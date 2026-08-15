Multa sul posto e contestazione immediata: come viene redatto il verbale, cosa comporta la firma, quando scattano i termini, come ottenere lo sconto del 30%

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123RF Multa contestata sul posto: cosa succede e quali sono i diritti del guidatore

Quando una pattuglia ferma un automobilista e gli consegna il verbale, la multa deve considerarsi già notificata oppure bisogna attendere una seconda comunicazione a casa? La copia ricevuta sul posto produce gli effetti della notifica e fa partire subito i termini per pagare o presentare ricorso.

Il conducente non è tenuto a versare subito la somma richiesta, ma può esaminare il verbale, controllarne il contenuto e scegliere come procedere. La regola generale resta quella fissata dall’articolo 200 del Codice della Strada: quando le condizioni lo consentono, l’infrazione deve essere contestata subito al trasgressore e, se presente, anche alla persona obbligata in solido al pagamento.

Cosa significa contestazione immediata della multa

La contestazione immediata si verifica quando l’agente ferma il veicolo, identifica chi era alla guida, comunica l’infrazione rilevata e redige il verbale. Può ad esempio accadere dopo aver visto un automobilista usare lo smartphone al volante, viaggiare senza cintura, effettuare una manovra vietata, non rispettare una precedenza oppure superare un posto di controllo. La pattuglia intima l’alt, verifica i documenti e contesta il comportamento al conducente.

Tra l’accertamento e il fermo possono passare alcuni minuti purché resti chiaro il collegamento tra il fatto osservato, il veicolo e la persona identificata. Il conducente riceve una copia del verbale. Da quel momento non deve aspettare la raccomandata a casa per decidere se pagare o impugnare la sanzione.

Diverso è il caso in cui chi guida non sia anche proprietario dell’auto. La multa viene contestata al trasgressore sul posto, mentre il proprietario o un altro soggetto responsabile in solido può ricevere una separata notificazione. L’articolo 201 stabilisce, per questa ipotesi, un termine di 100 giorni dall’accertamento.

La multa deve sempre essere contestata sul posto?

L’articolo 200 impone la contestazione immediata solo quando è possibile e fuori dalle ipotesi disciplinate dall’articolo 201. Il Codice della Strada consente la contestazione differita quando il fermo non può essere eseguito in sicurezza, quando l’illecito viene rilevato a distanza o quando il trasgressore non è presente. Tra i casi più comuni rientrano:

l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva;

il passaggio con il semaforo rosso;

il sorpasso vietato;

l’infrazione commessa mentre conducente e proprietario sono assenti;

la velocità rilevata mediante autovelox;

gli accessi non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali e nelle corsie riservate;

le violazioni rilevate con apparecchi approvati o omologati, nei casi ammessi dalla legge;

la circolazione senza copertura assicurativa accertata con il confronto con le banche dati;

le condotte riprese dagli impianti di videosorveglianza su autostrade e strade extraurbane.

Quando la situazione non rientra tra le ipotesi già previste dall’articolo 201, il verbale recapitato a casa deve spiegare perché non si è proceduto al fermo. Una formula incoerente con la dinamica descritta può diventare un motivo di ricorso, ma la semplice assenza della contestazione sul posto non rende automaticamente nulla la multa.

Entro quanto tempo arriva una multa non contestata immediatamente

Se il conducente non viene fermato, il verbale deve essere notificato, di regola, entro 90 giorni dall’accertamento. Per chi risiede all’estero, il termine sale a 360 giorni. Ai fini del rispetto del termine da parte dell’amministrazione, conta il momento in cui l’atto viene affidato al soggetto incaricato della notificazione, mentre per pagamenti e ricorsi rileva il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Se il trasgressore o un altro obbligato vengono identificati più tardi per ragioni non imputabili all’amministrazione, i 90 giorni possono decorrere dal momento in cui i dati diventano conoscibili attraverso i registri oppure da quando l’ente è posto nelle condizioni di procedere. Con la contestazione immediata, invece, non opera il termine ordinario dei 90 giorni nei confronti del conducente già fermato: la consegna del verbale sul posto svolge la funzione di notifica.

Dopo aver comunicato l’infrazione, l’agente redige il verbale su carta oppure mediante un dispositivo informatico. L’atto deve permettere al destinatario di capire che cosa gli viene addebitato e come può difendersi. Secondo l’articolo 200 e l’articolo 383 del regolamento di esecuzione, il documento deve riportare:

giorno, ora e località della violazione;

generalità e residenza del trasgressore;

dati del proprietario o dell’obbligato in solido, quando richiesti;

estremi della patente;

tipo e targa del veicolo;

descrizione sommaria del fatto;

norma violata;

eventuali dichiarazioni richieste dall’automobilista;

importo da versare e termini applicabili;

modalità di pagamento;

autorità alla quale rivolgersi per il ricorso.

Se l’infrazione comporta la sottrazione di punti, il verbale deve indicarne il numero. La decurtazione viene comunicata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida quando la contestazione è definita, vale a dire dopo il pagamento, la conclusione dei ricorsi o la scadenza dei termini per impugnare.

L’automobilista può far inserire le proprie dichiarazioni

Chi viene fermato ha il diritto di chiedere che le sue osservazioni siano riportate nel verbale. Si tratta di una facoltà riconosciuta dall’articolo 200. Le dichiarazioni dovrebbero essere legate a circostanze verificabili. Le osservazioni inserite non obbligano l’agente ad annullare la contestazione. Servono a documentare fin dall’inizio la posizione del conducente e possono essere affiancate da fotografie, filmati, testimonianze o altri elementi raccolti dopo il controllo.

In ogni caso la firma del conducente documenta la ricezione della copia e la partecipazione alla contestazione e non equivale a una confessione e non elimina il diritto di ricorrere.

L’automobilista può rifiutarsi di firmare senza ricevere una sanzione aggiuntiva per questa scelta. L’agente annota il rifiuto e completa il verbale. Lo stesso principio vale quando il conducente non vuole prendere materialmente la copia. In questo caso non bisogna dare per scontato che la multa verrà spedita di nuovo a casa e che i termini inizieranno dalla raccomandata. Se il rifiuto viene registrato, la notificazione può considerarsi già perfezionata al momento della contestazione.

Si può pagare la multa direttamente all’agente?

L’articolo 202 del Codice della Strada consente di versare la somma nell’ufficio indicato tramite conto corrente postale o bancario oppure con gli strumenti elettronici messi a disposizione dall’amministrazione. Se l’agente dispone di un’apparecchiatura idonea, il conducente può pagare sul posto con uno strumento elettronico. In cambio deve ricevere una ricevuta e il versamento deve essere annotato sulla copia del verbale.

Non si dovrebbe consegnare denaro senza una procedura prevista e senza ricevuta. Il conducente dispone normalmente di tre strade: pagare con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla notifica della multa, versare il minimo edittale senza sconto oppure presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

La riduzione non si applica alle violazioni per le quali sia prevista la confisca del veicolo. Restano escluse anche le infrazioni per cui il Codice della Starda non ammette il pagamento in misura ridotta. La diminuzione riguarda in ogni caso la sanzione pecuniaria, non cancella la sottrazione dei punti e non neutralizza i provvedimenti accessori.