Fonte: 123RF Uno dei motivi per la richiesta di un duplicato della patente con il Codice 71 è lo smarrimento o il furto

Il Codice 71 sulla patente di guida fa riferimento al duplicato della stessa licenza di guida. Succede ad esempio quando il documento viene smarrito o si deteriora? Ecco una panoramica dedicata a chi è interessato a comprendere la procedura per la richiesta del duplicato della patente con Codice 71 in queste situazioni.

Significato del Codice 71 sulla patente di guida

Quando si parla di duplicato della patente con Codice 71 si fa riferimento alla necessità di sostituire un documento di guida che è stato smarrito, rubato o che si è deteriorato. Questo processo non solo garantisce la sostituzione materiale della patente ma assicura anche che gli adattamenti richiesti siano presenti nel nuovo documento.

L’esigenza di un duplicato può nascere per diverse ragioni: smarrimento durante viaggi o spostamenti, deterioramento fisico della patente dovuto all’uso frequente o danneggiamento accidentale. In tutti questi casi, il guidatore è chiamato ad avviare le procedure per ottenere unna copia.

La richiesta di un duplicato della patente con Codice 71 segue una procedura definita. Il titolare deve compilare un modulo per il duplicato, disponibile negli uffici della Motorizzazione o sul sito web. Bisogna presentarsi con una dichiarazione di smarrimento o deterioramento e, in alcuni casi, una denuncia di furto.

Quando chiedere il duplicato della patente

Uno dei motivi più comuni per la richiesta di un duplicato della patente su cui verrà apposto il Codice 71 è lo smarrimento o il furto. Perdere la patente può accadere facilmente, sia che si tratti di un furto della borsa o del portafogli, sia che sia semplicemente smarrita in casa o durante i viaggi.

In caso di furto, è consigliabile sporgere denuncia alle autorità locali prima di procedere con la richiesta del duplicato così da velocizzare il processo. Non solo, ma anche con l’uso quotidiano, la patente di guida può deteriorarsi fisicamente. Il danneggiamento può rendere illeggibili le informazioni, come la foto del titolare, i dati o il codice a barre, compromettendo così la validità del documento quando necessario per identificazione o controllo. Dopodiché anche la modifica nei dati personali del conducente, come il cambio di nome o l’indirizzo di residenza, richiedono l’aggiornamento della patente.

Anche se tecnicamente non si tratta di un duplicato, il processo per ottenere una nuova patente con i dati aggiornati, ora anche in formato digitale, è simile a e altrettanto importante per assicurare che tutti i dati siano corretti e aggiornati. Quando un conducente acquisisce le qualifiche per guidare una nuova categoria di veicoli, come motocicli o veicoli pesanti, e necessita di aggiungere questa categoria alla propria patente esistente, può essere necessario richiedere un duplicato aggiornato.

Infine, sebbene tecnicamente non sia un duplicato, la procedura di rinnovo della patente dopo la sua scadenza è simile nella gestione burocratica. Il rinnovo è essenziale per mantenere la legalità della guida e per assicurare che tutti i controlli medici e le certificazioni siano aggiornati.

Come richiedere il duplicato della patente con Codice 71

Prima di procedere con la richiesta del duplicato della patente con Codice 71 bisogna raccogliere tutta la documentazione necessaria. Uno dopo l’altro sono:

una copia del documento di identità valido;

il modulo di richiesta per il duplicato della patente, disponibile negli uffici della Motorizzazione Civile o sul sito ufficiale;

una dichiarazione dettagliata del motivo della richiesta (smarrimento, furto, deterioramento);

in caso di furto, una copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine;

la documentazione medica aggiornata che confermi la necessità delle modifiche al veicolo specifiche per il Codice 71, se ci sono stati cambiamenti nelle condizioni del titolare o nelle tecnologie di adattamento del veicolo.

Dopo aver raccolto e compilato tutti i documenti richiesti, il passo successivo è la presentazione della domanda che può avvenire in diversi modi:

di persona, all’ufficio della Motorizzazione civile più vicino;

tramite un servizio online, se disponibile, attraverso il sito web della Motorizzazione civile;

per posta, inviando tutta la documentazione necessaria all’ufficio competente.

Duplicato patente di guida: problemi e soluzioni

La richiesta di un duplicato della patente di guida può sembrare relativamente semplice. In realtà non è raro incontrare ostacoli lungo il cammino. Questi intoppi possono causare ritardi, frustrazioni e, in alcuni casi, costi aggiuntivi.

Uno dei problemi più frequenti è la presentazione di una documentazione incompleta o errata tra la mancanza di firme necessarie, foto non aggiornate o dati personali sbagliati. Ecco allora che prima di inviare qualsiasi modulo è meglio rivedere tutti i documenti per assicurarsi che siano completi e corretti. Controllare due volte le informazioni riportate e seguire attentamente le istruzioni fornite dalla Motorizzazione Civile. La verifica con un operatore prima della presentazione può salvare tempo e sforzi.

Le tariffe per i duplicati possono variare a seconda della regione e della complessità del documento richiesto. I problemi di pagamento possono sorgere da informazioni bancarie errate o mancate conferme di pagamento. Assicurarsi allora di conoscere l’esatto importo da pagare e utilizzare metodi di pagamento tracciabili e sicuri. Mantenere ricevute o conferme di pagamento fino al completamento della procedura è sempre una buona idea.

Ricevere un duplicato con errori nei dati personali o nelle specifiche tecniche può comportare ulteriori passaggi di correzione. Non appena ricevuto il duplicato è dunque importante controllare con attenzione che tutte le informazioni siano corrette. In caso di errori, contattare l’ente emittente e conservare una copia della documentazione inviata. I tempi di attesa possono essere lunghi, specialmente in periodi di alta domanda.

Pianificare con anticipo la richiesta del duplicato può aiutare a evitare inconvenienti, soprattutto se il documento è necessario per specifiche scadenze, come il rinnovo di altre licenze o viaggi internazionali.

Cosa fare se ci si trova all’estero

Quando una patente viene smarrita o rubata all’estero, il primo passo è denunciare l’accaduto alle autorità locali entro 48 ore. Questo è un passaggio fondamentale per documentare l’incidente e avviare il processo di sostituzione. Quindi segnalare l’evento anche presso l’ambasciata italiana e, al ritorno in Italia, alle forze dell’ordine italiane.

Se un cittadino risiede stabilmente all’estero e ha già trasferito la propria residenza, la situazione cambia. In questi casi, non è possibile richiedere un duplicato della patente italiana ma occorre ottenere la patente del Paese in cui si risiede. Questo processo implica la conversione della patente italiana in una locale, un passaggio che può richiedere esami di guida o test, a seconda della legislazione del paese ospitante.