Come usare il disco orario dell’auto? Dove va esposto, quale ora indicare, quando è obbligatorio e quali errori, dalle lancette ai dispositivi automatici

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123RF Parcheggio con disco orario: regole, durata e sanzioni previste

Dietro la semplicità del disco orario si nascondono errori capaci di trasformare un parcheggio gratuito in una sosta piuttosto costosa. C’è chi indica l’ora prevista per il ritorno, chi arrotonda l’arrivo a proprio favore e chi sposta la lancetta senza muovere l’automobile. Altri conducenti affidano il compito a dispositivi elettronici che continuano ad aggiornarsi fino a rendere difficoltosa la ricostruzione del momento in cui il veicolo è stato parcheggiato.

Nelle aree dove la sosta è consentita per un periodo limitato, bisogna rendere visibile l’orario d’inizio. Lo stabilisce il comma 6 dell’articolo 157 del Codice della Strada, che impone anche di attivare l’eventuale dispositivo destinato a controllare la durata della permanenza.

Che cos’è il disco orario e perché si usa ancora

Il disco orario è uno strumento concepito per favorire la rotazione dei veicoli nei parcheggi gratuiti più frequentati. Le amministrazioni lo adottano soprattutto nei centri urbani, vicino agli uffici pubblici, nelle aree commerciali oppure intorno a stazioni, ospedali e servizi essenziali.

Il suo funzionamento non richiede collegamenti, registrazioni o pagamenti. L’automobilista imposta l’ora di arrivo, espone il dispositivo all’interno del veicolo e rispetta il periodo riportato sulla segnaletica. Se il cartello autorizza una permanenza di 60 minuti e l’auto viene parcheggiata alle 10:17, il disco deve indicare le 10:17 o il riferimento più vicino senza posticipare artificiosamente l’arrivo. La vettura dovrà poi lasciare lo spazio entro le 11:17.

Nonostante la diffusione delle applicazioni dedicate ai parcheggi a pagamento, il sistema tradizionale non è stato sostituito a livello nazionale. Un’app può ricordare la scadenza, ma non prende il posto dell’indicazione visibile richiesta dalla norma, salvo che il Comune abbia predisposto un sistema digitale associato alla targa.

Nel caso di disco non esposto, nascosto, illeggibile o dispositivo non attivato è prevista una multa da 42 a 173 euro. Con il superamento del tempo consentito da 26 a 102 euro.

Dove bisogna esporlo e come impostare l’ora

L’obbligo nasce dalla segnaletica verticale e non dalla presenza delle strisce bianche. Bisogna quindi osservare il cartello posto all’ingresso dell’area o lungo la strada. Accanto alla P bianca su sfondo blu compare un pannello integrativo con:

la durata massima della sosta;

il simbolo del disco orario;

i giorni nei quali vale la limitazione;

l’intervallo giornaliero di applicazione;

eventuali eccezioni per residenti, categorie autorizzate o operazioni particolari.

Il limite può essere di 15, 30, 60 o 120 minuti, ma l’amministrazione può scegliere anche durate differenti. Attenzione poi al significato delle fasce orarie. Se il vincolo opera dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, durante quei periodi il disco deve essere utilizzato. Fuori dagli intervalli indicati, la limitazione non trova applicazione, a meno che un altro pannello stabilisca condizioni diverse.

Le strisce blu non escludono una limitazione temporale. Un Comune può combinare il pagamento della tariffa con una durata massima, nel qual caso l’automobilista dovrà rispettare entrambe le prescrizioni. Il Codice della Strada può operare anche in aree private aperte alla circolazione, come parcheggi di supermercati o centri commerciali.

