La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Cambio automatico che strappa o ritarda nelle cambiate: intervenire subito sul circuito idraulico evita una revisione meccanica

Se avverti che il tuo cambio automatico ha cominciato a strattonare in modo anomalo, o noti un evidente ritardo nelle cambiate, non commettere l’errore di ignorarlo. Questo comportamento su strada è un chiaro segnale che l’olio interno alla trasmissione sta lavorando in condizioni critiche e ha perso le sue proprietà protettive.

Nella grande maggioranza dei casi non è necessario sostituire l’intero blocco meccanico, esiste una soluzione idraulica mirata che, se eseguita in tempo, può risolvere il problema.

Cosa fare subito

Il primo passo obbligatorio è portare il veicolo in officina per una diagnosi elettronica, così da escludere anomalie nella centralina della trasmissione. Nella maggior parte dei casi il problema è puramente legato al fluido ATF degradato, che perde la corretta viscosità, accumula residui metallici provenienti dall’usura delle parti interne e ostruisce le elettrovalvole, compromettendo la regolazione delle pressioni interne.

I sintomi di un olio cambio automatico esausto sono chiari e facilmente riconoscibili:

cambiate lente o brusche : la cambiata durante la marcia in Drive o in modalità Sport risulta molto pigra oppure si manifesta con colpi secchi, particolarmente evidenti nel traffico urbano o durante la selezione delle marce;

: la cambiata durante la marcia in Drive o in modalità Sport risulta molto pigra oppure si manifesta con colpi secchi, particolarmente evidenti nel traffico urbano o durante la selezione delle marce; slittamento cambio : il regime di rotazione del motore aumenta improvvisamente senza che il veicolo incrementi la velocità su strada;

: il regime di rotazione del motore aumenta improvvisamente senza che il veicolo incrementi la velocità su strada; strattonamenti continui: si verificano soprattutto nelle fasi di accelerazione e decelerazione, principalmente durante la guida nel traffico cittadino.

Intervenire tempestivamente permette di recuperare il funzionamento corretto senza compromettere la meccanica interna del cambio. Se invece decidi di ignorare questi avvertimenti, il rischio è quello di provocare danni interni irreversibili, costringendoti a una revisione totale della trasmissione.

Come ripristinare la trasmissione e i costi reali

La soluzione nella maggior parte dei casi è la pulizia completa del circuito idraulico. L’intervento si esegue tramite una stazione di flushing (ricircolo dell’olio), eventualmente abbinata all’utilizzo di additivi specifici in base alle condizioni della trasmissione.

La scelta del metodo e il relativo costo per il lavaggio del cambio automatico dipendono dalla tecnologia e dallo stato del lubrificante:

scarico a caduta e rabbocco : si svita il tappo di scarico sotto la coppa, si sostituisce il filtro e si aggiunge olio nuovo. Questo metodo è fortemente sconsigliato perché recupera meno del 60% del fluido esausto, lasciando le impurità nel convertitore di coppia. Ha una spesa contenuta tra i 250 e i 350 euro ;

: si svita il tappo di scarico sotto la coppa, si sostituisce il filtro e si aggiunge olio nuovo. Questo metodo è fortemente sconsigliato perché recupera meno del 60% del fluido esausto, lasciando le impurità nel convertitore di coppia. Ha una spesa contenuta tra i ; flussaggio con stazione dedicata : un macchinario specifico immette olio nuovo in pressione estraendo contemporaneamente quello esausto, garantendo la pulizia totale del sistema. È il metodo corretto e consigliato, la spesa è compresa tra i 650 e i 800 euro ;

: un macchinario specifico immette olio nuovo in pressione estraendo contemporaneamente quello esausto, garantendo la pulizia totale del sistema. È il metodo corretto e consigliato, la spesa è compresa tra i ; flussaggio con additivi specifici : prevede l’utilizzo di prodotti chimici inseriti nel circuito per sciogliere i depositi interni e proteggere i componenti da future usure. Ha un costo che oscilla tra i 750 e i 900 euro ;

: prevede l’utilizzo di prodotti chimici inseriti nel circuito per sciogliere i depositi interni e proteggere i componenti da future usure. Ha un costo che oscilla tra i ; sostituzione del filtro: su molti modelli, come le vetture Mercedes, il filtro dell’olio è incorporato direttamente nella coppa e non può essere sostituito separatamente. Questo ricambio specifico può superare gli 80 euro, incidendo sul conto finale.

I consigli del meccanico

La scelta del metodo di intervento dipende dalla tipologia di cambio automatico e dalla storia manutentiva. Ecco i consigli pratici per non commettere errori costosi:

manutenzione regolare ogni 60.000 chilometri : se hai rispettato questa scadenza, all’interno del cambio non si sono formate morchie e puoi procedere con il lavaggio chimico in totale sicurezza;

: se hai rispettato questa scadenza, all’interno del cambio non si sono formate morchie e puoi procedere con il lavaggio chimico in totale sicurezza; oltre 120.000 chilometri senza mai cambiare l’olio: esegui esclusivamente il flussaggio meccanico senza additivi, perché i detergenti rischierebbero di staccare le morchie vecchie ostruendo i microfori delle elettrovalvole di regolazione;

senza mai cambiare l’olio: esegui esclusivamente il flussaggio meccanico senza additivi, perché i detergenti rischierebbero di staccare le morchie vecchie ostruendo i microfori delle elettrovalvole di regolazione; controllo del livello : durante la manutenzione programmata, richiedi un controllo del fluido, un calo anomalo è spesso il primo segnale di una perdita che genera problemi di strattonamento;

: durante la manutenzione programmata, richiedi un controllo del fluido, un calo anomalo è spesso il primo segnale di una perdita che genera problemi di strattonamento; non ignorare la scadenza temporale: anche se usi poco l’auto, le proprietà chimiche decadono e la sostituzione va effettuata ogni 4 anni al massimo.

Ricorda che il lavaggio risolve i problemi legati al degrado del fluido o delle impurità presenti all’interno dell’olio ATF, ma non può ricostruire ingranaggi già danneggiati, se l’auto continua a strappare, la revisione totale diventa inevitabile.