Certificato di proprietà auto, foglio complementare e Documento unico: cosa cambia, a cosa servono e quali documenti controllare prima di vendere o comprare

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF Certificato di proprietà auto: cos’è, a cosa serve e cosa ha sostituito

Prima c’era il foglio complementare, documento cartaceo associato al veicolo e necessario per molte pratiche di proprietà. Poi è arrivato il Certificato di proprietà cartaceo, che ha sostituito quel vecchio modello e ha reso più ordinata la gestione dei dati giuridici del mezzo. Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di proprietà è diventato digitale con conseguente riduzione del rischio di smarrimento, furto e contraffazione. Dal primo ottobre 2021 il sistema è cambiato ancora con il Documento unico di circolazione e di proprietà che ha riunito in un solo documento ciò che prima era distribuito tra carta di circolazione e certificazione della proprietà.

Il foglio complementare appartiene dunque alla fase più vecchia della documentazione automobilistica. Il Certificato di proprietà, prima cartaceo e poi digitale, ha segnato una fase intermedia. Il Documento unico è oggi il riferimento principale per le immatricolazioni, i trasferimenti e molte pratiche amministrative.

Tra foglio complementare e Certificato di proprietà

Il foglio complementare era il documento che accompagnava il veicolo e ne attestava la situazione giuridica presso il Pubblico registro automobilistico. Serviva a dimostrare chi fosse il proprietario registrato, a gestire i passaggi di proprietà e a certificare la presenza di eventuali vincoli o formalità sul mezzo.

Il suo limite era proprio la natura fisica del documento. Se veniva smarrito, rubato, deteriorato o distrutto, il proprietario doveva affrontare la procedura per la richiesta del duplicato. Il foglio complementare non coincideva con la carta di circolazione. La carta di circolazione riguardava la possibilità del veicolo di circolare e riportava soprattutto dati tecnici mentre il foglio complementare riguardava la proprietà e la situazione giuridica del mezzo.

La necessità di rendere più sicure, rapide e tracciabili le pratiche automobilistiche ha portato prima al Certificato di proprietà e poi alla sua versione digitale.

Il Certificato di proprietà ha sostituito il vecchio foglio complementare come documento destinato ad attestare lo stato giuridico del veicolo. La funzione è identificare il proprietario registrato al Pra, collegare il veicolo alla sua targa e consentire le formalità relative a vendita, trascrizione, radiazione, perdita di possesso e altre operazioni amministrative.

Il Certificato di proprietà ha portato una maggiore standardizzazione delle informazioni e una gestione più aderente alle procedure moderne del Pubblico registro automobilistico. Su quel documento venivano riportati i dati del veicolo, dell’intestatario e sulla situazione giuridica del mezzo.

Per il cittadino, il Certificato di proprietà cartaceo è stato per anni il documento da presentare nelle pratiche più importanti. In caso di vendita poteva essere utilizzato per redigere l’atto di vendita attraverso la dichiarazione sul retro con firma autenticata del venditore. Questo meccanismo ha reso il Certificato di proprietà un documento molto conosciuto da chi ha comprato o venduto auto usate prima della piena digitalizzazione.

Dal Certificato di proprietà digitale al Documento digitale

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di proprietà è stato rilasciato in modalità digitale. Da quel momento, al posto del documento cartaceo, il cittadino ha ricevuto un’attestazione con le informazioni necessarie per consultare online il certificato. L’obiettivo era ridurre la dipendenza dal documento fisico e spostare la prova giuridica dentro gli archivi informatici del Pra.

La svolta successiva è il Documento unico di circolazione e di proprietà. Dal primo ottobre 2021, con l’entrata a regime della riforma, il sistema ha superato la separazione tra carta di circolazione e Certificato di proprietà per le nuove operazioni. Il Documento unico contiene sia i dati tecnici necessari alla circolazione sia le informazioni giuridico-patrimoniali presenti nel Pubblico registro automobilistico.

Il Documento unico è costituito dall’attuale modello di carta di circolazione nel quale vengono annotate anche le informazioni sulla situazione giuridica del veicolo. A differenza del Certificato di proprietà, il è il documento necessario per la circolazione e deve essere tenuto a bordo, come avveniva per la carta di circolazione.

Le differenze da conoscere

Il foglio complementare era un documento cartaceo storico, legato alla fase più tradizionale della documentazione automobilistica. Il Certificato di proprietà cartaceo lo ha sostituito e mantenuto la funzione di attestare lo stato giuridico del veicolo e di supportare le formalità al Pra. Il Certificato di proprietà digitale ha trasferito quella funzione su supporto informatico e ridotto la centralità del documento fisico. Il Documento unico ha poi riunito i dati di circolazione e quelli di proprietà in un solo documento.

La prima differenza riguarda quindi il supporto. Il foglio complementare e il Certificato di proprietà cartaceo erano documenti fisici. Il Certificato di proprietà digitale era conservato nei sistemi informatici e consultabile online tramite le modalità previste. Il Documento unico è invece un documento cartaceo rilasciato secondo il modello attuale, ma con contenuti integrati tra circolazione e proprietà.

La seconda differenza riguarda l’utilizzo. Foglio complementare e Certificato di proprietà servivano soprattutto per le pratiche amministrative, non per la circolazione quotidiana. Il Documento unico è anche il documento da tenere sul veicolo per poter circolare.

La terza differenza riguarda la sicurezza. Il vecchio documento cartaceo poteva essere smarrito, rubato o alterato. Il Certificato di proprietà digitale ha ridotto questi rischi. Il Documento unico ha cercato di semplificare il quadro senza moltiplicare i documenti.

A cosa serve il Certificato di proprietà

Il Certificato di proprietà serviva ad attestare la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo. Era quindi fondamentale per sapere chi risultasse proprietario al Pra e se sul mezzo fossero presenti vincoli, gravami o formalità.

Oggi il suo ruolo dipende dal tipo di documentazione associata al veicolo. Alcune auto possono avere ancora un Certificato di proprietà cartaceo. Altre possono avere un Certificato di proprietà digitale emesso nel periodo in cui quel sistema era in vigore. Altre ancora hanno già il Documento unico. La consultazione del Certificato di proprietà digitale resta possibile per i certificati emessi dal Pra tra il 5 ottobre 2015 e il 30 settembre 2021.

Il documento può essere consultato online attraverso il servizio dedicato messo a disposizione da Aci.

Che cosa contiene il Documento unico

Il Documento unico raccoglie informazioni che prima erano distribuite tra carta di circolazione e documentazione di proprietà. Contiene i dati tecnici del veicolo, come targa, telaio, caratteristiche costruttive e dati necessari alla circolazione, insieme alle informazioni relative alla situazione giuridico-patrimoniale annotate al Pra.

È un modello documentale pensato per semplificare l’architettura amministrativa, ridurre duplicazioni e rendere più coerente il rapporto tra Motorizzazione civile e Pra. Nel passaggio di proprietà, il Documento unico viene aggiornato o rilasciato con i dati del nuovo intestatario. Nel caso di immatricolazione, accompagna il veicolo fin dall’origine. In altre formalità, come aggiornamenti o variazioni, continua a essere il documento di riferimento.