Perché la Polizia non potrà più dire ‘Patente e libretto, Prego!’

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

123RF

Una delle frasi più classiche pronunciate dalle forze dell’ordine durante un controllo stradale, il celebre ”Patente e libretto, prego!”, sta per cambiare per sempre. Per gli automobilisti e motociclisti italiani si apre una nuova era di semplificazione: non c’è più l’obbligo di portare con sé i documenti di guida e di circolazione in formato cartaceo dopo che il Cdm ha dato il via libera al nuovo Codice della Strada.

Ma come funziona esattamente questa novità, cosa cambia per i cittadini e quali sono gli aspetti a cui prestare attenzione? Facciamo chiarezza.

Cosa cambia con la digitalizzazione dei controlli?

Fino a poco tempo fa, dimenticare a casa il portafoglio o la carta di circolazione significava rischiare sanzioni amministrative e l’obbligo di doversi presentare successivamente in caserma o in questura per esibire i documenti. Oggi, grazie al processo di digitalizzazione e all’interconnessione delle banche dati della Pubblica Amministrazione, gli organi di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza) possono verificare la regolarità della guida e del veicolo in tempo reale per via telematica.

Attraverso i dispositivi di bordo o i tablet in dotazione, agli agenti basta inserire il codice fiscale del conducente o la targa del veicolo per accedere direttamente all’Anagrafe Nazionale dei Abilitati alla Guida e al Archivio Nazionale dei Veicoli per verificare:

La validità e la scadenza della patente di guida

I punti patente residui

La regolarità del libretto di circolazione (o Documento Unico di Circolazione)

Lo stato della revisione periodica

La copertura dell’assicurazione RCA (già verificabile telematicamente da diversi anni)

Documenti Digitali e l’App IO (IT-Wallet)

A rafforzare questo passaggio verso il digitale c’è anche l’integrazione con IT-Wallet all’interno dell’App IO. I cittadini italiani possono ora disporre della Patente Digitale direttamente sullo smartphone.

Il documento digitale presente sull’applicazione ha valore legale riconosciuto e garantisce la massima tranquillità in sede di controllo, sia in Italia sia (progressivamente) all’interno dell’Unione Europea.