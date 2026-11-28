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123RF Ciclisti fianco a fianco, la regola del Codice della Strada da conoscere

Su un rettilineo due ciclisti occupano la parte destra della carreggiata. Dall’altra direzione arriva un furgone e, per qualche secondo, l’unico spazio disponibile è quello tra le biciclette e il veicolo in arrivo. È qui che conta l’inciso del Codice della Strada. La misura di almeno 1,5 metri vale “ove le condizioni della strada lo consentano”. In ogni caso, per iniziare il sorpasso devono esserci visibilità e spazio sufficienti per completarlo senza mettere in pericolo o intralciare gli altri utenti.

Quando due ciclisti possono viaggiare affiancati

La prima verifica riguarda il luogo. Dentro un centro abitato, sulla viabilità ordinaria, l’articolo 182 del Codice della Strada ammette al massimo due ciclisti affiancati e richiede la fila unica ogni volta che le condizioni della circolazione lo impongono. Una strettoia o un incontro difficoltoso con altri veicoli richiedono il passaggio in fila indiana. Una colonna ordinata con più coppie una dietro l’altra resta soggetta alle stesse condizioni.

Fuori dai centri abitati la regola è la fila unica anche su un tratto ampio. Il comma 1 dello stesso articolo prevede un’eccezione se uno dei due ciclisti ha meno di dieci anni e procede alla destra dell’altro. Per individuare il confine conta la delimitazione comunale del centro abitato, segnalata lungo le strade di accesso. Il nome della strada o il fatto che lungo il percorso ci siano case dicono poco sul regime applicabile.

C’è poi la deroga del comma 1-bis. Le regole sull’affiancamento e sulla fila unica del comma 1 sono disapplicate sulle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili. La strada urbana ciclabile è una categoria individuata da segnaletica verticale con priorità per i velocipedi e un limite di velocità non superiore a 30 km/h. Per riconoscerla, chi guida è quindi chiamato a guardare la segnaletica che indica il tipo di strada, oltre al limite di velocità.

Cosa significa il metro e mezzo

Chi sorpassa deve lasciare un margine commisurato alla velocità dei due veicoli, alle dimensioni del mezzo a motore e alla minore stabilità della bicicletta. Quando la strada consente di tenere almeno un metro e mezzo, quella misura è il minimo. Nei tratti che impediscono di raggiungerla, il criterio resta l’adeguatezza della distanza nelle condizioni concrete e vale la regola generale che ammette solo un sorpasso senza pericolo né intralcio.

Per stimare il varco, chi è al volante deve considerare l’ingombro effettivo di ciò che passa più vicino. Con due biciclette affiancate e un sorpasso a sinistra, il riferimento pratico è il ciclista più a sinistra. Dall’altro lato va tenuto conto anche di eventuali sporgenze, come lo specchietto dell’auto. Se il ciclista deve evitare una buca o un tombino, quella traiettoria può cambiare proprio mentre l’auto gli è accanto.

Quanto incide la posizione dei ciclisti

Riprendiamo la scena del furgone che arriva dalla direzione opposta. Finché il suo passaggio occupa lo spazio necessario per dare margine alle biciclette, il conducente dell’auto rallenta e mantiene una distanza di sicurezza da chi lo precede. Quando la strada torna libera, rivaluta anche lo spazio per rientrare davanti ai ciclisti. Prima di spostarsi deve verificare, tra l’altro, che chi lo precede non abbia segnalato un sorpasso e che chi lo segue non lo abbia già iniziato.

La fila indiana riduce l’ingombro in larghezza. Aumenta però la lunghezza da superare, a parità di numero di ciclisti, e può richiedere di restare a sinistra più a lungo. Chi supera un gruppo deve perciò guardare anche oltre la prima bicicletta e verificare dove potrà riportarsi a destra senza tagliare la traiettoria a chi pedala. Durante il sorpasso, anche chi viene superato deve agevolare la manovra senza accelerare.

Linea continua, curve e incroci

La striscia continua di mezzeria segna un confine che i veicoli devono rispettare. Nel caso di necessità di oltrepassarla bisogna lasciare un margine adeguato ai ciclisti, si aspetta un tratto in cui la segnaletica e la visibilità permettano di superare. La linea discontinua lascia invece ferma la verifica dello spazio libero e del traffico in arrivo. Il segnale verticale ordinario di divieto di sorpasso riguarda i veicoli a motore indicati dal regolamento. Per superare una bicicletta restano da rispettare la segnaletica orizzontale e tutte le altre condizioni della manovra.

In prossimità di curve, dossi o altri tratti con scarsa visuale valgono i divieti dell’articolo 148 con le eccezioni legate alla configurazione della strada e alla segnaletica. Tra le deroghe previste dal comma 12, agli incroci figura il sorpasso di un veicolo a due ruote non a motore se la manovra si svolge interamente nella parte di carreggiata destinata al proprio senso di marcia. Anche in questo caso servono spazio laterale e visuale sufficienti.

Le multe e il ruolo della responsabilità in caso d’incidente

La violazione della regola speciale sul sorpasso dei velocipedi è punita con una multa da 167 a 665 euro. Per le violazioni delle regole generali, come il sorpasso senza le verifiche preventive richieste scatta una sanzione da 83 a 332 euro. Per chi pedala in violazione delle regole sull’affiancamento, la multa varia da 26 a 102 euro.

Se il contatto avviene durante il sorpasso, la ricostruzione deve esaminare la condotta di entrambe le parti. In una causa relativa a una ciclista urtata da un autocarro, la Cassazione civile ha annullato con rinvio una decisione che aveva ripartito la responsabilità a metà senza valutare adeguatamente la manovra del conducente. Nel gennaio 2026 la Cassazione penale ha inoltre richiamato il dovere di verificare lo spazio disponibile anche per un motociclista che supera una bicicletta. In pratica l’affiancamento irregolare va quindi valutato per l’incidenza che ha avuto nella dinamica dell’incidente.

Lo schema di riforma all’esame del Parlamento

L’Atto del Governo 448 riprende il metro e mezzo nell’articolo 55 dello schema. Dove la distanza non può essere mantenuta, il testo propone di adeguare la velocità a quella degli utenti da superare. Prevede poi un’esclusione da quella disposizione per il sorpasso dei gruppi di ciclisti sportivi.

Per questi gruppi la proposta prevede fino a otto biciclette su un massimo di due file purché occupino una sola corsia e tengano un’andatura che non sia particolarmente ridotta. Il testo indica anche 50 metri fra gruppi successivi, salvo gli allenamenti organizzati disciplinati dallo schema. A novembre, in una nota congiunta, diversi assessori alla mobilità e il delegato Anci hanno contestato la conferma della clausola “ove possibile” per il metro e mezzo. Per i pareri delle commissioni parlamentari è indicata la scadenza del 12 gennaio 2027.