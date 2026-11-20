Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Black Friday, calze da neve in offerta: quali comprare

Il calendario non mente: l’inverno è alle porte e dal 15 novembre su molte strade italiane è scattato l’obbligo di dotazioni invernali. Servono pneumatici invernali, oppure le catene a bordo.

Chi non ha ancora pensato a niente rischia di ritrovarsi con una nevicata improvvisa, un tratto di montagna e il bagagliaio vuoto.

Il Black Friday, in programma venerdì 27 novembre, è il momento giusto per rimediare spendendo il giusto. E tra le soluzioni più pratiche ci sono le calze da neve.

I vantaggi delle calze

Si tratta di coperture in tessuto che si infilano sulla parte dello pneumatico a contatto con il suolo e aumentano l’aderenza su neve e ghiaccio. Rispetto alle catene metalliche hanno parecchi punti a favore:

si montano in pochi minuti, senza doversi sdraiare sull’asfalto bagnato;

non rovinano gomme e cerchi, fanno meno rumore e quasi non danno vibrazioni;

pesano poco e stanno in un angolo del baule;

vanno bene anche per le auto con poco spazio nei passaruota, dove le catene non entrano.

E i difetti? Le calze valgono come alternativa alle catene solo se sono omologate secondo la norma europea EN 16662-1, quindi controllate sempre la confezione. Poi si consumano in fretta se le fate girare su asfalto pulito: vanno usate solo dove la neve c’è davvero.

Infine la misura: si sceglie in base a quella degli pneumatici, che trovate scritta sulla spalla della gomma, proprio come per le catene.

Le migliori offerte del Black Friday

Tra i tanti prodotti in sconto su Amazon ne abbiamo scelti due, diversi ma entrambi interessanti: uno punta sul prezzo, l’altro su un marchio che in fatto di gomme non ha bisogno di presentazioni.

Calze Autix

Se cercate la soluzione più economica, queste sono un buon punto di partenza. Sono calze da neve omologate EN 16662-1, realizzate in tessuto resistente, che si montano in circa due minuti anche da soli e senza attrezzi. Possono essere lavate e riutilizzate stagione dopo stagione.

Sono pensate per chi in montagna ci va qualche volta l’anno, per una gita o per un weekend sulla neve, oppure per chi vuole semplicemente avere qualcosa in auto “per sicurezza”. Per questo prodotto, nei giorni del Black Friday, il prezzo scende a 29,77 euro, contro i 39,99 di listino. Poco, per evitarsi una brutta giornata o una multa salata.

Michelin SOS Grip Evolution

Qui si sale di livello. Le Michelin SOS Grip Evolution sono calze tessili omologate EN 16662-1 e Ö-Norm, con una struttura a bande assorbenti che secondo il marchio migliora la partenza su neve. Il battistrada in poliestere ad alta resistenza permette di riutilizzarle per più stagioni, e sono compatibili con ESP e ABS. Il montaggio richiede meno di due minuti.

C’è però una precisazione da fare, perché la scheda tecnica è chiara: sono pensate per un uso occasionale e di emergenza, su brevi distanze e a velocità contenuta (circa 50 km/h al massimo). Se vivete in una zona dove nevica spesso, è meglio valutare altre soluzioni.

Il modello in offerta, è proposto con prezzi fino a 50,91 euro anziché 79,38 a seconda della misura: pagate un po’ di più rispetto all’entry level, ma portate a casa il nome e la qualità Michelin.