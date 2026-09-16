Un incrocio con quattro auto e nessun semaforo: sai capire chi ha la precedenza? Mettiti alla prova con questo difficile quiz della patente.

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

C’è una figura dei quiz per la patente che continua a mettere in difficoltà molti aspiranti automobilisti. È la figura 632, un incrocio apparentemente caotico nel quale quattro auto – D, P, B e N – devono attraversare l’intersezione senza semafori, vigili o segnali di precedenza.

Il punto fondamentale è ricordare una delle regole più importanti del Codice della Strada: in assenza di diversa segnalazione, bisogna dare la precedenza al veicolo che proviene da destra. L’articolo 145 del Codice della Strada stabilisce infatti la precedenza a destra quando le traiettorie dei veicoli stanno per intersecarsi.

La soluzione

Nella figura 632 l’ordine corretto di passaggio è:

1. D → 2. P → 3. B → 4. N

Ma perché?

1. Passa per primo D

Il veicolo D è quello che ha la destra libera rispetto alla propria traiettoria. Può quindi impegnare per primo l’incrocio. La sua manovra è particolarmente importante: D svolta a destra e, seguendo la traiettoria indicata nella figura, non deve attendere nessuno proveniente dalla propria destra.

2. Dopo D passa P

Una volta che D ha liberato l’incrocio, anche il veicolo P si trova con la destra libera. P può quindi procedere e attraversare l’intersezione. È proprio il passaggio di D a liberare la traiettoria che permette a P di avanzare

3. Tocca a B

Dopo P, può passare B. Prima del passaggio di P, infatti, B deve rispettare la precedenza del veicolo che si trova alla sua destra, cioè P. Una volta transitato P, B può procedere.

4. N passa per ultimo

Il veicolo N è quello che deve aspettare più a lungo. La sua destra è occupata da B, quindi N deve lasciarlo passare. Soltanto dopo il transito di B, N può completare la propria manovra

Il trucco per ricordarlo

In un incrocio di questo tipo conviene non guardare semplicemente quale auto sembra arrivare prima. Bisogna invece osservare la direzione della traiettoria e chiedersi:

“Chi ho alla mia destra?”

In questo caso si crea una sorta di catena:

D ha la destra libera → passa D → si libera P → passa P → si libera B → passa B → infine passa N.

Quindi la sequenza da memorizzare è:

D → P → B → N

È infatti errato pensare che B e D possano passare contemporaneamente o che N possa passare prima di B: i quiz ufficiali sulla figura 632 considerano queste affermazioni false.