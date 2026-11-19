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123RF Dal divieto di sosta al semaforo rosso, come potrebbero cambiare le multe nel 2027

A chi passa con il rosso potrebbero essere chiesti 11 euro in più. Per un ingresso non autorizzato in una zona a traffico limitato il rincaro sarebbe di 5 euro. Superare di oltre 60 km/h il limite di velocità porterebbe il minimo da 845 a 900 euro. Sono alcuni degli effetti che avrebbe sulle multe stradali dal primo gennaio 2027 un adeguamento del 6,5%, pari all’ultima variazione biennale disponibile dell’indice Istat utilizzato per aggiornare le sanzioni.

Il 6,5% misura la crescita dei prezzi tra ottobre 2024 e ottobre 2026 per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Sul solo ultimo anno, lo stesso indice Foi, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registra un +5,4%.

Multe stradali 2027, gli importi infrazione per infrazione

Per leggere la tabella bisogna partire dal minimo edittale, la cifra più bassa prevista dalla legge per ciascuna delle fattispecie riportate. La simulazione applica il 6,5% al minimo in vigore, arrotonda all’euro secondo l’articolo 195 del Codice della strada e calcola il 30% di sconto sull’importo così ottenuto.

Se l’adeguamento del 6,5% fosse confermato, il rincaro dei minimi edittali andrebbe da 3 euro per un divieto di sosta ordinario a 56 euro per la circolazione senza assicurazione.

Divieto di sosta, ZTL e corsie riservate

Per un’auto lasciata in divieto di sosta, la multa minima passerebbe da 42 a 45 euro, con un aumento di 3 euro. Pagando entro cinque giorni, l’importo salirebbe da 29,40 a 31,50 euro. Più consistente il rincaro per chi occupa senza autorizzazione uno stallo riservato alle persone con disabilità. Se la sanzione rientrasse nell’adeguamento, il minimo salirebbe da 330 a 351 euro, 21 euro in più e l’importo scontato passerebbe da 231 a 245,70 euro.

Stesso conto per l’ingresso non autorizzato in ZTL e per il transito in una corsia riservata al trasporto pubblico. In entrambi i casi, la sanzione minima passerebbe da 83 a 88 euro, con un rincaro di 5 euro. Con lo sconto si pagherebbero 61,60 euro, contro gli attuali 58,10.

Eccesso di velocità e semaforo rosso

Fino a 10 km/h oltre il limite, la multa salirebbe da 42 a 45 euro, 3 euro in più. L’importo scontato passerebbe da 29,40 a 31,50 euro. Per chi supera il limite di più di 10 e fino a 40 km/h, il minimo aumenterebbe di 11 euro, da 173 a 184, e con il pagamento entro cinque giorni si passerebbe da 121,10 a 128,80 euro.

Nelle fasce più gravi lo sconto è escluso. Oltre il limite di più di 40 e fino a 60 km/h, il minimo salirebbe da 543 a 578 euro, con un aggravio di 35 euro. Superati i 60 km/h di eccedenza, la cifra passerebbe da 845 a 900 euro, cioè 55 euro in più.

Attraversare un incrocio con il semaforo rosso comporterebbe una sanzione minima di 178 euro, contro i 167 attuali. L’aumento sarebbe di 11 euro, che scenderebbero a 7,70 con il pagamento scontato, da 116,90 a 124,60 euro.

Cintura, lenti e cellulare alla guida

Viaggiare senza cintura o guidare senza le lenti prescritte costerebbe, in entrambi i casi, 5 euro in più. Il minimo salirebbe da 83 a 88 euro e l’importo scontato da 58,10 a 61,60 euro.

Per l’uso del cellulare alla guida, alla prima violazione, il minimo potrebbe invece passare da 250 a 266 euro, con un rincaro di 16 euro e senza lo sconto del 30%. Come per la sosta abusiva negli stalli riservati, l’effettiva inclusione nell’adeguamento dipenderà dal decreto.

Autostrada, revisione, assicurazione e dotazioni invernali

Percorrere indebitamente la corsia di emergenza in autostrada costerebbe 458 euro di sanzione minima, 28 in più rispetto agli attuali 430. Lo sconto è escluso. Per la mancata comunicazione dei dati del conducente, invece, il minimo passerebbe da 291 a 310 euro, con un aumento di 19 euro. Chi paga entro cinque giorni verserebbe 217 euro anziché 203,70.

