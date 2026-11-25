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123RF Freccia bianca su fondo blu, come distinguere la direzione obbligatoria dal senso unico

All’incrocio una freccia bianca su fondo blu punta verso destra. Se sta dentro un cerchio ed è il segnale di direzione obbligatoria, la svolta a destra è l’unica ammessa per chi arriva da quel ramo. Collocata in un rettangolo orizzontale, una freccia con lo stesso orientamento descrive il senso di marcia della strada trasversale. L’automobilista che si immette in quella via deve prenderla nel verso indicato. Attraversare l’incrocio e continuare diritto è possibile se la strada prosegue e la segnaletica consente la manovra.

Il cerchio blu prescrive una direzione

L’articolo 39 del Codice della Strada distingue i segnali di prescrizione da quelli di indicazione. Gli obblighi rientrano nella prima categoria e le frecce circolari di direzione obbligatoria ne sono un esempio. L’articolo 122 del regolamento le identifica nelle figure da II.80/a a II.80/e. Il disco con freccia verticale prescrive di proseguire diritto. Il simbolo orizzontale rivolto a destra o a sinistra impone la svolta corrispondente nel punto in cui comincia l’obbligo.

La freccia piegata ad angolo cambia il momento in cui si esegue la manovra. Le figure II.80/d e II.80/e sono preavvisi di direzione obbligatoria. Di norma si incontrano prima del punto in cui si deve svoltare e possono essere accompagnate da un pannello che indica la distanza. La curva disegnata nella freccia invita quindi a prepararsi per la svolta nel punto a cui si riferisce il segnale.

Due punte sullo stesso disco indicano le direzioni consentite, figure da II.81/a a II.81/c. La combinazione diritto e destra lascia scegliere fra quelle due manovre ed esclude la svolta a sinistra. Su un’isola spartitraffico, una freccia diagonale verso il basso svolge un compito ancora diverso. È il segnale di passaggio obbligatorio e prescrive da quale lato aggirare l’ostacolo. Se le frecce divergono verso il basso, il passaggio è consentito dai due lati.

Il rettangolo blu e il quadrato blu

Nell’articolo 135 del regolamento, il senso unico parallelo corrisponde alla figura II.348. La freccia si sviluppa lungo il lato maggiore del rettangolo e il cartello è installato in parallelo all’asse della strada a cui si riferisce. Può trovarsi accanto al nome della via. Compito del conducente è quindi capire quale strada stia descrivendo il pannello, soprattutto agli incroci in cui si vedono più cartelli in contemporanea.

Si pensi a un incrocio a quattro bracci con il rettangolo blu rivolto a destra. Svoltando a destra si segue il flusso della strada trasversale. La svolta a sinistra nella medesima via porterebbe a imboccarla nel verso vietato. Se davanti si apre un altro tratto e le indicazioni dell’incrocio lo permettono, si può attraversare e continuare diritto. In un incrocio a T manca il ramo di fronte. La scelta delle manovre dipende allora anche dalla geometria dell’intersezione.

La freccia bianca verso l’alto compare anche in un pannello quadrato. È il senso unico frontale, figura II.349, che si incontra all’inizio del tratto regolato in quel verso. La conseguenza riguarda chi percorre quella carreggiata. I veicoli devono marciare nel senso consentito e un’inversione li porterebbe nel verso opposto. Quando si raggiunge l’incrocio successivo, le svolte si valutano alla luce dei segnali presenti in quel punto.

Anche in una via a senso unico valgono le regole sulla posizione in carreggiata. Per esempio chi vuole svoltare a sinistra deve tenersi il più possibile verso il margine sinistro e segnalare per tempo la manovra. Sul lato da cui l’ingresso è interdetto, il regolamento prevede il cartello di senso vietato, riconoscibile dal disco rosso con barra bianca orizzontale. Su alcune strade urbane a senso unico con limite fino a 30 km/h, i comuni possono consentire la marcia dei velocipedi in senso opposto, mediante corsie per il doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui sia impossibile inserire piste ciclabili.

Le manovre a confronto

La forma del cartello cambia il significato della freccia bianca su fondo blu. Nel disco, la freccia prescrive la manovra da compiere nel punto indicato: se punta a destra, bisogna svoltare, mentre se è rivolta verso l’alto si deve proseguire diritto. Nel rettangolo orizzontale, la freccia a destra indica il senso unico della via trasversale. Chi la imbocca deve procedere verso destra. Nel quadrato, la freccia verso l’alto segnala l’inizio di un tratto a senso unico. Le svolte agli incroci successivi dipendono dalla segnaletica presente.

Nei quiz, i termini obbliga e indica spostano il significato della frase. Il metodo consiste nel riconoscere la sagoma, capire a quale strada si riferisce il segnale e valutare per ultima la manovra descritta. Le risposte ai quesiti valgono per la figura mostrata mentre nella guida reale vanno considerati l’intero incrocio, le corsie e gli eventuali pannelli integrativi.

Incroci reali tra pannelli, corsie e semafori

Le frecce dipinte sull’asfalto indicano le manovre per cui è predisposta una corsia. Prima dell’incrocio conviene individuare la corsia coerente con il percorso consentito, così da evitare spostamenti all’ultimo momento. Se una prescrizione verticale e una orizzontale sono in conflitto, l’articolo 38 dà precedenza a quella verticale. Le segnalazioni degli agenti prevalgono in ogni caso. Con il verde, l’articolo 41 consente di avanzare verso le direzioni ammesse dalla segnaletica.

Un esempio viene da Palermo. Con l’ordinanza 457 del 2026, il Comune ha previsto il senso unico parallelo all’intersezione tra via Aloisio Juvara e via Ammiraglio Rizzo, per segnalare il regime di marcia del tratto verso via Saverio Landolina. Nello stesso provvedimento ha disposto, all’intersezione tra via Ammiraglio Thaon de Revel e via Ammiraglio Rizzo, la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con la relativa indicazione integrativa.

Quanto si rischia per una svolta vietata

La disciplina generale per chi disattende la segnaletica prevede una sanzione da 42 a 173 euro all’articolo 146, comma 2, fatte salve le disposizioni specifiche richiamate dalla norma. Imboccare una strada a senso unico dalla parte vietata può assumere un rilievo diverso dalla semplice inosservanza della direzione obbligatoria. I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza 16515 del 2005, hanno infine ricondotto alla circolazione contromano anche la marcia nel verso opposto su una strada a senso unico.