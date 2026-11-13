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iStock Hai già controllato le gomme? Potresti non essere in regola

Il calendario non perdona: il 15 novembre è dietro l’angolo e con lui tornano gli obblighi di equipaggiamento invernale sulle strade interessate dalle ordinanze. Chi non l’ha ancora fatto farà bene a prenotare il cambio gomme per tempo. Ma montare le gomme giuste non basta: conta sapere cosa dice la norma, riconoscere le marcature e controllare lo stato di ciò che già si ha.

Pneumatici invernali o catene

Dal 15 novembre 2026, sulle strade dove sono in vigore le apposite ordinanze, bisogna avere gli pneumatici invernali già montati oppure portare a bordo dispositivi antisdrucciolevoli idonei, come le catene. Ma non dimentichiamo che possono usare anche le calze da neve, purché omologate.

L’obbligo vale fino al 15 aprile 2027, salvo diverse disposizioni locali: per questo conviene controllare i cartelli e le prescrizioni lungo i percorsi che si fanno più spesso.

Inutile rimarcare l’importanza dello pneumatico, unico punto di contatto della vettura con l’asfalto, che deve trasmettere accelerazione e frenata, ma soprattutto garantire direzione e tenuta in curva. Con freddo, pioggia, brina e neve il lavoro si fa più duro, e anche i sistemi elettronici di assistenza devono fare i conti con l’aderenza.

Gomme invernali: come riconoscerle

Come si riconoscono? Il primo riferimento è sul fianco della gomma: per le ordinanze italiane, gli invernali si individuano dalla marcatura M+S, nelle varianti ammesse. C’è poi il simbolo della montagna a tre cime con un fiocco di neve, il 3PMSF, che aggiunge un’informazione in più: certifica il superamento di una prova di aderenza sulla neve prevista dall’omologazione.

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Attenzione alle quattro stagioni: il nome commerciale non basta, vanno verificati marcature, compatibilità con la vettura e condizioni delle coperture. Misure, indice di carico e codice di velocità devono rispettare quanto previsto per l’auto. È consigliato inoltre montare quattro pneumatici invernali dello stesso tipo: metterli solo sulle ruote motrici può compromettere l’equilibrio tra i due assi.

Per gli invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, l’uso stagionale è ammesso dal 15 ottobre al 15 maggio. Una finestra utile per montare e smontare con calma, ma che non concede un mese in più dopo il 15 novembre per mettersi in regola con le ordinanze.

Controllare condizioni e usura degli pneumatici

Il cambio stagionale è anche il momento giusto per un controllo completo. Si parte dalla pressione, da verificare a freddo almeno una volta al mese e prima dei lunghi viaggi, seguendo i valori indicati dal costruttore e adeguandoli al carico. Con il calo delle temperature può scendere, e un gonfiaggio insufficiente altera il comportamento dell’auto, favorisce surriscaldamento e usura irregolare e fa salire i consumi.

Poi tocca al battistrada, da guardare anche nella parte interna, controllando la profondità degli incavi e l’uniformità del consumo. Tagli, screpolature, rigonfiamenti, vibrazioni o perdite di pressione ricorrenti vanno fatti valutare a un professionista. Già che ci siete, date un’occhiata anche a cerchi, valvole e sensori.

La marcatura giusta, da sola, non basta: per affrontare l’inverno servono pneumatici adatti, in buono stato e gonfiati correttamente, e una guida con velocità e distanze di sicurezza adeguate alle condizioni della strada.