Con la revisione scaduta, il minimo salirebbe da 173 a 184 euro, con lo stesso aumento di 11 euro sia sulle strade ordinarie sia in autostrada. In entrambi i casi l’importo scontato passerebbe da 121,10 a 128,80 euro.

L’aumento più alto tra quelli esaminati riguarderebbe la circolazione senza Rc auto nel caso ordinario, senza riduzioni speciali. Il minimo passerebbe da 866 a 922 euro, con un incremento di 56 euro. Applicando lo sconto del 30%, si salirebbe da 606,20 a 645,40 euro. Infine, per chi circola fuori dai centri abitati senza le dotazioni invernali obbligatorie, la multa aumenterebbe di 6 euro, da 87 a 93, mentre con lo sconto si passerebbe da 60,90 a 65,10 euro.

Dove si pagherebbe di più

Nelle infrazioni di tutti i giorni l’aumento sarebbe di pochi euro. Una multa da 42 euro salirebbe a 45 perché il risultato del calcolo, 44,73 euro, si arrotonda all’intero superiore. Scenderebbe invece all’intero inferiore la cifra ottenuta partendo da 83 euro, cioè 88,395 euro. Per questo, pur applicando la stessa percentuale, il divieto di sosta ordinario rincarerebbe di 3 euro e una violazione in ZTL di 5.

Per chi supera i limiti, il salto cresce con la gravità dell’infrazione. Fino a 10 km/h oltre il consentito il minimo salirebbe di 3 euro, da più di 10 fino a 40 km/h di 11 euro. Nelle due fasce superiori l’aggravio sarebbe di 35 e 55 euro. Qui interviene anche la sospensione della patente prevista dall’articolo 142. Una disciplina a parte riguarda chi supera il limite di più di 10 e fino a 40 km/h almeno due volte in un anno all’interno di un centro abitato. In quel caso il minimo vigente è di 220 euro e scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Nelle fasce riportate in tabella va considerata inoltre la maggiorazione di un terzo per le violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7, applicabile anche al passaggio con il rosso.

Il rincaro più alto tra le voci in tabella riguarderebbe la circolazione senza assicurazione obbligatoria, con 56 euro in più nel caso ordinario. L’articolo 193 prevede altre condizioni per il dimezzamento della sanzione, fra cui la riattivazione della copertura entro la finestra indicata dalla legge. L’omessa revisione avrebbe un impatto inferiore, pari a 11 euro in più sul minimo. Su strada ordinaria e in autostrada la cifra di partenza è identica, ma in autostrada si applica anche il fermo amministrativo del veicolo previsto dall’articolo 176.

Merita un discorso a parte la mancata comunicazione dei dati del conducente. Se l’autorità richiede le informazioni necessarie per la decurtazione dei punti, il proprietario o l’altro obbligato in solido ha 60 giorni dalla notifica per fornirle. L’omissione senza un motivo giustificato e documentato dà luogo a una sanzione autonoma, che nello scenario di aumento passerebbe da 291 a 310 euro.

Lo sconto del 30%

Chi paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, nei casi ammessi, versa il 70% del minimo. Con il rialzo ipotizzato, per il semaforo rosso si passerebbe da 116,90 a 124,60 euro, con un aggravio di 7,70 euro. Per la revisione scaduta la differenza sarebbe uguale. Da 58,10 a 61,60 euro salirebbe invece il pagamento scontato per un ingresso in ZTL, con 3,50 euro di aumento.

Lo sconto è escluso nei casi individuati dall’articolo 202, tra cui le violazioni che prevedono la sospensione della patente. È il caso dell’uso del cellulare alla guida, per il quale l’articolo 173 dispone una sospensione da 15 giorni a due mesi già alla prima violazione. Se il verbale viene notificato dopo Capodanno per un’infrazione commessa a dicembre, ai fini dell’eventuale rincaro conta invece la data della violazione. La notifica fa decorrere il termine di cinque giorni quando la contestazione è differita.