Corsia centrale in autostrada: quando è consentita, quando diventa un’infrazione, differenza tra il sorpasso e il superamento a destra e multe previste

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123RF Autostrada, viaggiare nella corsia centrale senza motivo può far scattare la multa

Chi guida in autostrada lo vede ogni giorno: carreggiate a tre corsie, quella di destra libera per lunghi tratti, quella centrale occupata da automobilisti che procedono come se fosse la corsia naturale di marcia, e quella di sinistra trasformata in un flusso continuo di sorpassi, rallentamenti e rientri complicati. È una delle abitudini più diffuse della guida italiana. In realtà c’è una regola ben chiara: sulle strade a più corsie per senso di marcia bisogna occupare la corsia più libera a destra, mentre le corsie di sinistra servono al sorpasso.

La corsia centrale non è una corsia di crociera

L’articolo 143 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Subito dopo, per le carreggiate con due o più corsie per senso di marcia, precisa che si deve percorrere la corsia più libera a destra, riservando quella o quelle di sinistra al sorpasso. Se a destra c’è spazio sufficiente per viaggiare in sicurezza, restare stabilmente al centro equivale a occupare una corsia non necessaria.

La questione è ancora più evidente sulle autostrade a tre corsie. In quel caso la corsia di destra è la corsia ordinaria di marcia, la centrale può essere utilizzata quando serve superare chi procede più lentamente a destra o quando la situazione del traffico lo rende necessario mentre la corsia di sinistra dovrebbe restare destinata ai sorpassi più rapidi. Quando invece un veicolo si piazza al centro senza motivo, costringe chi sopraggiunge a sinistra a spostarsi altera la distribuzione del traffico e contribuisce a creare quelle colonne anomale in cui la destra resta vuota e le altre corsie si saturano.

Quando l’uso della corsia centrale è consentito

Viaggiare nella corsia centrale non è vietato in assoluto, ma va occupata quando serve per effettuare un sorpasso, quando ci si sta preparando a superare un veicolo più lento che occupa la corsia di destra oppure quando la corsia più a destra non è utilizzabile per traffico intenso, lavori, ostacoli, segnaletica temporanea o indicazioni dei pannelli a messaggio variabile. Se sulla destra c’è una sequenza ravvicinata di camion o veicoli lenti, non ha senso rientrare per pochi secondi tra un mezzo e l’altro, moltiplicando cambi di corsia inutili e rischiosi.

Diverso è il comportamento di chi, terminato il sorpasso, continua a viaggiare al centro per chilometri con la corsia di destra libera. In quel momento la manovra diventa occupazione impropria della carreggiata. Il risultato è un traffico più nervoso. Le corsie si riempiono male, i sorpassi diventano più lunghi, i cambi di corsia aumentano e la carreggiata perde quella gerarchia che la rende prevedibile.

Superamento e sorpasso a destra

Il sorpasso, secondo l’articolo 148, è una manovra: un veicolo supera un altro utente che si trova sulla corsia o sulla parte di carreggiata destinata alla normale circolazione. La norma prescrive che chi sorpassa debba portarsi sulla sinistra, superare rapidamente e mantenere un’adeguata distanza laterale e rientrare a destra appena possibile. Quando la carreggiata è suddivisa in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente a sinistra del veicolo da superare.

Il superamento a destra si verifica quando un conducente già regolarmente posizionato sulla corsia di destra procede nella propria traiettoria e finisce per avanzare rispetto a veicoli che, sulla corsia centrale o sinistra, si muovono più lentamente. È il caso tipico del traffico intenso, delle file parallele o della circolazione disomogenea in cui una corsia scorre più dell’altra.

Le multe, quanto costa usare male la corsia centrale

Chi viola le disposizioni dell’articolo 143, quindi anche l’obbligo di occupare la corsia più libera a destra sulle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia, è soggetto a una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. A questa violazione si aggiunge la decurtazione di 4 punti dalla patente. Per il sorpasso a destra non consentito, il quadro è più pesante. Chi lo effettua a destra fuori dai casi ammessi o compie un sorpasso senza rispettare le regole, una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro. Anche qui interviene la è prevista una decurtazione di punti della patente, esattamente 5.