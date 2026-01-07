Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Rischi parcheggio contromano

Nelle principali città italiane è consuetudine parcheggiare contromano. L’azione nasconde problematiche di sicurezza che possono determinare delle violazioni del Codice della Strada. Oltre al luogo occorre considerare, in fase di sosta, anche il senso di marcia. Per evitare multe bisogna tenere bene a mente su quale lato della carreggiata va posizionata la vettura. La maggioranza degli automobilisti guarda esclusivamente la presenza di eventuali divieti e che il proprio veicolo non intralci la circolazione.

L’articolo 157 del Codice della Strada afferma che, salvo diversa segnalazione, i veicoli devono essere lasciati il più vicino possibile e parallelamente al margine destro della carreggiata e sempre secondo il senso di marcia. Se non ci si trova in aree adibite al parcheggio, riconoscibili per le linee che delimitano gli stalli, occorre rispettare il secondo comma dell’articolo 157 del CdS.

Interpretazione univoca

Si può lasciare la propria vettura solamente sul lato destro della strada, a meno che non sia vietato dall’apposita segnaletica. La legge specifica anche che se non c’è un marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Chi non rispetta questa norma rischia una multa da 42 a 173 euro. Non sono previsti punti tolti dalla patente, a meno che la manovra di sosta non avvenga in modo pericoloso o abbia causato intralcio alla circolazione. In caso di sosta contromano in zone a visibilità limitata o lungo tratti pericolosi, gli agenti possono disporre la rimozione forzata del veicolo ai sensi dell’articolo 159 del Codice della Strada, con costi di carro attrezzi e deposito che superano il valore della multa stessa.

Parcheggiare nel verso corretto è importante per rendere prevedibili le manovre, evitando che il mezzo debba attraversare corsie in direzione opposta e per garantire la visibilità reciproca tra automobilisti e pedoni. Il Cds prevede anche un’eccezione al divieto di parcheggiare sul lato sinistro della carreggiata: quando ci si trova su una strada urbana a senso unico. In tal caso è possibile parcheggiare anche lungo il margine sinistro, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

Come evitare di infrangere la regola

In città gli automobilisti sono presi dalla frenesia di lasciare l’auto nel primo parcheggio disponibile. Quando una vettura lascia libero il posto si finisce spesso anche per fermare l’auto contromano. Il comportamento porta i conducenti a compiere manovre anomale per entrare o uscire dal parcheggio. La paura di perdere il posteggio porta il conducente a tagliare la corsia opposta per immettersi nel posto o per uscirne, fino ad aumentare il rischio di collisioni frontali.

Al di fuori dei centri abitati, l’articolo 157 sottolinea che la sosta e la fermata devono avvenire, se possibile, fuori dalla carreggiata e in ogni caso a destra, nel verso del traffico. La regola vale anche per le strade provinciali, statali e rurali, dove il margine destro è l’unico lato legittimo per la sosta, salvo indicazioni diverse. Il parcheggio contromano in questi casi, ai sensi dell’articolo 158, può causare la rimozione forzata del veicolo da parte dell’autorità stradale.

Non sempre gli agenti applicano delle multe e per questo motivo molti considerano il divieto di parcheggiare contromano una mera formalità, ma la vettura parcheggiata al contrario obbliga il conducente, al momento della ripartenza, a inserirsi nel traffico in contromano, con un margine di errore elevato. Sulle strade in pendenza il rischio è duplice: non solo si ostacola il deflusso naturale del traffico, ma si va a creare una incidenza sulla stabilità del freno di stazionamento. Inoltre, la portiera rimane esposta al traffico e rende la discesa e la salita più rischiosa per il conducente.