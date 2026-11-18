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123RF Incidenti stradali, la bozza del Codice della Strada introduce una regola per foto e video

Due auto si urtano all’incrocio. I conducenti danno versioni diverse e la dashcam di uno dei due ha registrato i secondi prima dell’impatto. Quel filmato può già essere prodotto in una causa civile. Se il nuovo Codice della Strada fosse approvato nella versione all’esame del Parlamento, il suo utilizzo seguirebbe un nuovo iter rispetto a quanto è oggi possibile. La novità riguarda gli incidenti da cui derivano soltanto danni alle cose nell’immediato e interviene sul modo in cui una contestazione può incidere sul valore delle immagini.

Al punto 2 dell’articolo 74 del documento approvato dal Consiglio dei Ministri si legge che “le riprese video o fotografiche realizzate dalle parti sul luogo e nell’immediatezza del fatto possono essere sempre usate da chiunque vi abbia interesse, come fonte di prova nei giudizi civili ed in ogni altro procedimento finalizzato al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro”.

Che cosa prevede la riforma del Codice della Strada

È nel comma 2 dell’articolo 74, dedicato al comportamento in caso di sinistro, che compare la deroga all’articolo 2712 del Codice civile. Lo schema consente a chi vi abbia interesse di usare come fonte di prova le riprese che le parti hanno effettuato “sul luogo e nell’immediatezza del fatto”. Il testo si riferisce ai giudizi civili e agli altri procedimenti diretti a ottenere il risarcimento. Per chi ricostruisce l’accaduto, una dashcam può mostrare la sequenza delle manovre mentre le foto scattate con il telefono subito dopo l’urto possono documentare la posizione dei mezzi e le tracce sulla carreggiata.

A circoscrivere la misura è il rinvio con cui si apre la frase sulla deroga. Le ipotesi richiamate sono quelle del periodo precedente che disciplina i sinistri con soli danni materiali nell’immediato e prevede la rimozione dei veicoli che possono essere spostati. Il filmato di un incidente con feriti può comunque essere prodotto in sede civile secondo la disciplina ordinaria.

Quanto vale oggi un video della dashcam

Alle riproduzioni fotografiche, informatiche e cinematografiche l’articolo 2712 attribuisce valore di piena prova per i fatti e le cose che rappresentano, a condizione che la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca la conformità. Anche il filmato digitale rientra in questa categoria.

Perché il disconoscimento produca effetti occorre però che sia tempestivo, esplicito e circostanziato. Secondo la Corte di Cassazione, chi lo solleva deve indicare elementi a sostegno della mancata corrispondenza fra ciò che il file mostra e ciò che è accaduto. Se la contestazione è idonea, la registrazione perde l’efficacia di piena prova e può ancora concorrere alla ricostruzione dei fatti come elemento da valutare insieme agli altri. Una discontinuità nella sequenza proprio a ridosso dell’urto, per esempio, è un rilievo da sottoporre al giudice.

Con la formula “possono essere sempre usate”, la bozza garantirebbe l’utilizzabilità delle riprese che rispettano le condizioni dell’articolo 74. Anche in presenza di una contestazione, quelle immagini potrebbero quindi essere esaminate come fonte di prova. Una volta acquisito il filmato, toccherebbe al giudice stabilire quanto sia attendibile e quali circostanze permetta di accertare.

Un video abbastanza nitido da mostrare l’ingresso nell’incrocio, la segnaletica e l’urto può contribuire a superare la presunzione di pari concorso prevista dall’articolo 2054 del Codice civile per lo scontro tra veicoli. Quanto ai danni, la valutazione passa anche dal confronto con le perizie e con gli altri elementi raccolti nel fascicolo. Già nella fase assicurativa è possibile segnalare che esiste una registrazione e concordare come trasmetterla.

Il termine dashcam indica qui la telecamera che registra immagini. Una disciplina distinta è prevista dall’articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private per le risultanze delle scatole nere e degli altri dispositivi elettronici che rispettano i requisiti di legge. A queste risultanze la norma riconosce efficacia di piena prova nei procedimenti civili, salvo che la controparte dimostri un malfunzionamento o una manomissione del dispositivo.

Le telecamere di negozi e Comuni rientrano nella deroga?

A filmare un incidente può essere anche la telecamera di un negozio, di un condominio o di un’auto estranea allo scontro. L’articolo 74 si riferisce però alle riprese realizzate dalle parti. La possibilità di usarle è riconosciuta a chi abbia interesse, ma la provenienza del filmato resta una delle condizioni della deroga. Per le immagini girate da terzi, l’eventuale acquisizione e produzione in sede civile va valutata secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della disciplina dei dati personali. Se una telecamera ha inquadrato il punto dell’urto, conviene segnalare al gestore data, ora e luogo e chiedere se il segmento possa essere conservato in quanto i tempi di cancellazione possono essere brevi.

Che cosa fare se la dashcam ha già registrato un incidente

Se la dashcam registra in modalità ciclica, conviene salvare il file originale e farne una copia prima che venga sovrascritto. Tenere anche i secondi che precedono e seguono l’impatto aiuta a capire da dove arrivassero i veicoli, quali manovre avessero iniziato e dove si siano fermati. Se l’orologio della dashcam mostra uno scarto, annotarlo a parte e conservare intatti il video e i dati associati. Alla compagnia assicurativa si può comunicare che il filmato è disponibile e indicare quale tratto riprende e mettendolo in relazione con gli altri elementi della denuncia. La sequenza completa potrà così essere verificata insieme alle foto del luogo, alle dichiarazioni dei conducenti e, quando disponibili, ai rilievi degli agenti.

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il giorno successivo come Atto del Governo. La Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha già avviato l’esame ed è in calendario una serie di audizioni con le associazioni dell’autotrasporto. Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha sospeso l’espressione del proprio parere e ha chiesto integrazioni, tra cui l’acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Garante.

A distinguere il via libera formale dall’applicazione effettiva è l’articolo 289 della bozza. L’entrata in vigore del Codice è indicata al primo aprile 2027 mentre l’efficacia delle disposizioni è fissata al primo gennaio 2028, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Se questo intervallo si chiudesse dopo il primo gennaio, lo schema indica il primo aprile 2028, in seguito all’emanazione del regolamento. Il testo definitivo potrà modificare sia il calendario sia la formulazione della deroga.