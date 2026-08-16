Quando si rischia di pagare il bollo due volte nello stesso anno, sia sulla vecchia vettura sia su quella nuova, chi deve versarlo e cosa cambia con la permuta

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123RF Cambio dell’auto e bollo: in quali casi si rischia il doppio pagamento

Cambiare auto a metà anno può comportare un doppio pagamento: versare il bollo della vettura ceduta e quello del veicolo appena acquistato. Il bollo auto non segue il conducente, non si trasferisce da una targa all’altra e non viene suddiviso automaticamente tra venditore e compratore; ogni obbligazione resta legata al singolo mezzo e al relativo periodo tributario.

Il conto diventa più pesante quando il proprietario vende un’auto con bollo già pagato, senza poter recuperare le mensilità residue, e immatricola subito una vettura nuova, per la quale nasce un altro debito tributario. Un problema diverso si presenta se due soggetti versano la tassa per la stessa targa e lo stesso periodo, oppure se un addebito automatico parte dopo il passaggio di proprietà: in queste ipotesi si parla di pagamento duplicato o non dovuto e si può chiedere la restituzione secondo le procedure regionali.

Quando si pagano due bolli auto in un anno

Il doppio esborso nello stesso anno si verifica in quattro situazioni. Innanzitutto quando il bollo della vecchia auto è già stato versato per un’intera annualità, la vettura viene venduta prima della scadenza e il proprietario acquista un mezzo nuovo soggetto al primo pagamento.

Dopodiché, se l’automobilista conserva per qualche settimana o qualche mese entrambi i veicoli, risultando intestatario di due targhe in periodi tributari che si sovrappongono. Quindi se l’auto viene data in permuta con una semplice procura a vendere, senza trasferimento registrato al Pra mentre il cliente diventa proprietario della nuova vettura. Infine quando la scadenza del vecchio veicolo cade vicino al passaggio di proprietà e il venditore paga senza controllare chi risulta obbligato secondo la disciplina regionale.

Le prime due circostanze generano due imposte autonome. Negli altri casi può esserci un versamento evitabile o rimborsabile, ma servono date, visura Pra, ricevute e norme applicabili nella Regione di residenza.

Perché il bollo della vecchia auto non passa su quella nuova

La tassa automobilistica grava sul possesso del veicolo iscritto nei registri, non sull’uso effettivo né sul numero di chilometri percorsi. Dal 1999 la gestione è attribuita alle Regioni ordinarie e alle Province autonome; Sardegna e Friuli-Venezia Giulia restano amministrate dall’Agenzia delle entrate per le attività indicate dalla normativa.

Una volta pagata, l’annualità rimane associata alla targa. Se l’auto viene ceduta con bollo in corso, l’acquirente beneficia della copertura fino alla scadenza e si aggancia alla periodicità esistente. Qui nasce la sensazione di aver pagato due volte. Il venditore perde la disponibilità della prima automobile, ma non riceve indietro la quota relativa ai mesi successivi alla cessione. Appena immatricola il secondo mezzo, deve affrontare il suo primo bollo. I due periodi possono sovrapporsi sul calendario, pur riferendosi a veicoli diversi.

Permuta e concessionario, a fare la differenza è la minivoltura

La consegna delle chiavi dell’auto al salone non equivale a cessare di essere proprietari. Finché la vendita al commerciante non viene trascritta, il vecchio intestatario può restare esposto al bollo, alle multe e alle altre conseguenze connesse al veicolo. Da qui l’importanza della minivoltura, ovvero la vendita registrata al concessionario, perché la procura speciale gli attribuisce soltanto il potere di rivendere il mezzo a un terzo.

In questo contesto il termine del primo versamento cambia in base alla Regione. In Piemonte si arriva all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione e il mese iniziale si paga per intero, anche quando la targa viene assegnata l’ultimo giorno.

La Lombardia applica, per i veicoli immatricolati dal 2004, un calendario ancorato al mese di prima immatricolazione, con il primo pagamento entro la fine del mese seguente. La Toscana segue un’impostazione differente: il primo bollo va versato entro il mese di immatricolazione; per una registrazione avvenuta negli ultimi dieci giorni, il termine slitta alla fine del mese successivo senza sanzioni e interessi.

Queste differenze contano nella gestione della liquidità. Chi vende a giugno una vettura con tassa valida fino a dicembre e immatricola una nuova auto nello stesso mese potrebbe affrontare il secondo esborso già a giugno oppure a luglio, secondo il territorio competente.

Rottamazione, furto ed esportazione

La vendita ordinaria non va confusa con la perdita di possesso dovuta a demolizione, furto o esportazione. Alcune amministrazioni riconoscono il recupero dei mesi interi non goduti, altre considerano il periodo tributario non frazionabile.

La Lombardia rimborsa, in dodicesimi, la parte successiva a furto, demolizione o esportazione e non liquida nulla se l’evento cade nell’ultimo mese di validità. Nel Veneto, dopo la rottamazione, si può domandare il rimborso oppure compensare la parte non fruita con il bollo di un nuovo veicolo, purché ricorrano le condizioni regionali. La disciplina veneta richiede almeno un quadrimestre di possesso goduto e conteggia soltanto mesi interi.

La Toscana adotta una linea opposta: il tributo resta indivisibile e non concede rimborsi parziali per i mesi persi dopo l’evento.

Il vero pagamento doppio, stessa targa e stesso periodo

La duplicazione in senso stretto si verifica quando la medesima tassa viene versata due volte per lo stesso veicolo e per identico periodo. Può succedere se venditore e acquirente pagano entrambi, se un familiare salda un avviso già assolto, se la domiciliazione bancaria si somma a un pagamento manuale o se un’operazione online viene ripetuta.

In questo caso non esistono due obbligazioni: una delle somme va restituita, entro i termini e sopra le soglie minime fissate dall’amministrazione competente. Lombardia e Toscana comprendono il versamento duplice tra i motivi di rimborso. Le ricevute devono mostrare targa, periodo, importo e data; senza questi dati la ricostruzione diventa più lenta.

Un caso di confine emerge quando l’ex proprietario paga durante il mese di decorrenza e la voltura rende obbligato l’acquirente. La Toscana richiede per la restituzione una dichiarazione di disinteresse firmata dal compratore.

Immaginiamo allora un automobilista che abbia pagato 240 euro a gennaio per la vettura uscente. A metà giugno vende il mezzo, poi immatricola a luglio un’auto da 110 kW con bollo annuo ipotetico di 310 euro. Nello stesso anno solare l’esborso raggiunge 550 euro. Non si sommano due tasse sulla stessa proprietà. I primi 240 euro coprono la targa ceduta per il periodo già avviato; i 310 euro riguardano la nuova. Se la Regione non rimborsa la quota residua dopo la vendita, i mesi da luglio a dicembre del primo veicolo restano un costo ormai sostenuto, sebbene ne benefici l’acquirente.

Un secondo esempio cambia l’esito. Supponiamo che il venditore paghi 240 euro il 20 gennaio, dopo una voltura che, secondo la disciplina applicabile, aveva già trasferito l’obbligo al compratore; quest’ultimo versa a sua volta la stessa somma. Qui il gettito incassato due volte riguarda un solo periodo e una sola targa. La persona che ha pagato senza esservi tenuto deve attivare il rimborso, allegando passaggio, ricevuta e documentazione richiesta dalla Regione.