L’accessorio che allunga la vita della batteria auto: è ormai indispensabile

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Un accessorio per mantenere la batteria efficiente per anni

La batteria è una parte fondamentale dell’auto e se lasciata ferma troppo a lungo rischia di scaricarsi. Rimanere a piedi per colpa della batteria è uno degli imprevisti più comuni e, spesso, dei più fastidiosi. Per evitarlo si possono attuare delle strategie, come evitare dispersioni mettendo sotto chiave l’autoradio, non fare unicamente piccoli spostamenti e non lasciare l’auto ferma troppo tempo. L’unica cosa che però ci da la certezza di avere la batteria sempre carica è un caricabatterie per auto, un accessorio prezioso che non solo carica, ma aiuta a mantenere in salute la batteria, prolungarne la vita e garantire partenze sempre affidabili, anche dopo settimane di inattività.

Tra i modelli più apprezzati spicca quello proposto da Bosch, brand che non ha bisogno di presentazioni, in sconto su Amazon solo per due giorni grazie alla Festa delle Offerte Prime.

Per auto e moto: versatilità e semplicità d’uso

Uno dei vantaggi principali dei caricabatterie intelligenti moderni è la loro versatilità. Il modello Bosch C30 può essere utilizzato sia per auto che per moto, ed è compatibile con impianti da 6 e 12 volt. Ciò significa che è perfetto per mantenere in perfetta forma la batteria di una moto che si usa solo nei weekend, così come per ricaricare quella dell’auto principale.

Il funzionamento è estremamente intuitivo ed automatico: basta collegare i morsetti ai poli della batteria e lasciare che il caricabatterie riconoscano autonomamente il voltaggio. Dopo di che i sensori interni regolano la corrente in base allo stato di carica, evitando surriscaldamenti o sovraccarichi. Il tutto con un design compatto, facilmente riponibile nel bagagliaio o nel box, pronto a entrare in azione quando serve. Ora in offerta speciale Amazon Prime Day:

La funzione rigenerativa: cos’è e perché utilizzarla

Oltre alla carica il modello C30 permette di sfruttare quella che viene chiamata la funzione rigenerativa. Ovvero un trattamento per la batteria in grado di mantenere in salute la batteria contrastando la solfatazione, un fenomeno che riduce con il tempo va a influire sulla capacità di mantenere la carica. La modalità rigenerativa agisce proprio su questo problema: attraverso un sistema di impulsi controllati di corrente, il dispositivo riesce a pulire le piastre interne, migliorando la conduttività e restituendo prestazioni ottimali.

Una funzione che periodicamente aiuta a migliorare visibilmente la durata di vita delle batterie e che riesce a riportare in vita batterie che sembrano ormai da sostituire, prolungando la vita di quelle esistenti e garantendo risparmio economico e minore impatto ambientale.

Mantenimento di carica

Non tutti i veicoli vengono utilizzati ogni giorno. C’è chi ha una seconda auto, chi una moto stagionale, o semplicemente chi usa il proprio mezzo solo nei fine settimana. In questi casi è inevitabile che la batteria si scarichi in continuazione. La funzione di mantenimento dei caricabatterie intelligenti risolve serve proprio per evitare questo problema. Una volta collegato il caricatore monitora lo stato della batteria e interviene per mantenerlo stabile alla percentuale migliore, salvaguardandone la salute e assicurando una batteria sempre carica, anche dopo lunghi periodi di inattività.

Un caricabatterie per auto come il modello C30 di Bosch rappresenta un investimento intelligente per chi vuole evitare problemi e costi inutili. È compatto, sicuro, automatico e dotato di funzioni rigenerative e di mantenimento che prolungano sensibilmente la vita della batteria.