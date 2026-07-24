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123RF Cane lasciato in macchina con il caldo: come intervenire

Non c’è in Italia una disposizione normativa che autorizza un passante di danneggiare un’auto per liberare un animale. La rottura del finestrino diventa difendibile soltanto come ultima risorsa, davanti a un pericolo reale per la vita del cane, quando non restano alternative meno dannose e l’arrivo dei soccorsi risulterebbe incompatibile con l’urgenza.

Forze dell’ordine, pubblico ministero ed eventualmente giudice ricostruiranno a posteriori la gravità dell’emergenza, le condizioni dell’animale, i tentativi compiuti per rintracciare il proprietario, la chiamata al 112 e, in generale, la proporzione tra il rischio evitato e il danno provocato.

I sintomi da non sottovalutare

Non ogni cane visibile dentro un’auto sta subendo un colpo di calore. Alcune vetture elettriche e ibride mantengono attivo il climatizzatore anche quando il motore termico è spento. Altri modelli mostrano sul display un messaggio destinato ai passanti che indica la temperatura impostata e il funzionamento della modalità dedicata agli animali.

La termoregolazione canina si basa soprattutto sull’ansimazione, sull’evaporazione attraverso le vie respiratorie e sulla circolazione sanguigna periferica. Le ghiandole sudoripare presenti nei cuscinetti delle zampe forniscono un contributo limitato e lontano dalla capacità di raffreddamento garantita all’essere umano dalla sudorazione diffusa.

Quando l’aria respirata è già molto calda e umida, anche l’ansimazione perde efficienza. Il corpo accumula energia termica, la temperatura interna cresce e possono comparire alterazioni neurologiche, cardiocircolatorie, renali e della coagulazione. Corrono rischi più elevati i cani brachicefali, come bulldog, carlini e boxer, insieme agli animali anziani, obesi, molto giovani o affetti da problemi cardiaci e respiratori. Pelo folto, disidratazione, agitazione e museruole che ostacolano l’apertura della bocca aggravano il quadro.

Rompere il vetro è consentito dalla legge?

Nessuna disposizione nazionale attribuisce al cittadino il diritto di forzare un veicolo per soccorrere un cane. La tutela degli animali, entrata anche nell’articolo 9 della Costituzione, non equivale a un lasciapassare per danneggiare beni altrui. Rompere un finestrino provoca un danno intenzionale alla proprietà privata. Da qui possono derivare una richiesta di risarcimento, l’applicazione delle disposizioni civili sul danneggiamento e, quando ricorrono particolari circostanze previste dall’articolo 635 del Codice penale, anche conseguenze penali.

L’articolo 54 del Codice penale esclude la punibilità di chi agisce per salvare se stesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, a condizione che il rischio non sia stato provocato volontariamente, non possa essere evitato in altro modo e l’azione resti proporzionata.

Il testo parla di danno grave alla persona e non all’animale. Il richiamo allo stato di necessità per giustificare il salvataggio di un cane non offre quindi una copertura certa e automatica. La crescente protezione riconosciuta agli animali, la riforma penale del 2025 e la modifica costituzionale rafforzano gli argomenti di chi interviene davanti a un rischio mortale.

Cosa fare prima di forzare l’automobile

Il primo passo consiste nell’osservare il cane senza perdere minuti. Subito dopo bisogna verificare se sul cruscotto compaia un messaggio relativo alla climatizzazione. Si possono ascoltare la ventola e il compressore, ricordando che un veicolo elettrico può raffreddare l’abitacolo senza emettere il rumore tipico di un motore acceso.

A quel punto va chiamato il 112, descrivendo luogo, targa, modello e colore dell’auto, esposizione al sole, condizioni del cane e sintomi osservati. Il Numero unico di emergenza può smistare la richiesta verso le forze di polizia, i Vigili del fuoco o il servizio competente.

Se il parcheggio appartiene a un supermercato, a un centro commerciale o a un’attività aperta al pubblico, qualcuno può chiedere al personale di diffondere un annuncio. Conviene anche controllare le portiere senza forzarle: il proprietario potrebbe averne lasciata una aperta.

Fotografie e video dovrebbero mostrare l’animale, il veicolo, la targa, l’esposizione al sole e l’assenza del proprietario. Meglio registrare l’orario d’inizio dell’osservazione, la sequenza dei sintomi e i tentativi compiuti per ottenere aiuto. La ripresa deve avere una funzione probatoria.

Quando sono presenti altri passanti, raccoglierne nomi e recapiti permette di confermare la ricostruzione. Anche la telefonata al 112, con l’indicazione dell’urgenza e delle istruzioni ricevute, concorre a dimostrare che la rottura non è stata una decisione impulsiva.

Quando il finestrino può diventare l’ultima soluzione

Se le portiere sono chiuse, il proprietario non si trova e il 112 conferma che i soccorsi non arriveranno in tempo, l’accesso forzato può diventare l’unico mezzo rimasto. La decisione continua a essere valutabile sul piano legale. Non c’è una soglia matematica oltre la quale il cittadino riceve in anticipo la certezza di non dover rispondere del vetro.

Qualora l’intervento sia ormai indifferibile, il danno deve rimanere limitato a quanto serve per liberare l’animale. Andrebbe scelto un finestrino laterale distante dal cane, evitando parabrezza e lunotto. Nemmeno la vecchia indicazione di colpire sempre un angolo del vetro vale per ogni automobile. Molti finestrini laterali sono temperati mentre altri utilizzano vetri stratificati che possono creparsi senza aprirsi; una manovra improvvisata rischia di ferire sia il soccorritore sia l’animale.

Dopo l’accesso non bisogna allontanarsi. Il soccorritore deve aggiornare il 112, identificarsi e attendere l’arrivo delle autorità, mantenendo disponibili fotografie, video e testimoni.

Che cosa rischia il proprietario del cane

Lasciare un animale in macchina non costituisce in ogni caso un reato. Un giudizio completo considera temperatura, durata, ventilazione, disponibilità d’acqua, presenza del climatizzatore, condizioni fisiche del cane e sofferenza provocata. La condotta assume rilievo penale quando l’animale viene trattenuto in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze. L’articolo 727 del Codice penale prevede l’arresto fino a un anno oppure l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Nei fatti più gravi può entrare in gioco l’articolo 544-ter. Dal 2025 il maltrattamento di animali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa compresa fra 5.000 e 30.000 euro. Se l’animale muore, la pena aumenta della metà.

La sentenza 36713 del 2021 dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna inflitta a due persone che avevano lasciato due cani dentro un’automobile per diverse ore, in uno spazio ristretto e senza ciotole d’acqua. Secondo i giudici la sofferenza può essere ricavata dalle condizioni oggettive, dalle modalità di custodia e dalle comuni regole di esperienza. Non occorre attendere la comparsa di lesioni visibili per riconoscere una detenzione incompatibile con la natura dell’animale.