Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF COC auto, cos’è e come si richiede

Chi compra un’auto all’estero, chi deve reimmatricolare un veicolo in Italia e chi si trova a rincorrere un documento mancante: tutti questi soggetti trovano nel COC, il Certificato di Conformità, il documento di cui non possono fare a meno. Il COC serve a dimostrare che quel veicolo è stato costruito in conformità a un tipo omologato secondo la disciplina europea. In pratica è il documento base che collega il singolo veicolo al suo quadro di omologazione Ue. Il riferimento normativo è la direttiva quadro 2007/46/CE.

Questo certificato attesta che il veicolo rispetta tutte le normative europee in materia di sicurezza ed emissioni, consentendone la libera circolazione all’interno del mercato europeo senza necessità di altre omologazioni.

Che cos’è il COC e a cosa serve

Il COC auto è il certificato che il costruttore rilascia per accompagnare ogni veicolo costruito in conformità al tipo approvato. Il produttore deve emettere un certificato di conformità in formato cartaceo per ciascun veicolo completo, incompleto o completato conforme al tipo approvato e deve consegnarlo all’acquirente insieme al veicolo nuovo.

La normativa europea è stata introdotta con la direttiva 92/53/CEE del Consiglio europeo e prevede che il documento descriva le caratteristiche del mezzo e le sue prestazioni tecniche, tra cui la data di fabbricazione. I modelli standardizzati fissati a livello Ue mostrano che nel COC compaiono dati come categoria del veicolo, costruttore, VIN o numero di telaio, data di produzione, oltre a una lunga serie di dati tecnici su masse, configurazione, dimensioni, emissioni e combinazioni ruota-pneumatico.

Viene quindi usato come base tecnica nelle pratiche di immatricolazione. Il regolamento Ue prevede che dal 5 luglio 2026 i costruttori possano essere esentati dall’obbligo di rilasciare il certificato cartaceo insieme a ogni veicolo se mettono il COC a disposizione in formato elettronico strutturato. Dopodiché sempre dal 5 luglio 2026, gli Stati membri dovranno rendere accessibili i dati del certificato in formato elettronico attraverso il sistema comune di scambio.

Quando serve il Certificato di Conformità

Il caso tipico è l’importazione di un’auto da un altro Paese Ue o più precisamente la sua immatricolazione in un diverso Stato membro. Il Certificato di Conformità collega il veicolo a un’omologazione europea già riconosciuta. Se il COC non c’è, la normativa amministrativa italiana ammette una scheda tecnica integrativa del costruttore, una certificazione rilasciata da un ente estero autorizzato o da un’autorità pubblica estera oppure l’attestazione del codice OE rilasciata dal rappresentante italiano del costruttore.

In questo contesto, i veicoli nuovi di fabbrica, a prescindere dalla provenienza, devono essere accompagnati da un COC valido al momento della richiesta di immatricolazione in Italia. I veicoli già immatricolati in un altro Paese dell’Unione europea devono risultare conformi alle disposizioni tecniche armonizzate in vigore al momento della loro prima immatricolazione in quel Paese e non sono soggetti a preventiva visita e prova salvo i casi particolari indicati dalla disciplina applicabile.

Il COC può essere richiesto in contesti in cui è necessario dimostrare che un veicolo è conforme a normative tecniche e di sicurezza. Pensiamo ai casi di verifica da parte enti locali per motivi specifici, come l’ottenimento di particolari autorizzazioni o certificazioni.

Chi lo rilascia e come si ottiene

A emettere il Certificato di Conformità ci pensa il costruttore. Per il nuovo, come visto, il certificato va consegnato gratuitamente con l’auto. Se invece il documento è andato perso, il regolamento europeo prevede che il costruttore, su richiesta del proprietario, debba rilasciare un duplicato del certificato cartaceo per un periodo di 10 anni dalla data di fabbricazione del veicolo. Il pagamento richiesto non può superare il costo di emissione del duplicato. A ogni modo, il costo del COC può variare a seconda del produttore e del Paese in cui viene richiesto. In genere oscilla tra i 100 e i 300 euro, a seconda del modello del veicolo e della politica del produttore.

Sul piano pratico si contatta il costruttore o il suo rappresentante, si comunica il VIN (il Vehicle Identification Number ovvero un codice unico che identifica il veicolo e che si trova sul cruscotto del veicolo, sul lato del conducente, o nel libretto di circolazione), si allegano i documenti che dimostrano la disponibilità del veicolo e si chiede il rilascio del certificato o del duplicato. La normativa europea non impone un’unica modalità operativa uguale per tutte le case automobilistiche e di conseguenza il percorso cambia da marchio a marchio.

Gli altri documenti sono la copia della carta di circolazione o documento di acquisto per dimostrare la proprietà del veicolo; una copia del documento di identità del proprietario, come un passaporto o una carta d’identità; la compilazione del modulo di richiesta che può essere scaricato dal loro sito web o richiesto al servizio clienti. Una volta che la richiesta è stata elaborata, il COC viene inviato all’indirizzo fornito dal richiedente.

Tutte le auto possono avere un COC?

Non tutte le auto possono avere un COC. Il regolamento europeo lega il certificato ai veicoli fabbricati in conformità con il tipo approvato. Il COC vive dunque dentro il perimetro dell’omologazione. Se il veicolo non rientra in un tipo omologato Ue valido per quel contesto, il certificato non è la strada.

È il caso per esempio di alcune vetture destinate a mercati non europei, di veicoli molto vecchi, di modelli modificati oppure di mezzi per i quali bisogna passare da altre forme di certificazione o da procedure diverse, come l’omologazione individuale o la documentazione tecnica sostitutiva richiesta dall’autorità nazionale.

Il Certificato di Conformità europeo è, per definizione ministeriale, il documento richiesto ai fini dell’immatricolazione nei Paesi dell’Unione europea quando si è nel campo dell’omologazione globale Ue, dell’omologazione Ue in piccola serie o dell’omologazione nazionale. La mancanza del COC in fase di vendita potrebbe non solo impedire l’immatricolazione del veicolo, ma anche esporre il venditore a sanzioni o controversie legali. Di conseguenza, per i rivenditori, garantire che ogni auto venduta sia accompagnata dal COC è indispensabile per una vendita regolare e priva di problemi.

Ci sono anche agenzie specializzate che offrono servizi di assistenza per ottenere il COC. Gestiscono l’intero processo per conto del proprietario del veicolo, interfacciandosi con il produttore. Può essere un vantaggio per chi non ha tempo o preferisce delegare la procedura a un professionista.