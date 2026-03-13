iStock Cattivi odori che provengono dal condizionatore? Il trucco per risolvere il problema

Il climatizzatore auto è uno strumento ormai indispensabile sia per chi affronta lunghi viaggi, sia per chi usa l’auto quotidianamente per spostamenti di lavoro, ma anche per chi ne fa un utilizzo moderato per brevi tragitti saltuari. Ormai, a causa anche del traffico, passiamo quasi tutti molto tempo in macchina e quindi avere l’aria condizionata, soprattutto nelle calde giornate estive, è diventato fondamentale.

Prezioso alleato sia per combattere la calura estiva che per scaldare l’abitacolo nelle fredde mattine invernali, il climatizzatore auto purtroppo può diventare anche fastidioso a causa del rilascio di cattivi odori. Una situazione abbastanza comune, che indica una cosa sola: è arrivato il momento di far controllare l’impianto e procedere con una eventuale pulizia e igienizzazione professionale.

Parliamo di trattamenti che servono per mantenere deterso e sano l’impianto dell’aria condizionata e che, di conseguenza, mantengono salubre il livello di qualità dell’aria all’interno della vettura. Vediamo i motivi legati al cattivo odore e come intervenire.

Le cause

Se nel momento in cui accendiamo il climatizzatore dell’auto iniziamo a sentire cattivi odori, purtroppo anche il nostro benessere può essere compromesso. Tra le cause che possono andare a influire sugli odori provenienti dall’impianto dell’aria condizionata troviamo:

accumulo di polvere e sporcizia all’intero dei filtri;

all’intero dei filtri; mancata sostituzione periodica degli stessi filtri, che devono essere controllati e cambiati in occasione del tagliando auto (generalmente una volta all’anno, ma a discrezione del professionista);

periodica degli stessi filtri, che devono essere controllati e cambiati in occasione del tagliando auto (generalmente una volta all’anno, ma a discrezione del professionista); la mancata pulizia del sistema di ventilazione dell’aria;

del sistema di ventilazione dell’aria; la formazione di muffe, funghi e batteri all’interno del condensatore, che col tempo si moltiplicano.

Se dal condizionatore esce un cattivo odore, allora è tempo di intervenire: un impianto maleodorante infatti è un campanello d’allarme anche per la salute di tutti coloro che viaggiano in quell’auto. Un climatizzatore sporco potrebbe provocare anche sintomi istantanei come mal di testa e mal di gola, oltre a fastidi al naso e raffreddore, ma addirittura può peggiorare pure le condizioni di chi già soffre di allergie e altri problemi respiratori.

Pulizia del climatizzatore auto: come fare

Se il problema dei cattivi odori provenienti dal climatizzatore auto persiste, allora è arrivato il momento di procedere alla pulizia profonda del condizionatore. Ci sono due strade perseguibili:

la prima è affidarsi al fai da te acquistando delle bombolette spray e altri strumenti utili che possiamo trovare in commercio per la pulizia autonoma;

acquistando delle bombolette spray e altri strumenti utili che possiamo trovare in commercio per la pulizia autonoma; la seconda invece è lasciare la propria macchina nelle mani di meccanici esperti, che possono praticare il trattamento all’ozono e altre tipologie di pulizia e igienizzazione professionale, con strumenti e attrezzature dedicate.

Il metodo fai da te, tramite l’acquisto di bombolette spray in vendita per la pulizia dell’impianto dell’aria condizionata in auto, è molto diffuso, soprattutto per coloro che non arrivano a sentire cattivi odori e quindi a situazioni allarmanti, ma fanno il trattamento periodicamente (una o due volte all’anno). Ci sono differenti prodotti sul mercato, di marchi diversi, che si possono acquistare sia nei negozi specializzati per auto e veicoli di ogni genere che nelle catene della grande distribuzione. I prezzi variano a seconda del brand scelto e della qualità del prodotto.

Come procedere alla pulizia fai da te

Per effettuare la pulizia del condizionatore auto da soli, è necessario seguire le istruzioni presenti sulla confezione del prodotto, generalmente molto dettagliate e facili. Bisogna innanzitutto accertarsi che l’impianto sia spento e fare attenzione a non inalare il contenuto della bomboletta, utilizzando una mascherina di protezione.

Una volta eseguita la pulizia si consiglia sempre di far arieggiare l’abitacolo dell’auto per alcuni istanti e, per evitare che il cattivo odore si presenti nuovamente, gli esperti raccomandano di eseguire l’operazione di pulizia e igienizzazione del climatizzatore auto ogni sei mesi circa, quindi un paio di volte all’anno.

L’igienizzazione auto professionale

Tra i trattamenti professionali eseguiti nelle officine autorizzate, quello all’ozono è sicuramente oggi tra i metodi più scelti dagli automobilisti, perché tra i più efficaci per pulire e sanificare il climatizzatore, eliminando i cattivi odori che arrivano nell’abitacolo ogni volta che si accende l’aria condizionata. Anche in questo caso è importante specificare che, nonostante si tratti di un intervento svolto da mani di professionisti, non è un una soluzione permanente, ma da ripetere periodicamente.

Sottolineiamo però che, rispetto alla bomboletta spray fai da te, in questo caso la pulizia viene effettuata molto più a fondo e quindi la durata della sanificazione è maggiore nel tempo. L’importante è rivolgersi ai centri specializzati e autorizzati, che hanno gli strumenti adatti per un’igienizzazione professionale completa e a regola d’arte.

Come prevenire i cattivi odori

Prevenire i cattivi odori emanati dal climatizzatore? È possibile. L’auto però deve essere sottoposta ai controlli periodici che fanno parte della cosiddetta manutenzione ordinaria, oltre a quelli di manutenzione straordinaria. Nel dettaglio quindi, che cosa dovremmo fare? Prima di tutto ogni veicolo dovrebbe fare il tagliando presso officine autorizzate una volta all’anno, durante i controlli il professionista esamina le condizioni dei filtri, li pulisce o li sostituisce se eccessivamente ostruiti o deteriorati. Si consiglia di procedere alla sostituzione del filtro antipolline e degli altri filtri aria ogni 15 mila chilometri di percorrenza circa, per assicurare il perfetto funzionamento del climatizzatore, senza mettere a rischio la salute degli occupanti dell’auto.

Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria, si consiglia di procedere con ulteriori interventi quando l’aria condizionata viene usata tutto l’anno e i filtri quindi sono intasati più frequentemente. In questo caso il momento migliore per la sostituzione è immediatamente a ridosso della primavera, per fare in modo che in estate l’impianto sia perfettamente funzionante.

I costi

Per la pulizia fai da te vengono usati spray igienizzanti e sanificanti schiumogeni per condizionatori o detergenti ad azione battericida. Si consiglia anche l’uso di un’aspirapolvere per rimuovere lo sporco grossolano dal filtro e dall’alloggiamento e di un panno in microfibra per le zone accessibili. Se il filtro è troppo sporco, la pulizia non basta e conviene sostituirlo.

In genere i prezzi dello spray variano dai 9 ai 20 euro circa a bomboletta, mentre per un kit completo di filtro e spray si trovano offerte a partire da circa 15-20 euro.

Invece il costo per la sanificazione del condizionatore auto presso un’officina specializzata si aggira solitamente tra i 50 e i 100 euro, mentre la sostituzione dei filtri da parte del meccanico costa circa 30-40 euro inclusa la manodopera (il prezzo può raddoppiare per le auto di fascia alta).