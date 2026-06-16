La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Inserire la chiave nell'apposito slot permette alla centralina di leggere il codice anche con la pila scarica

Purtroppo può capitare di salire in auto, premere Start e vedere apparire sul display la scritta “chiave non rilevata”: è una situazione frustrante, soprattutto quando si ha fretta. Il motore non gira e il quadro strumenti rimane spento, ma nella maggior parte dei casi il problema si risolve in pochi secondi senza dover chiamare il soccorso stradale. Vediamo la procedura per sbloccare la situazione nei sistemi Keyless e far riconoscere la chiave alla centralina.

Come avviare l’auto con la chiave

Le Case costruttrici prevedono questa eventualità e integrano un sistema di emergenza pensato esattamente per situazioni come questa. In ogni vettura dotata di questa tecnologia è presente un’antenna di emergenza capace di avviare il motore anche se la pila interna è completamente esaurita. Basta avvicinare la chiave nel punto esatto previsto dal costruttore perché la centralina la riconosca come se fosse perfettamente funzionante. Ecco i passaggi da seguire:

premi il pedale del freno (o della frizione sui cambi manuali), come faresti per un avviamento normale; appoggia il telecomando direttamente sull’antenna di emergenza, l’importante è il contatto diretto, quindi se hai una cover o un portachiavi rigido toglilo prima di provare; premi il tasto di accensione, se la procedura è andata a buon fine, il motore parte normalmente e tutte le spie si spengono.

Se al primo tentativo non succede nulla, spesso basta spostare leggermente la chiave di qualche centimetro, perché la posizione esatta dell’antenna varia da modello a modello.

Dove si trova l’antenna di emergenza

La posizione dell’antenna non è uguale per tutti, perché ogni costruttore la integra in un punto diverso dell’abitacolo a seconda dello spazio disponibile e dell’architettura elettrica del veicolo. Ci sono tre zone comuni nelle auto con sistema Keyless, conoscere questi tre punti ti permette di provare in pochi secondi senza dover smontare nulla o cercare alla cieca:

pulsante Start/Stop: in molte auto l’antenna è integrata direttamente nella cornice del tasto di accensione. Premi il pulsante tenendo la chiave in mano, in modo che il chip transponder si trovi il più vicino possibile alla bobina di lettura;

in molte auto l’antenna è integrata direttamente nella cornice del tasto di accensione. Premi il pulsante tenendo la chiave in mano, in modo che il chip transponder si trovi il più vicino possibile alla bobina di lettura; piantone dello sterzo: osserva il lato destro, dove un tempo si inseriva la chiave, spesso è presente un piccolo simbolo stampato, a forma di chiave o di onde radio, che indica esattamente il punto in cui appoggiare il telecomando;

osserva il lato destro, dove un tempo si inseriva la chiave, spesso è presente un piccolo simbolo stampato, a forma di chiave o di onde radio, che indica esattamente il punto in cui appoggiare il telecomando; tunnel centrale: controlla all’interno del portaoggetti, del portabicchieri o sotto il bracciolo. In diverse vetture è presente un vano sagomato o un piccolo tappetino in gomma con il disegno di una chiave, segno di dove va alloggiata.

Se non noti nessun simbolo evidente, prova comunque in queste tre posizioni, una volta individuato il punto giusto ricordalo, perché potrebbe servirti ancora prima di sostituire la pila.

Quanto costa sostituire la pila

Il costo per il ripristino della chiave varia dai 10 ai 25 euro se ci si limita al cambio della pila, ma può salire fino a 90 euro qualora l’officina debba intervenire sulla centralina con il tester diagnostico. Infatti se il telecomando rimane senza alimentazione per troppo tempo, la memoria della ECU può perdere la sincronizzazione con l’immobilizer e sarà necessario riallineare nuovamente con la rete di bordo.

I consigli del meccanico

Vediamo alcuni consigli che puoi adottare per evitare di peggiorare la situazione, accumulando codici errore DTC che possono mandare la rete di bordo in modalità recovery temporaneo, prolungando il blocco anche se si utilizza la procedura d’emergenza: