possono essere lasciate nel bagagliaio praticamente senza incidere sullo spazio disponibile. Sono leggere e risultano generalmente più facili da gestire anche per chi non ha grande esperienza con i dispositivi invernali.

Va comunque ricordato che non sono pneumatici invernali e non trasformano un’auto in un mezzo capace di affrontare qualsiasi condizione. La velocità deve rimanere contenuta e, una volta tornati sull’asfalto pulito, è opportuno rimuoverle per evitare di deteriorare rapidamente il tessuto.

Attenzione all’omologazione

Uno degli aspetti da controllare con maggiore attenzione riguarda proprio l’omologazione. Non basta infatti acquistare un generico rivestimento tessile: occorre verificare che il prodotto scelto rispetti gli standard previsti e sia adatto alla circolazione.

Tra le proposte disponibili su Amazon ci sono, per esempio, le ISSE Super T 66, calze omologate secondo lo standard EN 16662-1 e vendute in un kit composto da due elementi più guanti.

Il produttore le propone come alternativa alle catene metalliche, con tecnologia Triboteck sviluppata per migliorare l’aderenza sulla neve e sul ghiaccio. La compatibilità comprende numerose misure di pneumatici, ma è importante controllare sempre che la propria misura sia espressamente indicata prima dell’acquisto.

Quanto costano le calze da neve

Sul fronte dei prezzi il mercato offre una scelta piuttosto ampia, con differenze legate a misura, materiali, omologazione e caratteristiche del prodotto. Solitamente la fascia di prezzo si aggira tra 40 e 60 euro per pezzi di media levatura, mentre bisogna salire nella fascia dei 70 – 100 euro per andare incontro a prodotti di taglio premium.

La regola, però, rimane sempre la stessa: prima del prezzo vengono omologazione e compatibilità. Una calza non adatta alla misura dello pneumatico rischia di essere inutile proprio quando serve davvero.