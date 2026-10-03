Cancellazione del bollo auto: contano Isee, età e classe Euro?

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123RF Bollo auto, l’esenzione dipende da Isee, età e classe ambientale?

Un Isee basso, qualche anno in più sulla carta d’identità o un’auto con una classe ambientale: quale di questi elementi consente di non pagare il bollo? Per l’esenzione nazionale prevista nel 2027, il decreto non introduce soglie Isee, limiti anagrafici del proprietario o una classe Euro minima. A delimitare il beneficio sono la potenza dell’auto e la posizione fiscale del contribuente.

La questione cambia quando si passa alle agevolazioni già esistenti, fra veicoli storici, mobilità delle persone con disabilità e incentivi regionali. Qui l’anzianità dell’auto, determinati requisiti reddituali o le caratteristiche ambientali hanno incidenza.

Cancellazione del bollo, cosa prevede il decreto per il 2027

Il provvedimento riconosce alle persone fisiche l’esenzione relativa a un solo veicolo assicurato. Per le auto, il perimetro comprende quelle alimentate a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. Sono interessati i versamenti il cui termine ordinario cade fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027.

Nell’elenco dei requisiti non compare alcun valore massimo dell’Isee. Il beneficio del 2027 non viene graduato secondo la situazione economica familiare e non dipende dall’appartenenza a una fascia di reddito. L’Indicatore della situazione economica equivalente svolge una funzione diversa. Valuta infatti la condizione del nucleo considerando redditi, patrimonio e una scala di equivalenza legata alla composizione familiare. Non coincide con lo stipendio del proprietario dell’auto né con il solo reddito dichiarato da una persona. Viene utilizzato per accedere alle prestazioni sociali legate alla situazione economica della famiglia.

Applicare al bollo soglie conosciute per altri bonus porterebbe perciò fuori strada. Un automobilista con Isee di 8.000 euro e una vettura da 100 kW non acquista il diritto alla nuova esenzione grazie alla fragilità economica. All’opposto un contribuente con Isee di 50.000 euro può rientrarvi con un’auto idonea.

Il limite riguarda la persona

Una sola auto agevolata per persona fisica non significa una sola auto esentata per famiglia. Se marito e moglie risultano separatamente obbligati al pagamento per due vetture che rispettano le condizioni, ciascuno può ottenere il beneficio sul proprio mezzo. Il fatto che entrambi appartengano allo stesso nucleo Isee non riduce il numero delle esenzioni a una. Due automobili intestate al medesimo contribuente seguono invece la regola di selezione prevista dalla norma. Non basta che entrambe siano sotto gli 80 kW per azzerare tutti i pagamenti, né il proprietario può indicare la vettura sulla quale preferisce risparmiare.

Essere pensionati, avere superato i 65 anni o rientrare fra i giovani automobilisti non è un requisito dell’esenzione del 2027. L’articolo 2 del decreto lette descrive le caratteristiche del contribuente e del mezzo senza fissare un’età minima o massima del proprietario. A parità delle condizioni richieste, un proprietario di 25 anni e uno di 75 anni sono quindi valutati attraverso gli stessi parametri. La pensione percepita, gli anni trascorsi dal conseguimento della patente e la data di nascita non sostituiscono il controllo sulla vettura.

Anche un veicolo usato può rientrare

Quanto alla nuova esenzione, non viene richiesto che l’auto sia appena immatricolata, acquistata nel 2027 o posseduta da meno di un certo numero di anni. Il beneficio può riguardare anche una vettura usata o già presente da tempo nel patrimonio dell’automobilista. Per ottenere questo trattamento non servono neanche un acquisto sostitutivo o la rottamazione di un’altra automobile.

L’anzianità torna a contare nel regime dei veicoli storici che conserva una propria disciplina. Per auto e moto di interesse storico e collezionistico fra venti e ventinove anni, la normativa richiamata dalla Regione Toscana prevede una riduzione del 50% quando il mezzo possiede il certificato di rilevanza storica e il riconoscimento è annotato sulla carta di circolazione.

Per i veicoli che raggiungono i trent’anni, la disciplina generale distingue la tassa di possesso dalla tassa di circolazione. Su questi benefici incidono anche le disposizioni regionali. In Lombardia per esempio la procedura relativa ai veicoli riconosciuti storici distingue i registri e la documentazione utilizzata, prevedendo automatismi in alcuni casi e una richiesta in altri.

Il decreto non impone un livello ambientale

Per la misura del 2027, una nuova classe Euro non garantisce da sola l’esenzione. Nelle caratteristiche richieste dal decreto legge figurano alimentazione e potenza, senza un requisito minimo riferito all’omologazione antinquinamento. La conseguenza è che una vecchia autovettura a benzina o gasolio non viene scartata dal beneficio per il solo fatto di appartenere a una classe Euro bassa.

Questo criterio fiscale non modifica le limitazioni alla circolazione. Un’auto ammessa all’esenzione può continuare a essere soggetta ai divieti locali, alle regole delle zone a traffico limitato o alle restrizioni per le emissioni. Il Comune di Milano, nelle informazioni su Area B, collega l’accesso anche ad alimentazione e classe ambientale.

La classe ambientale conserva un ruolo nel calcolo del bollo. Per le categorie interessate la tassa è differenziata secondo le normative sulle emissioni, con eccezioni legate a determinate alimentazioni. Proprio qui nasce un effetto indiretto sull’esenzione del 2027. Se lo stesso contribuente possiede due auto agevolabili di pari potenza, il criterio successivo è il minore bollo teorico. La classe Euro, quando produce una differenza tariffaria, può contribuire a determinare quale vettura verrà esentata.

Si considerino, a titolo di esempio, due auto da 60 kW sulle quali risulterebbero dovuti, senza il beneficio, 180 e 160 euro. La selezione ricadrebbe su quella con la tassa di 160 euro.

Gli 80 kW e gli altri requisiti

Il confine tecnico resta 80 kW inclusi, circa 109 CV. Una vettura da 81 kW non riceve un’esenzione parziale sui primi 80: è fuori dal perimetro di questa agevolazione per le auto. La misura riguarda le auto, una categoria distinta da camper e autocarri: non basta la potenza contenuta per estenderla a qualsiasi veicolo.

Sul versante soggettivo conta essere una persona fisica obbligata al pagamento del tributo. Va poi controllata la copertura assicurativa, richiesta dalla norma. Fra le verifiche da compiere prima della scadenza rientrano quindi categoria, alimentazione, potenza, posizione del contribuente e regolarità dell’assicurazione. Sono condizioni che spiegano perché l’assenza di limiti economici e anagrafici non renda il beneficio automaticamente universale.

Un’altra disciplina riguarda le agevolazioni per la mobilità delle persone con disabilità. Per la condizione di carico fiscale occorre prendere come riferimento un reddito annuo della persona con disabilità non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni, con le esclusioni dei redditi esenti specificate nel documento. Questi valori non sono limiti Isee del nucleo. Il riferimento all’età serve a individuare una soglia per i figli fiscalmente a carico e non istituisce uno sconto generale sul bollo per tutti gli under 25.