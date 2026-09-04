In auto tra Francia e Spagna sono comparsi nuovi cartelli stradale da conoscere per evitare pericoli e multe.

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Gemini

Se di recente sei stato in vacanza in Spagna o nel sud della Francia e sei tornato a casa in auto, potresti aver notato lungo il tragitto dei cartelli stradali insoliti e mai visti prima.

In particolare, poco dopo il confine tra Francia e Spagna (nella zona della Catalogna) e lungo diverse direttrici autostradali, la Dirección General de Tráfico (DGT) spagnola e le autorità d’Oltralpe hanno installato e ammodernato una nuova segnalistica. Sebbene alcuni di questi simboli esistano già da tempo in Francia, moltissimi automobilisti italiani ed europei continuano a non conoscerne il significato preciso.

Ecco una guida pratica ai due nuovi cartelli identificati con le sigle P-33 e P-35, per capire cosa indicano e come comportarsi alla guida.

Cartello P-33: Visibilità ridotta e condizioni meteo avverse

Il segnale P-33 (quello a destra nella foto) mostra la sagoma di un’automobile parzialmente nascosta da linee orizzontali.

Cosa significa: preavvisa un tratto di strada in cui la visibilità può essere gravemente compromessa. Le cause possono essere molteplici: fitta nebbia, fumo, forte pioggia o nevicate improvvise.

Come comportarsi: questo cartello invita l’automobilista ad aumentare la distanza di sicurezza, ridurre tempestivamente la velocità e accendere i fari fendinebbia o gli anabbaglianti per evitare tamponamenti a catena.

Cartello P-35: Zona di intreccio dei flussi di traffico (Corsie di scambio)

Il cartello P-35 ha una grafica leggermente più complessa: raffigura due automobili affiancate e due frecce che si incrociano.

Cosa significa: avvisa dell’imminenza di una sezione di strada a “entrecroisement” (o scambio di corsia). Si tratta di quei tratti, molto frequenti nelle tangenziali e nelle autostrade ad alto scorrimento, in cui una singola corsia laterale viene utilizzata contemporaneamente sia da chi si sta immettendo in autostrada (corsia di accelerazione) sia da chi sta uscendo (corsia di decelerazione).

Perché è pericoloso: i veicoli che entrano ed escono devono incrociare le proprie traiettorie nello stesso identico spazio, aumentando notevolmente il rischio di collisione o tagli di strada improvvisi.

Come comportarsi: quando vedi questo segnale, è fondamentale anticipare le manovre, controllare accuratamente gli specchietti retrovisori e gli angoli ciechi, segnalare con largo anticipo il cambio di corsia ed evitare scarti bruschi.

Guidare in sicurezza all’estero

Conoscere il significato di questi segnali è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per viaggiare in sicurezza quando si attraversano i valichi di confine europei. Se stai programmando un viaggio o stai rientrando dalle vacanze lungo le strade spagnole e francesi, presta massima attenzione a queste novità grafiche sulla carreggiata.