Per quanto riguarda la procedura per impostare l’ora, i passaggi sono i seguenti:

prima di lasciare l’auto, leggere l’intero cartello e gli eventuali pannelli aggiuntivi;

controllare l’ora effettiva sul telefono, sull’orologio o sul quadro strumenti;

ruotare il disco fino a collocare la freccia sul momento d’inizio della sosta;

posizionarlo sul cruscotto o dietro il parabrezza, con il quadrante rivolto verso l’esterno;

impostare una sveglia qualche minuto prima della scadenza, tra cui il tempo necessario per tornare all’automobile.

Si può arrotondare l’ora di arrivo?

Il Codice della Strada chiede di segnalare l’inizio della sosta, non la mezz’ora successiva. Chi parcheggia alle 10:17 non deve quindi impostare le 10:30. I dischi analogici mostrano spesso intervalli di mezz’ora, ma la rotella può essere collocata anche fra due indicazioni. In assenza di una tacca precisa, la scelta più prudente consiste nell’avvicinarsi all’ora reale senza guadagnare minuti a proprio favore.

Altra informazione importante, non esiste un lato del parabrezza obbligatorio per tutte le automobili. Conta solo che l’orario risulti leggibile dall’esterno durante il controllo. Il punto prescelto non dovrebbe comunque essere coperto da ricevute, parasole o altri oggetti o trovarsi dietro una fascia oscurata. Allo stesso tempo non deve creare riflessi che impediscano di leggere il quadrante e né ostacolare il campo visivo del conducente. Infine non deve consentire al disco di scivolare sotto il sedile o capovolgersi.

Chi vuole tutelarsi può fotografare il cartello, il veicolo parcheggiato e il disco visibile. L’immagine non autorizza a superare il limite, ma può rivelarsi utile se il verbale contesta un’omessa esposizione che l’automobilista ritiene inesistente.

Il foglio scritto a mano può sostituire il disco?

L’articolo 157 del Codice della Strada non prescrive dimensioni specifiche o un unico supporto materiale. La disposizione domanda che l’orario iniziale sia segnalato in modo chiaramente visibile. Da questa formulazione deriva che un foglio con la scritta “ora di arrivo 10:17”, leggibile e collocato sul cruscotto può in linea di principio soddisfare l’obbligo. Rimane in ogni caso una soluzione d’emergenza. Anche un modello stampato in casa può assolvere la sua funzione purché sia leggibile, non ambiguo e impostato sull’ora reale.

Non tutti i dischi digitali sono vietati. Un dispositivo elettronico può risultare compatibile con la normativa italiana quando rileva l’arresto del veicolo, memorizza il momento effettivo del parcheggio e mantiene quell’indicazione fino alla ripartenza.

Un comune orologio digitale che continua a mostrare l’ora corrente non svolge la funzione del disco. Al momento del controllo indicherebbe soltanto l’orario presente e impedisce di calcolare da quanto tempo l’auto occupa lo stallo.

Un dispositivo motorizzato o elettronico che sposta progressivamente l’ora non documenta più l’arrivo. Il suo scopo diventa quello di far sembrare la sosta più breve per aggirare la durata stabilita dal Comune.

L’uso espone anzitutto alle conseguenze amministrative previste per la violazione delle regole di parcheggio. In situazioni particolari, soprattutto quando siano coinvolti servizi a pagamento o altri artifici, la condotta potrebbe anche essere valutata sotto il profilo penale. La configurazione di una truffa non è però automatica e dipende dall’accertamento concreto di inganno, profitto ingiusto e danno.

Si può tornare all’auto e spostare la lancetta?

Se il veicolo è rimasto nello stesso spazio non si può tornare all’auto e spostare la lancetta. Portare avanti il disco non cancella la sosta già iniziata e non dà diritto a un nuovo periodo gratuito. L’obiettivo della limitazione è permettere ad altri conducenti di utilizzare il parcheggio.

Una nuova sosta può nascere soltanto dopo una reale ripartenza e un nuovo parcheggio. Anche in questo caso vanno controllate le disposizioni locali: alcune ordinanze vietano il rientro immediato nella stessa zona oppure adottano sistemi di controllo basati sulla targa.