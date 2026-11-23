Parabrezza appannato e abitacolo freddo? Temperatura, ricircolo e aria condizionata vanno regolati correttamente per viaggiare sempre in sicurezza

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Climatizzatore auto in inverno: i suoi vantaggi

Quando arriva l’inverno, molti automobilisti spengono il climatizzatore convinti che sia un dispositivo utile soltanto durante l’estate. In realtà, il pulsante A/C può diventare un prezioso alleato proprio nelle giornate più fredde, quando l’umidità invade l’abitacolo e il parabrezza comincia ad appannarsi.

Il motivo è semplice: il condizionatore non si limita a raffreddare l’aria, ma contribuisce anche a eliminarne l’umidità. Utilizzarlo correttamente permette quindi di migliorare la visibilità, rendere più confortevole il viaggio e mantenere efficiente l’impianto. Occorre però conoscere alcune differenze tra riscaldamento, climatizzazione e ricircolo, perché una regolazione sbagliata può peggiorare la situazione.

Perché il tasto A/C aiuta a disappannare i vetri

L’appannamento nasce dall’incontro tra l’aria umida presente nell’abitacolo e le superfici fredde dei cristalli. Il vapore acqueo condensa formando minuscole goccioline che riducono progressivamente la visibilità. Il fenomeno diventa particolarmente evidente quando viaggiano più persone oppure si entra in automobile con giacche, scarpe e ombrelli bagnati.

Attivando il climatizzatore, quando le condizioni di funzionamento lo consentono, l’aria attraversa l’evaporatore, dove viene raffreddata e privata di parte dell’umidità. Successivamente può essere riscaldata prima di raggiungere le bocchette. Il risultato è un flusso caldo e più secco, efficace contro la condensa.

Per disappannare rapidamente il parabrezza conviene selezionare la funzione dedicata, riconoscibile dal simbolo del vetro con le frecce. Questa modalità orienta il flusso nella direzione corretta e, su molte automobili, gestisce automaticamente ventola, climatizzatore e ricircolo.

Se i comandi sono manuali, bisogna indirizzare l’aria verso il parabrezza, impostare una temperatura sufficientemente elevata e disattivare il ricircolo. La visibilità deve essere completamente ripristinata prima di partire.

Temperatura ideale e ricircolo: gli errori da evitare

Per riscaldare l’abitacolo senza esagerare, una temperatura compresa tra 20 e 22 °C rappresenta generalmente un buon compromesso. Sulle automobili con motore termico, il riscaldamento utilizza normalmente il calore prodotto dal propulsore. Subito dopo l’avviamento, quindi, l’aria potrebbe rimanere fredda per qualche minuto.

Aumentare immediatamente la velocità della ventola non significa ottenere prima aria calda, salvo la presenza di sistemi ausiliari. Particolare attenzione merita il ricircolo dell’aria. Questa funzione limita l’ingresso di aria esterna e può favorire il riscaldamento iniziale, ma mantenerla attiva troppo a lungo facilita l’accumulo dell’umidità prodotta dai passeggeri.

Se i vetri si appannano, è preferibile disinserirla. Un altro dubbio riguarda le temperature esterne molto basse. Non esiste una soglia universale sotto la quale il climatizzatore smette di funzionare: alcuni impianti disattivano il compressore per proteggerlo dal gelo, ma il limite varia secondo il modello. Anche in queste condizioni, riscaldamento e ventilazione continuano normalmente a funzionare.

Manutenzione del climatizzatore e consumi sulle auto elettriche

Un impianto efficiente richiede attenzione anche durante i mesi freddi. Il filtro abitacolo, per esempio, può accumulare polvere e impurità fino a ridurre la portata dell’aria. Un flusso debole, cattivi odori o difficoltà nel disappannamento possono indicare la necessità di sostituirlo, rispettando gli intervalli previsti dal costruttore.

È importante anche mantenere pulita la superficie interna del parabrezza, perché sporco e residui possono peggiorare la visibilità. Sulle auto elettriche il riscaldamento merita qualche accorgimento aggiuntivo. L’energia necessaria proviene principalmente dalla batteria e può incidere sull’autonomia, soprattutto con temperature molto rigide.

Le vetture dotate di pompa di calore possono riscaldare l’abitacolo con maggiore efficienza rispetto ai sistemi basati esclusivamente su resistenze elettriche. Quando possibile, conviene preriscaldare l’automobile mentre è collegata alla ricarica e utilizzare sedili o volante riscaldabili per contenere il fabbisogno energetico. Resta comunque una priorità assoluta: nessun risparmio energetico giustifica la guida con il parabrezza appannato.