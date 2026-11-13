Guanti e paraschiena in moto nelle autostrade per il passeggero e il conducente? Cosa prevede l’articolo 68 della nuova riforma del Codice della Strada

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123RF Nuovo Codice della Strada, nella bozza protezioni per mani e schiena anche per chi viaggia da passeggero

Due caschi omologati e allacciati, un paio di guanti e un solo paraschiena. Con questo equipaggiamento, una coppia in moto è oggi in regola con l’obbligo del casco. Se la riforma del Codice della Strada sarà approvata nella versione all’esame delle Camere, sarò coinvolto anche chi siede dietro. L’articolo 68 dello schema impone infatti a chi guida il motoveicolo e a chi è trasportato di usare protezioni adeguate per mani e schiena durante la marcia. A oggi si applica l’articolo 171 che prescrive a entrambi un casco omologato e allacciato.

Dove varrebbe l’obbligo di guanti e paraschiena

A decidere se servono le protezioni sarebbe la classificazione della strada. La normativa sotto esame indica le autostrade. Una strada extraurbana principale fuori dal perimetro della misura anche quando ha due corsie per senso di marcia, spartitraffico e svincoli. Lo stesso criterio vale naturalmente per la viabilità urbana.

Per tangenziali e raccordi conta la categoria assegnata al singolo tratto. La Tangenziale Est di Milano è classificata come A51 e appartiene alla rete autostradale. Anche il Grande Raccordo Anulare di Roma rientra in quella categoria con la sigla A90, sebbene si percorra senza pedaggio. Se la norma fosse confermata in entrambi i casi andrebbero indossate le protezioni.

Anche uno scooter immatricolato come motociclo rientrerebbe nella disposizione quando è ammesso a circolare in autostrada. L’attuale articolo 175 consente per esempio a un maggiorenne di condurre in autostrada un motociclo termico a partire da 120 centimetri cubici, o un elettrico a partire da 6 kW. Uno scooter 125 condotto da un adulto è un esempio di come la proposta possa interessare anche gli spostamenti quotidiani, oltre ai viaggi sulle moto di grossa cilindrata.

Chi viaggia dietro ha un obbligo proprio. Se il passeggero è privo di una delle protezioni richieste, il comma 6 stabilisce che ne risponda anche il conducente secondo il meccanismo già previsto per il casco.

Nel comma 4 la prescrizione riguarda le persone trasportate senza una soglia di età. Vale la pena distinguere questo aspetto dalle regole che stabiliscono chi può salire a bordo. Oggi l’articolo 170 vieta il trasporto dei bambini sotto i cinque anni su motocicli e ciclomotori a due ruote e richiede che il passeggero sia seduto in modo stabile, nella posizione prevista dal veicolo. Ci sono comunque esenzioni legate alla struttura del mezzo.

Quali esenzioni e multe

Tra le categorie esentate ci sono i ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote con carrozzeria chiusa. Per i ciclomotori e i motocicli a due o tre ruote dotati di una cellula di sicurezza a prova di urto sono richiesti sistemi di ritenuta e dispositivi che consentano l’uso in sicurezza. In questo secondo caso l’esenzione è legata alle dotazioni del veicolo.

La tabella allegata alla bozza prevede una multa da 40 a 160 euro senza decurtazione di punti o misure accessorie, per l’inosservanza del comma 4. L’articolo 123 contempla il raddoppio negli incidenti provocati dal conducente che abbiano causato lesioni gravi o gravissime o la morte di una o più persone. L’articolo 124 prevede una riduzione della metà per violazioni commesse in occasione o a seguito di un sinistro da chi guida un motociclo o un ciclomotore e usa le protezioni al momento dell’accertamento.

Quali guanti e paraschiena usare

Le norme UNI aiutano a identificare i dispositivi progettati per il motociclismo mentre i requisiti per rispettare l’obbligo dipenderanno dal provvedimento ministeriale. Per i guanti protettivi da moto, il riferimento tecnico è la UNI EN 13594:2015. Tra le prove previste ci sono quelle sulla resistenza del palmo all’abrasione da impatto e sulla capacità della chiusura di trattenere il guanto al polso. La protezione delle nocche dagli urti è facoltativa per i modelli di livello 1 ed è richiesta per il livello 2. Una scheda tecnica permette quindi di capire quali prestazioni siano state effettivamente provate. Nella scelta della taglia conta anche la presa. Il guanto deve aderire e consentire al conducente di azionare con precisione leve e comandi, mentre la chiusura deve tenerlo in posizione. store.uni.com

Per il paraschiena, la UNI EN 1621-2:2014 distingue l’area di copertura e la prestazione all’urto. Ci sono protettori per l’intera schiena, per la zona centrale o per la sola regione lombare. I due livelli della norma riguardano la forza trasmessa durante la prova. A parità di tipo di protezione, il livello 2 deve rispettare un limite più severo del livello 1. Chi usa una giacca con un inserto può consultare l’etichetta dell’inserto stesso. La serie UNI EN 17092 riguarda infatti il capo protettivo nel suo insieme, mentre la EN 1621-2 si riferisce alla protezione dorsale.

Resta aperto il caso delle giacche con airbag. Il testo prescrive una protezione della schiena e demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione delle caratteristiche.

Francia, Spagna e Belgio hanno scelto regole diverse

In Francia i guanti conformi alla disciplina dei dispositivi di protezione individuale, riconoscibili dalla marcatura CE, sono obbligatori dal 20 novembre 2016. La prescrizione si applica a conducenti e passeggeri di moto e ciclomotori, oltre alle altre categorie indicate dall’articolo R431-1-2. Riguarda la circolazione anche in città. La sanzione forfettaria è in genere di 68 euro. Se l’infrazione è commessa da chi guida ed è soggetto a patente a punti, si aggiunge la perdita di un punto. Il Codice francese prevede un’esenzione per gli occupanti che usano le cinture su veicoli muniti di portiere e approvati con quel dispositivo.

In Spagna l’obbligo è operativo dal primo ottobre 2026. Il Real Decreto 518 del 2026 prescrive a chi guida e a chi viaggia come passeggero su moto e ciclomotori guanti protettivi sulle strade interurbane e calzature chiuse su ogni tipo di strada. La rete interurbana è un ambito più ampio delle sole autostrade. Il provvedimento consente al Ministero dell’Interno spagnolo di fissare le specifiche dei guanti con un’ordinanza e prevede che, nella fase transitoria, si usino guanti protettivi con le caratteristiche di quelli già in uso.

Il Belgio prescrive dal 2011 un equipaggiamento più esteso per chi guida una motocicletta e per chi viaggia dietro. Oltre al casco, richiede guanti, giacca a maniche lunghe, pantaloni lunghi o tuta e stivali o stivaletti che proteggano le caviglie.