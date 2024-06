Cattivo odore in auto, cosa fare per eliminare le cause con rimedi efficaci

Il cattivo odore in auto è un fastidio per ogni automobilista e a volte non è facile usare i giusti rimedi: vediamo come fare per rimuovere ogni traccia

Il cattivo odore è un nemico e fonte di imbarazzo per ogni automobilista ma per eliminare ogni traccia, spesso non è sufficiente coprirlo con un deodorante o un profumo. La soluzione più efficace è infatti risalire alle cause per mettere in atto i rimedi più adatti a ogni situazione e ristabilire un abitacolo pulito e profumato. Vediamo quali sono le cause più frequenti e i modi migliori per agire.

Le cause più frequenti

I cattivi odori in auto possono derivare da diverse fonti: organiche, meccaniche o esterne all’auto, come il fumo di sigaretta o animali in auto. La prima causa, nonché la più comune, è quella organica. Capita spesso di mangiare qualcosa mentre si è al volante, che sia un pasto veloce o uno spuntino. Gli avanzi possono essere dimenticati in qualche vano, o addirittura nel bagagliaio e più tempo rimangono lì, più pungente sarà l’odore. Il primo passo è controllare ogni reparto dell’auto: sotto i sedili, nei vani e scomparti, sotto i tappetini e nel bagagliaio.

Un’altra causa frequente è la polvere, che se accumulata crea il caratteristico odore, fino a scatenare anche allergie nei soggetti sensibili. Anche l’umido, come tappetini lasciati bagnati in caso di pioggia, possono contribuire ai cattivi odori, favorendo la creazione di muffe.

In caso di fumo e odore di plastica bruciata, è il caso invece di recarsi da un meccanico, in modo tale da controllare che ogni parte dell’auto funzioni correttamente e non sia un pericolo per conducente e passeggeri. Infine, anche il fumo di sigaretta lascia nell’abitacolo un odore molto spiacevole. Questo potrebbe impregnare anche la tappezzeria dell’auto e per impedirlo è sufficiente fumare con i finestrini aperti e pulire con cura il posacenere, lavandolo con acqua e sapone dopo l’utilizzo. A volte, anche la presenza di cani in auto può favorire la presenza di odori non proprio piacevoli.

Cosa fare per eliminare i cattivi odori

Una volta individuate le cause, è arrivato il momento di porvi rimedio. Vediamo come fare per far tornare il profumo di pulito nella vostra auto.

Cibo e avanzi : controlliamo con attenzione fra i sedili, in vani e scomparti, nel bagagliaio e anche sotto i sedili dell’auto e poi gettiamo i rifiuti. Se si tratta di cibo, utilizzate prima un prodotto sgrassante per poi procedere con detergente delicato diluito con acqua. Il detergente da usare sarà per la pelle, per gli inserti in pelle e/o specifico per la tappezzeria. A questo punto, bisogna asciugare e per le parti che non si possono estrarre, come la fodera dello schienale, si può usare il phon;

: controlliamo con attenzione fra i sedili, in vani e scomparti, nel bagagliaio e anche sotto i sedili dell’auto e poi gettiamo i rifiuti. Se si tratta di cibo, utilizzate prima un prodotto sgrassante per poi procedere con detergente delicato diluito con acqua. Il detergente da usare sarà per la pelle, per gli inserti in pelle e/o specifico per la tappezzeria. A questo punto, bisogna asciugare e per le parti che non si possono estrarre, come la fodera dello schienale, si può usare il phon; polvere : apriamo tutte le portiere e provvediamo a passare l’aspirapolvere, anche sotto i tappetini, compresi i sedili, il bagagliaio e la tappezzeria. Inoltre, anche i vetri e le componenti in plastica possono raccogliere polvere e cattivi odori e per eliminarli, procedete con detergenti potenti – per vetri e per plastica – insieme a un panno in microfibra per la plastica e in carta asciutta per i vetri, in modo tale da pulire a fondo senza lasciare aloni;

: apriamo tutte le portiere e provvediamo a passare l’aspirapolvere, anche sotto i tappetini, compresi i sedili, il bagagliaio e la tappezzeria. Inoltre, anche i vetri e le componenti in plastica possono raccogliere polvere e cattivi odori e per eliminarli, procedete con detergenti potenti – per vetri e per plastica – insieme a un panno in microfibra per la plastica e in carta asciutta per i vetri, in modo tale da pulire a fondo senza lasciare aloni; in caso di muffa , dopo la pulizia è necessario usare dei prodotti specifici che anti-muffa, ce ne sono di specifici per l’auto;

, dopo la pulizia è necessario usare dei prodotti specifici che anti-muffa, ce ne sono di specifici per l’auto; perdite di benzina, olio, antigelo: i cattivi odori provengono anche da motore, marmitta e radiatore che non funzionano come dovrebbero. In tal caso, controlliamo che non ci siano fumi o rumori strani e chiamiamo un meccanico, soprattutto per ragioni di sicurezza;

i cattivi odori provengono anche da motore, marmitta e radiatore che non funzionano come dovrebbero. In tal caso, controlliamo che non ci siano fumi o rumori strani e chiamiamo un meccanico, soprattutto per ragioni di sicurezza; aria condizionata e condensa : un’altra causa di cattivi odori può essere il filtro dell’aria condizionata, pieno di condensa. Per eliminare i cattivi odori del condizionatore dell’auto in modo corretto, sostituiamo il filtro e impostiamo i comandi dell’impianto d’aerazione al minimo, in modo tale da evitare anche l’arrivo di muffa;

: un’altra causa di cattivi odori può essere il filtro dell’aria condizionata, pieno di condensa. Per eliminare i cattivi odori del condizionatore dell’auto in modo corretto, sostituiamo il filtro e impostiamo i comandi dell’impianto d’aerazione al minimo, in modo tale da evitare anche l’arrivo di muffa; fumo di sigaretta : questo, insieme a quello di cane, è uno degli odori più antipatici in un abitacolo. Oltre a riparare i buchi da sigaretta nell’abitacolo, per eliminare l’odore si può fumare con i finestrini aperti. Poi, è consigliabile svuotare sempre il posacenere, lavandolo con acqua e sapone, e aspirare la tappezzeria dell’auto, se dovesse essere un odore che persiste da tempo;

: questo, insieme a quello di cane, è uno degli odori più antipatici in un abitacolo. Oltre a riparare i buchi da sigaretta nell’abitacolo, per eliminare l’odore si può fumare con i finestrini aperti. Poi, è consigliabile svuotare sempre il posacenere, lavandolo con acqua e sapone, e aspirare la tappezzeria dell’auto, se dovesse essere un odore che persiste da tempo; odore di cane: la paura di un cattivo odore non deve bloccarci dal portare il nostro amico a quattro zampe con noi. Anzi, il nostro cane merita un’auto adatta anche a lui, per stare sempre al nostro fianco. Se dovesse insorgere un cattivo odore, basta usare un detergente per interni in spray, a cui si può unire anche il profumo per auto.

A questo punto, l’aria nel nostro veicolo sarà di nuovo pulita e profumata, e si può completare il tutto con un tocco finale: il profumo per auto della propria fragranza preferita.