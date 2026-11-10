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123RF Linea continua e tratteggiata affiancate: quale devi rispettare?

Si può attraversare la coppia di strisce dal lato della tratteggiata nel rispetto delle altre regole della circolazione. Dalla parte della continua, invece, l’attraversamento è vietato. Di più: chi ha effettuato un sorpasso consentito può rientrare nella propria posizione anche attraverso la continua affiancata alla discontinua.

Come riconoscere il lato dal quale passare

L’articolo 139 del regolamento prevede l’affiancamento delle linee continue e tratteggiate quando uno dei due sensi dispone di una visuale ridotta oppure per permettere il sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione. L’andamento della strada può infatti offrire prospettive diverse a chi la percorre nelle due direzioni. La coppia di strisce traduce questa asimmetria in una prescrizione sull’asfalto.

Facendo un passo indietro, per carreggiata si intende la parte della strada destinata al movimento dei veicoli, composta da una o più corsie. Una corsia è invece la porzione longitudinale adatta al transito di una sola fila di veicoli. La differenza aiuta a descrivere il caso più comune: una sola carreggiata, due sensi di marcia e una corsia per ciascuna direzione. Qui la coppia continua-discontinua separa le correnti opposte.

Con la tratteggiata dalla propria parte si può oltrepassare entrambe le linee. Trovando per prima la continua bisogna rispettare il divieto. La discontinua più lontana riguarda chi arriva dalla direzione opposta.

Per sorpassare servono spazio e visuale

Prima di sorpassare, bisogna controllare davanti e dietro. Detto in altri termini, la visuale deve essere completa ovvero occorre capire con attenzione le intenzioni di chi precede e l’eventuale manovra già iniziata da chi segue. Lo spazio deve bastare a completare l’operazione alla luce della velocità delle auto e del traffico nella corsia opposta. Dopo la segnalazione delle proprie intenzioni di manovra, sono infine necessari il rispetto del distanziamento laterale e del rientro senza pericolo.

Restano i divieti a carico del guidatore che effettua la deviazione. In particolare, superare una colonna ferma al semaforo invadendo il senso opposto oppure un veicolo fermatosi o rallentato per lasciare attraversare i pedoni, è vietato anche in presenza della tratteggiata.

In questo contesto la segnaletica rimane nello stesso punto anche quando cambiano il meteo, l’aderenza e l’intensità del traffico. L’articolo141 del Codice della Strada impone di adeguare la velocità alla strada, al veicolo e a ogni circostanza per la sicurezza. Il guidatore deve conservare il controllo del mezzo ed essere in grado di fermarsi entro il proprio campo di visibilità davanti a un ostacolo prevedibile.

Il rientro dopo il sorpasso

Il rientro dopo il sorpasso è il punto che genera più equivoci. In presenza delle due strisce affiancate, il comma 5 dell’articolo 139 del Codice della Strada consente di riprendere la posizione normale dopo un sorpasso consentito, attraversando anche la continua.

Per una svolta a sinistra, il lato tratteggiato permette di attraversare le linee, nel rispetto delle altre prescrizioni. Secondo l’articolo 154, chi svolta deve accertarsi di poterlo fare senza creare pericolo o intralcio, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione degli altri utenti. In ogni caso, la segnalazione delle proprie intenzioni va effettuata con sufficiente anticipo per evitare manovre brusche da parte degli altri automobilisti o frenate improvviste con il rischio di un tamponamento a catena.

Un’altra situazione riguarda chi proviene da una proprietà privata e deve immettersi sulla carreggiata. Negli sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio l’articolo 145 impone di fermarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada.

Dopodiché attraversare la linea e sorpassare sono condotte diverse. Un superamento compiuto nello spazio consentito, senza valicare la continua, resta da valutare secondo le altre norme in vigore. Per le biciclette, l’articolo 148 richiede un distanziamento di almeno 1,5 metri, a patto che le condizioni della strada lo consentano.

Cartelli e agenti possono prevalere sulle linee a terra

Un divieto di sorpasso applicabile al proprio veicolo e alla manovra prevista resta da rispettare anche in presenza della tratteggiata. Lo stabilisce il criterio dell’articolo 38. Le prescrizioni della segnaletica verticale prevalgono su quelle orizzontali. Quando a regolare il traffico interviene un agente, le sue indicazioni hanno priorità rispetto agli altri segnali.

Quanto costa oltrepassare la continua dal lato vietato

Per la violazione della segnaletica orizzontale, il riferimento sanzionatorio è l’articolo 146: la somma prevista va da 42 a 173 euro. Alla contestazione corrisponde una decurtazione ordinaria di 2 punti.

Nei casi ammessi dall’articolo 202, pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica consente una riduzione del 30%. Per la violazione ordinaria da 42 euro, l’importo scende a 29,40 euro, oltre ai costi del procedimento.

La fascia oraria modifica il calcolo. Al pari di quanto avviene con altre violazioni del Codice della Strada, l’articolo 195 prevede infatti, per le violazioni dell’articolo 146 commesse dopo le 22 e prima delle 7, un aumento di un terzo: il minimo diventa 56 euro e, applicando la riduzione del 30%, si arriva a 39,20 euro.

Superare irregolarmente la mezzeria può accompagnarsi a violazioni più gravi. L’articolo 143 stabilisce per la circolazione contromano una sanzione da 167 a 665 euro. Se il contromano avviene in curva, in corrispondenza di raccordi convessi o in altre condizioni di visibilità limitata, il comma 12 prevede da 327 a 1.308 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. La tabella dei punti associa oltretutto alle due ipotesi la perdita rispettivamente di 4 e 10 punti.

Gli importi della sanzione a carico del guidatore che non rispetta le prescrizioni del Codice della Strada non sono sommati in automatico sulla base della sola fotografia delle strisce. Ad avere peso in questo caso è la qualificazione della condotta.