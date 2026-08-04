Viaggiare senza cintura dopo aver disattivato il segnale acustico: importi delle multe, quanti punti si perdono e quando scattano sospensione e responsabilità

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123RF Cintura di sicurezza, l’allarme viene ancora aggirato: rischi e sanzioni per chi usa il bypass

Un piccolo inserto di metallo o plastica, venduto per pochi euro, basta a far credere all’auto che la cintura sia allacciata. Il segnale acustico si interrompe, la spia si spegne e il viaggio prosegue senza apparenti anomalie. L’occupante resta però privo del principale sistema di protezione dell’abitacolo mentre il conducente si espone a multa, perdita di punti e, in alcuni casi, sospensione della patente.

Se avviene un incidente, la cintura non indossata può aggravare le lesioni, ridurre il risarcimento assicurativo e contribuire alla contestazione di responsabilità civili o penali. Per chi guida con meno di 20 punti anche una singola violazione può determinare una sospensione breve.

Il bypass che inganna il cicalino

Il dispositivo più comune riproduce la linguetta metallica della cintura e viene inserito nella fibbia del sedile. Il sensore rileva la chiusura, invia alla centralina il segnale di cintura agganciata e disattiva l’avviso luminoso e sonoro. Altri automobilisti ricorrono a metodi meno sofisticati: allacciano la cintura dietro lo schienale, si siedono sopra il nastro, eliminano il cicalino attraverso la diagnostica oppure scollegano il sensore della fibbia.

La cintura a tre punti moderna venne sviluppata dall’ingegnere Volvo Nils Bohlin e introdotta di serie nel 1959. Volvo rese disponibile il brevetto anche agli altri costruttori, favorendo la diffusione di quella che sarebbe diventata una delle invenzioni automobilistiche con il maggior numero di vite salvate.

Anche il cicalino non è una semplice scelta commerciale. Nell’Unione europea, gli avvisi per i sedili anteriori e posteriori di auto e veicoli commerciali leggeri sono obbligatori per i nuovi tipi di veicolo dal settembre 2019 e per tutte le nuove immatricolazioni dal settembre 2021. La normativa europea considera il richiamo audiovisivo uno strumento capace di aumentare l’uso delle cinture.

Le infrazioni sono tornate ad aumentare

I dati più recenti mostrano che il problema non è marginale. Nel 2025 Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie locali dei Comuni capoluogo hanno rilevato rispettivamente 72.475, 44.614 e 35.427 violazioni dell’articolo 172. La somma delle tre rilevazioni supera 152.500 contestazioni, anche se non coincide con un censimento completo di ogni infrazione commessa nel Paese. Le sanzioni legate a cinture e sistemi di ritenuta per bambini sono salite al 2,1% del totale, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024. La statistica non permette di sapere quante contestazioni riguardino un bypass del cicalino poiché riunisce tutte le violazioni dell’articolo 172. Nello stesso anno l’Italia ha registrato 177.207 incidenti stradali con lesioni, 237.822 feriti e 2.868 morti. Le vittime sono diminuite del 5,3%, ma il numero dei sinistri è cresciuto del 2,2%.

L’articolo 172 del Codice della strada impone al conducente e ai passeggeri di usare le cinture in qualsiasi situazione di marcia. L’obbligo vale davanti e dietro, in città e sulle strade extraurbane, durante un viaggio lungo come nello spostamento di poche centinaia di metri. Chi non indossa la cintura rischia una sanzione compresa tra 83 e 332 euro. Se la violazione viene commessa dal conducente, dalla patente vengono sottratti 5 punti; nel primo triennio dal conseguimento della patente la decurtazione prevista per i neopatentati raddoppia.

Il comma 11 dello stesso articolo disciplina un’ipotesi diversa: chi usa il dispositivo di ritenuta ma ne altera oppure ostacola il normale funzionamento è soggetto a una multa da 41 a 167 euro. La qualificazione dipende dalla condotta accertata. Se la cintura non viene indossata e una falsa linguetta spegne il cicalino, resta certa la violazione per mancato uso; non si può sostenere in astratto che ogni bypass determini automaticamente una seconda multa.

Quando la patente può essere subito sospesa

La perdita di 5 punti non è più l’unica conseguenza sulla patente. L’articolo 218-ter, introdotto dalla legge 177 del 2024, prevede una sospensione breve per il conducente che possiede meno di 20 punti e viene identificato nel momento della violazione. Le durate cambiano in base al saldo disponibile: sette giorni per chi ha da 10 a 19 punti, quindici giorni per chi ha meno di 10 punti.

Il periodo raddoppia se il conducente ha provocato un incidente, tra cui l’uscita autonoma dalla carreggiata senza il coinvolgimento di altri veicoli o persone. La misura riguarda sia il mancato uso della cintura sia l’alterazione del sistema di ritenuta. La patente viene ritirata dall’agente e la sospensione decorre dal giorno del ritiro, senza attendere il provvedimento del prefetto. Il meccanismo scatta solo quando l’automobilista viene identificato al momento dell’infrazione.

Resta poi la disciplina della reiterazione. Se il conducente incorre almeno due volte nel biennio nella violazione prevista dal comma 10 dell’articolo 172, all’ultima infrazione consegue una sospensione da 15 giorni a due mesi. Le due forme di sospensione non si sommano in automatico: quando opera la misura specifica prevista per la recidiva, il Codice esclude l’applicazione parallela della sospensione breve.

Passeggero adulto senza cintura, chi paga

Quando il passeggero maggiorenne viaggia senza cintura, la sanzione pecuniaria viene contestata direttamente a lui. Il solo comportamento dell’adulto trasportato non provoca la sottrazione di punti dalla patente del conducente. Sul piano amministrativo ciascun maggiorenne risponde del proprio mancato uso. La posizione di chi guida cambia se avviene un incidente e l’assenza della cintura incide sulle lesioni o sulla morte del passeggero.

Per i minorenni la regola è più severa. Se il bambino o il ragazzo non usa la cintura o il sistema di ritenuta richiesto, risponde il conducente, salvo che sul veicolo sia presente un adulto tenuto alla sorveglianza del minore. La responsabilità non può essere evitata sostenendo che il minore si sia slacciato durante il viaggio: chi guida deve controllare prima della partenza e intervenire quando si accorge dell’irregolarità.

Il conducente deve controllare anche gli adulti

La distinzione amministrativa non libera il guidatore da ogni dovere verso i passeggeri maggiorenni. La giurisprudenza della Cassazione richiede a chi si trova al volante di pretendere che i trasportati indossino la cintura e, davanti a un rifiuto, di non iniziare o di interrompere la marcia.

La sentenza 46566 del 18 dicembre 2024 ha annullato con rinvio una pronuncia di assoluzione relativa alla morte di un passeggero posteriore non assicurato al sedile. La Corte ha ribadito che il conducente deve accertarsi dell’uso della cintura, senza poter confidare soltanto nello spegnimento del segnale sonoro. La pronuncia non stabilisce una condanna automatica ogni volta che un passeggero senza cintura rimane ferito o muore. Occorre dimostrare il nesso causale, verificando se il dispositivo avrebbe evitato l’evento oppure ne avrebbe ridotto la gravità. Devono poi essere ricostruiti la condotta di guida, la possibilità concreta di controllo e il comportamento del trasportato.