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123RF Il vigile allarga le braccia: sai quando devi fermarti?

Un agente al centro dell’incrocio, entrambe le braccia distese lateralmente e pochi secondi per decidere. Chi arriva davanti al suo petto o alle sue spalle deve fermarsi. Per i veicoli che provengono dai suoi fianchi, procedendo lungo una direzione parallela alle braccia, vale invece il via libera.

Nel linguaggio dell’articolo 43 del Codice della strada, le braccia tese orizzontalmente fermano gli utenti provenienti dalle direzioni che intersecano quella indicata dagli arti e lasciano passare chi percorre la direzione indicata. La disposizione contempla anche un solo braccio disteso. Per la postura classica con le braccia distese lateralmente, la lettura può essere riassunta così:

di fronte, con il petto rivolto al conducente: arresto

di spalle, con la schiena rivolta al conducente: arresto

di profilo, con il conducente in arrivo dal suo fianco destro: via libera

di profilo, con il conducente in arrivo dal suo fianco sinistro: via libera

Si immagini un normale incrocio a quattro bracci, con il vigile rivolto verso una delle due strade contrapposte. L’automobile che lo vede frontalmente si arresta, come quella che sopraggiunge dietro di lui; sulle altre due strade, i conducenti osservano il suo profilo.

Il segnale del vigile prevale sul semaforo

A quel punto può comparire un secondo dubbio: che cosa accade se il semaforo è verde, ma il vigile impone l’arresto? La risposta discende dall’articolo 38: prevalgono le segnalazioni degli agenti. Il conducente deve quindi fermarsi, anche se la lanterna consentirebbe il passaggio. Nella situazione inversa, un ordine di avanzare impartito dall’agente che regola quel flusso va seguito anche con il rosso acceso.

Va distinta la presenza di un agente sulla strada dalla regolazione del traffico mediante segnali. Quando dirige la circolazione bisogna osservare anche gli ordini rivolti a un singolo veicolo. Un invito ad avanzare può interessare una sola auto, senza autorizzare tutta la coda a seguirla.

Ricevuto l’ordine di arresto, dove deve fermarsi l’auto? Se sulla carreggiata è presente una striscia trasversale continua di arresto, il veicolo deve rimanere prima di quella linea. L’articolo 40 collega questo limite anche alle segnalazioni manuali degli agenti. Non riguarda soltanto il semaforo o il cartello di stop.

In assenza di un riferimento dipinto sull’asfalto, la condotta prudente consiste nel fermarsi prima di impegnare l’incrocio, lasciando libero l’attraversamento pedonale e mantenendo visibili le indicazioni. Un ordine dell’agente può richiedere una diversa posizione. Durante l’attesa, avanzare a piccoli scatti per guadagnare qualche metro complica la lettura dello spazio disponibile: la zona di conflitto fra le traiettorie deve restare libera, senza obbligare gli altri utenti a girare attorno a un’auto ferma.

Se il vigile abbassa le braccia

C’è poi un dettaglio che può sorprendere chi ricorda soltanto le figure dei quiz: abbassare le braccia non annulla sempre il segnale. Dopo le segnalazioni previste dal Codice della strada, l’agente può portare gli arti lungo il corpo, mantenendo attraverso la propria posizione lo stesso significato per i flussi: arresto per chi si trova davanti o dietro, via libera per chi è di fianco. È la sequenza prevista dal comma 4 dell’articolo 43. L’assenza momentanea delle braccia distese non giustifica la ripartenza.

Per chi riceve il via libera si apre il capitolo delle svolte. Vedere il vigile di profilo non obbliga a proseguire diritto. Anche la svolta a destra è ammessa nella postura classica, quando compatibile con le altre prescrizioni. Lo confermano i quesiti ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il gesto autorizza il passaggio del flusso, senza imporre a tutti i veicoli un’unica destinazione oltre l’incrocio.

Prima di cambiare direzione restano da verificare la corsia occupata e lo spazio per la manovra, salvo istruzioni specifiche dell’agente che dispongano diversamente. L’articolo 154 richiede al conducente di accertarsi che la svolta non crei pericolo o intralcio, tenendo conto degli altri utenti, e di segnalarla con anticipo. L’indicatore di direzione deve accompagnare la manovra. Il via libera non sostituisce la comunicazione delle proprie intenzioni a chi segue o sopraggiunge.

Nella svolta a sinistra, il problema diventa evidente se dall’altro lato arriva un veicolo che prosegue diritto. Chi svolta deve lasciare passare la corrente opposta che prosegue diritto, salvo una diversa disposizione dell’agente. Il via libera dato a entrambe le correnti non attribuisce una precedenza indistinta. La stessa logica vale per pedoni e ciclisti autorizzati contemporaneamente al passaggio.

Anche un incrocio libero può nascondere una coda subito dopo l’uscita. Entrarvi senza poterlo sgombrare rapidamente espone al rischio di bloccare la corrente trasversale quando il vigile cambia disposizione. L’articolo 145 vieta di impegnare l’intersezione se manca la possibilità di liberarla in breve tempo e lasciar passare gli altri veicoli.

Braccio alzato: attenzione, arresto e due eccezioni

Ben diverso dalle braccia aperte lateralmente è il braccio alzato in verticale. Questo segnale richiede attenzione e arresto per tutti gli utenti con due precisazioni: il conducente che non può più fermarsi in condizioni sufficienti di sicurezza non deve effettuare un arresto pericoloso. E poi, chi ha già impegnato l’intersezione non è tenuto a immobilizzarsi al suo interno.

Una simile eccezione non giustifica l’accelerazione per anticipare lo stop. La valutazione riguarda la possibilità di arrestare il veicolo in sicurezza quando compare il segnale. Chi è già dentro l’incrocio deve liberarlo con prudenza; per chi si sta avvicinando la velocità adeguata alla situazione lascia il margine per reagire senza una frenata d’emergenza.

Un’altra configurazione da riconoscere è quella delle braccia disposte ad angolo retto, da non confondere con la normale apertura laterale. L’articolo 181 del regolamento prevede questo gesto per consentire una svolta a sinistra. Le braccia sono orientate verso la provenienza e la destinazione del flusso interessato mentre viene fermata la corrente opposta che proseguirebbe diritto.

Ordini diretti, fischietto e paletta

La gestione sul posto può richiedere anche ordini indirizzati a un solo conducente. L’agente può fermare un veicolo, dirottare una corrente o modificarne l’andatura per risolvere una situazione. Una postura favorevole al transito del flusso va letta insieme al comando ricevuto: chi viene invitato a restare fermo deve attendere. Il movimento dell’auto davanti non prova che l’autorizzazione sia stata estesa a quelle che seguono.

Ai gesti si aggiunge il fischietto, il cui impiego ha un significato codificato. Un suono prolungato impone l’arresto della circolazione per consentire il passaggio di mezzi di polizia, vigili del fuoco o autoambulanze. Chi ha già impegnato l’incrocio deve sgombrarlo mentre chi sta per entrarvi si ferma fino al successivo segnale di due suoni brevi, che indica il via libera. Il regolamento contempla anche l’uso del suono prolungato, in altre circostanze, per intimare l’alt a un trasgressore.

Di notte può essere impiegata una luce rossa oscillante, che ordina l’arresto agli utenti verso i quali viene diretta. Anche la paletta serve a impartire l’alt o il via libera.