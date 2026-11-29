Un pedone è già in carreggiata e lungo la strada mancano le strisce. Chi deve dare la precedenza? Il Codice della Strada spiega cosa cambia dopo il primo passo

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF Pedone già in carreggiata, che cosa deve fare chi guida

Una persona ha superato la mezzeria, vede arrivare un’auto e per un istante esita. In quel tratto di strada mancano le strisce. Da dietro il volante può sembrare che la precedenza basti a risolvere la situazione, ma l’articolo 191 del Codice della Strada impone di lasciare terminare in sicurezza l’attraversamento già iniziato. C’è anche una regola sulla velocità che vale in qualunque punto del percorso. Quando un pedone esita o tarda a togliersi dalla traiettoria del veicolo, il conducente deve rallentare e fermarsi se necessario.

Prima del primo passo e dopo l’ingresso in carreggiata

I due obblighi si applicano in momenti diversi. L’articolo 190 riguarda chi si accinge ad attraversare in una zona sprovvista di passaggi pedonali. Prima di mettere piede in carreggiata, il pedone deve dare la precedenza a chi conduce un veicolo. L’articolo 191 interviene quando l’attraversamento è già cominciato. Per applicarlo basta che la carreggiata sia stata impegnata. L’obbligo scatta anche quando il pedone ha percorso solo pochi passi.

Si pensi a un pedone che comincia ad attraversare con la strada libera. Un’auto arriva da una curva mentre la persona ha già percorso alcuni metri. Tocca al conducente adeguare l’andatura e valutare se serve arrestarsi. Se l’ingresso in strada è stato improvviso, all’eventuale accertamento della responsabilità serviranno anche la distanza alla quale il pedone era visibile, la velocità dell’auto e il tempo disponibile per reagire.

Per riassumere, su una strada priva di attraversamenti pedonali, chi è ancora al bordo della carreggiata deve dare la precedenza ai veicoli prima di attraversare. Se il pedone ha già iniziato l’attraversamento, il conducente deve lasciargli completare il passaggio in sicurezza.

Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, chi guida deve rallentare gradualmente e fermarsi per dare la precedenza ai pedoni sulle strisce o nelle loro immediate vicinanze. Se un pedone si trova sulla traiettoria del veicolo ed esita o tarda a spostarsi, il conducente deve ridurre la velocità e, se necessario, fermarsi.

La regola dei cento metri e le immediate vicinanze delle strisce

L’articolo 190 del Codice della Strada indica come attraversare quando c’è un passaggio predisposto. Il pedone deve usare le strisce, il sottopassaggio o il sovrappassaggio se si trovano entro cento metri dal punto in cui intende passare. Se mancano o distano più di cento metri, può attraversare perpendicolarmente alla carreggiata, con l’attenzione necessaria a evitare pericoli. Restano vietati il taglio in diagonale degli incroci e l’attraversamento di piazze e larghi fuori dai passaggi predisposti, quando esistono, anche oltre i cento metri.

Per l’automobilista, a pochi passi dalle strisce può già valere l’obbligo dell’articolo 191. Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, la precedenza spetta ai pedoni che transitano sulle strisce o si trovano nelle immediate vicinanze. La norma lascia che la prossimità sia valutata in base al luogo e alla dinamica. I cento metri dell’articolo 190 servono a stabilire se il pedone debba servirsi di un passaggio attrezzato. Se lo ignora e si trova già sulla traiettoria dell’auto, chi guida deve comunque adeguare la velocità e se occorre fermarsi.

Un’altra situazione ricorrente è la svolta con le strisce all’imbocco della via. Chi gira deve dare la precedenza alle persone sulle strisce o nelle immediate vicinanze, quando a queste è consentito il passaggio. Se il semaforo dà via libera nello stesso momento a chi guida e a chi attraversa, l’articolo 41 assegna la precedenza al pedone. Con il giallo pedonale chi è già sulle strisce deve liberarle il più rapidamente possibile, mentre chi è sul marciapiede deve aspettare.

