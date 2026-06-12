Trasportare un passeggero sul monopattino elettrico è vietato dal Codice della Strada: ecco cosa prevede la normativa e quali sanzioni si rischiano

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iStock Monopattino in due: cosa si rischia

Basta farsi un giro nelle strade delle nostre città per rendersene conto: in due sul monopattino si va ancora, e spesso. Coppiette in centro, genitori col bambino aggrappato davanti, amici che condividono il mezzo per non pagare due corse. Immagini quotidiane, incuranti del pericolo e della violazione di un comportamento esplicitamente vietato dalla legge.

Con la diffusione capillare dei monopattini elettrici nelle città italiane, le regole di utilizzo sono diventate un tema sempre più rilevante. Eppure c’è ancora molta confusione su cosa si possa e non si possa fare. Il divieto di trasportare un secondo passeggero è forse il più noto, almeno sulla carta, ma evidentemente non è ancora entrato abbastanza nella mentalità quotidiana.

La legge parla chiaro

Il riferimento normativo è preciso. Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, stabilisce espressamente, al comma 75-decies dell’articolo 1-ter, che sul monopattino elettrico è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo. Una formulazione ampia, che non lascia spazio a interpretazioni creative. Non si parla solo del secondo passeggero umano: la norma copre qualsiasi forma di carico aggiuntivo che vada oltre il conducente. Quindi, tecnicamente, anche chi usa il monopattino per trasportare pacchi ingombranti, è fuori dalla legge.

La ragione di questo divieto non è burocratica. I monopattini elettrici sono progettati per essere guidati da una sola persona: il peso massimo supportato, i sistemi di frenata, la struttura del pianale e il manubrio sono tutti dimensionati per una singola figura di peso medio. Aggiungere un secondo passeggero altera il centro di gravità del mezzo, peggiora la stabilità in curva, prolunga gli spazi di frenata e riduce il controllo del conducente in ogni situazione imprevista. Il rischio di caduta aumenta in modo significativo, e in caso di incidente le conseguenze tendono a essere più gravi proprio perché il passeggero non ha nulla a cui aggrapparsi e nessun elemento di protezione.

Va detto anche questo: chi si mette in due su un monopattino spesso lo fa su strade o piste ciclabili dove la velocità percepita è bassa e il rischio sembra remoto. Ma i dati sugli incidenti da monopattino, in costante crescita nelle grandi città, raccontano che buona parte degli episodi più gravi avviene esattamente in queste condizioni, non ad alta velocità, ma in situazioni apparentemente ordinarie che sfuggono di mano in un secondo.

Fino a 250 euro di multa

Chi viene fermato mentre viaggia in due su un monopattino rischia una sanzione amministrativa che va da un minimo di 50 euro a un massimo di 250 euro. A stabilirlo è lo stesso decreto del 2021, al comma 75-duodevicies, che fissa questa forchetta per tutte le violazioni comprese nel blocco di disposizioni che regolamenta l’uso dei monopattini. La sanzione si applica al conducente del mezzo, ovvero a chi guida. Il passeggero trasportato, in linea generale, non è sanzionabile in modo autonomo, ma questo non cambia il quadro dal punto di vista della responsabilità in caso di incidente, dove le cose si fanno molto più complicate.

Vale la pena sottolineare che questa norma è rimasta invariata anche dopo le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada, che ha aggiornato diverse regole per i monopattini, casco obbligatorio per i minorenni, assicurazione, contrassegno identificativo.