Perché conta la velocità prima di vedere il pedone

Un furgone in sosta nasconde un tratto di marciapiede. Più avanti c’è l’uscita di una scuola. Anche rispettando il limite indicato dal cartello, chi guida deve scegliere una velocità compatibile con ciò che riesce a vedere. L’articolo 141 del Codice della Strada richiede il controllo del veicolo e la possibilità di arrestarsi tempestivamente entro il campo visibile davanti a ostacoli prevedibili.

Ci sono poi obblighi specifici per alcune persone. Il comma 3 dell’articolo 191 impone di fermarsi se attraversa, o sta per farlo, una persona riconoscibile con ridotte capacità motorie o con disabilità visiva, anche attraverso ausili come una carrozzina, il bastone bianco o il cane guida. Ai conducenti spetta inoltre prevenire i pericoli che possono derivare da comportamenti di bambini o anziani, quando tali comportamenti siano ragionevolmente prevedibili. Nei pressi di un luogo frequentato da bambini, per esempio, rallentare prima di arrivare al punto cieco lascia più spazio per reagire.

In caso di investimento, come si accerta la responsabilità

Sul piano civile, l’articolo 2054 pone a carico del conducente la presunzione di responsabilità. Per superarla bisogna dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Una comparsa repentina e imprevedibile sulla traiettoria può escludere la responsabilità se ha reso l’urto inevitabile anche per chi guidava con la prudenza dovuta. Quando una condotta colposa del pedone ha contribuito al danno, l’articolo 1227 consente di ridurre il risarcimento tenendo conto del suo contributo.

La Cassazione civile ha precisato come si passa dalla regola al singolo incidente. Nell’ordinanza 21761 del 29 2025, ha cassato una decisione che aveva diviso la responsabilità a metà pur avendo accertato che l’automobilista teneva una velocità inadeguata. Per riconoscere un concorso occorreva valutare il peso della condotta del pedone. In un diverso caso, relativo a un pullman in svolta e a un attraversamento in un punto privo di strisce, l’ordinanza 26670 del 2025 ha confermato che per ridurre il risarcimento il giudice può considerare il contributo colposo del pedone che aveva iniziato a passare senza dare la precedenza.

Quanto conti il punto in cui un pedone diventa avvistabile emerge dalla sentenza penale 37315 del 2026. L’investimento era avvenuto di notte vicino a una discoteca. Nella ricostruzione richiamata dai giudici della Suprema Corte, i pedoni erano avvistabili a circa 10-15 metri e l’auto viaggiava ad almeno 50 km/h. Secondo la perizia, nelle condizioni rilevate in quel tratto, un’andatura di circa 18-25 km/h avrebbe consentito l’arresto. La collocazione esatta rispetto alle strisce era contestata. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Cassazione ha richiamato la prevedibilità della presenza di persone a piedi in quel luogo e a quell’ora.

Multe, punti della patente e risarcimento

Chi viola l’articolo 191 rischia una sanzione da 167 a 665 euro. La normativa prevede quattro punti per la violazione del comma relativo al pedone che ha già iniziato ad attraversare su una strada senza passaggi pedonali. Per le violazioni dei commi 1 e 3 i punti sono otto. Per il pedone che viola le disposizioni dell’articolo 190, la sanzione va da 26 a 102 euro.

Può aggiungersi la sospensione breve della patente. La disposizione si applica ai conducenti identificati al momento della violazione che, per effetto di decurtazioni già subite, risultino con meno di 20 punti. Con un saldo da 10 a 19 punti la sospensione è di sette giorni. Sotto i 10 punti sale a quindici giorni. La durata raddoppia se il conducente ha provocato un incidente.

Dopo un urto, l’obbligo immediato è fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a chi ha riportato danni alla persona, se l’incidente è comunque ricollegabile al proprio comportamento. Per i danni subiti dal pedone si segue la procedura assicurativa ordinaria, con la richiesta all’impresa che assicura il veicolo responsabile.

Che cosa propone lo schema di riforma del 2026

L’articolo 64 dello schema di decreto legislativo all’esame del Parlamento conserva il dovere di consentire al pedone già in carreggiata di completare il passaggio sulle strade prive di attraversamenti. Per chi usa le strisce, il testo propone anche di fermarsi prima di partire e verificare che i conducenti in arrivo abbiano visto il pedone e si fermino per dargli la precedenza.