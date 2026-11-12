Rotatoria senza dare precedenza: chi entra deve aspettare o passa per primo? Perché chi percorre l’anello non ha sempre la priorità e i segnali da controllare

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123RF In rotatoria passa sempre chi è già dentro? Attenzione se manca il segnale

Senza una diversa regolazione della precedenza, chi entra nella rotatoria non deve aspettare chi è già nell’anello. Si applica la regola della destra e, nella più classica configurazione dell’incrocio, il veicolo in ingresso arriva proprio da quel lato rispetto a chi sta circolando. La priorità spetta dunque a chi si immette, fermo restando l’obbligo di avvicinarsi con prudenza.

L’equivoco nasce dall’abitudine a incontrare ingressi contrassegnati dal triangolo rovesciato del “dare precedenza”. Quando quel segnale è presente, il rapporto si inverte: chi arriva deve lasciar passare i veicoli dell’anello.

Nella rotatoria vale la precedenza a destra

Quando le traiettorie dei veicoli stanno per intersecarsi, deve cedere il passo chi ha l’altro mezzo alla propria destra. La disposizione si applica anche alle rotatorie. La percorrenza di una carreggiata circolare non attribuisce un diritto di precedenza su tutte le strade che vi confluiscono. Lo chiarisca la circolare ministeriale 6935 del 2017 dedicata alle procedure per conseguire la patente B.

Immaginiamo due automobili: la prima sta percorrendo l’anello, la seconda si avvicina da una strada di accesso. Nel punto in cui i loro percorsi entrano in conflitto, quella in ingresso si trova alla destra dell’altra. Se nessuna prescrizione modifica questa relazione, è il conducente già nella rotatoria a dover cedere il passo. Non conta che abbia imboccato l’anello qualche secondo prima, né che debba superare ancora diverse uscite.

Il ragionamento riguarda i veicoli che stanno per impegnare quel punto di conflitto. La precedenza non permette invece di lanciarsi contro un’auto che ha ormai occupato lo spazio di manovra. Ecco quindi che distanza e velocità sono le variabili determinanti per una condotta sicura.

Il cartello blu con le frecce

La funzione del cartello blu con le tre frecce bianche è imporre il verso di circolazione indicato. L’obbligo di girare nel senso delle frecce e il diritto di passare per primi sono questioni diverse. Per stabilire la precedenza bisogna cercare i segnali che la regolano e non dedurla dalla presenza del cartello di rotatoria.

La mancata visualizzazione del triangolo verticale non significa invece trovarsi davanti a un ingresso privo di qualsiasi prescrizione. L’articolo 38 impone di rispettare la segnaletica stradale e quella orizzontale fa parte di questo sistema. I piccoli triangoli bianchi disposti trasversalmente, con la punta verso chi arriva, costituiscono la linea di arresto associata al “dare precedenza”. Il Codice della Strada descrive la striscia trasversale discontinua come il limite prima del quale arrestarsi, quando necessario, per rispettare quell’obbligo.

Le indicazioni sulla pavimentazione non possono essere ignorate perché manca un cartello. Con la sentenza 2034 del 2025 La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’obbligo di arresto in una vicenda in cui lo stop era presente soltanto sull’asfalto. Il caso riguardava quel segnale, ma mostra perché l’assenza della segnaletica verticale non esaurisca l’esame della regolazione dell’incrocio.

Vale anche la situazione inversa: se il “dare precedenza” verticale è presente e riconoscibile, l’eventuale deterioramento dei segni a terra non autorizza a disattenderlo.

Quando all’ingresso bisogna aspettare

Con il “dare precedenza” chi entra deve consentire il passaggio ai veicoli che circolano nell’anello, fermandosi quando è necessario. Lo stop aggiunge l’obbligo di arrestare il veicolo prima di procedere, anche quando non sopraggiungono altri mezzi.

Provando a sintetizzare, in assenza di una diversa prescrizione, in rotatoria si applica la regola della precedenza a destra. I veicoli in ingresso arrivano da destra rispetto a quelli che percorrono l’anello. Spetta quindi a chi è già in rotatoria lasciarli passare.

Se all’ingresso c’è un segnale di dare precedenza, chi si immette deve lasciar passare i veicoli che circolano nell’anello, fermandosi se necessario. In presenza di uno stop, l’arresto è obbligatorio anche quando l’anello è libero. Una volta fermato, il conducente deve dare la precedenza ai veicoli in transito prima di immettersi.

Quando il passaggio è regolato da un semaforo in funzione, si seguono le indicazioni luminose. Se a dirigere il traffico è un agente, le sue indicazioni prevalgono su tutte le altre segnalazioni, semaforo compreso. Per i semafori va ricordata un’eccezione: il giallo lampeggiante di pericolo non sostituisce le altre regole della precedenza. Le prescrizioni temporanee di un cantiere possono infine modificare la disciplina applicata in quel punto.

La precedenza da verificare a ogni ingresso

Dopo essersi immessi, bisogna continuare a osservare gli accessi successivi. Aver ceduto il passo entrando non garantisce che ogni altro conducente incontrato lungo il giro debba fare altrettanto. Se l’accesso successivo è privo di una diversa disciplina, torna in rilievo la provenienza da destra del mezzo che vi si immette. L’attenzione non può quindi concentrarsi soltanto sull’uscita che si intende raggiungere.

Ci sono poi situazioni soggette a regole particolari. Chi sbocca da un luogo non soggetto a pubblico passaggio deve per esempio arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada.

La massima prudenza richiesta in prossimità degli incroci vale per entrambi i conducenti. Una precedenza favorevole non rende accettabile mantenere una velocità incompatibile con la visuale disponibile o con il comportamento degli altri utenti. Può essere necessario arrestarsi anche senza un segnale di stop: una visuale insufficiente o un pericolo riconoscibile richiedono di adeguare la marcia.

La presenza di più corsie aggiunge complessità sul mantenimento della posizione e gli eventuali spostamenti laterali. L’articolo 154 impone di accertarsi che la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio, considerando posizione e direzione degli altri utenti. L’intenzione deve essere segnalata con sufficiente anticipo.

Di conseguenza, chi percorre la corsia interna non acquisisce il diritto di attraversare quella esterna per raggiungere l’uscita. Se su quest’ultima procede un altro mezzo, la manovra deve rispettarne la presenza.

Come usare le frecce

Nella rotatoria a una corsia, con accesso a una corsia per senso di marcia, le indicazioni non richiedono di attivare la freccia sinistra per entrare. Se si intende imboccare subito la prima uscita, va invece segnalata la direzione destra già in avvicinamento.

Per un’uscita successiva, l’indicatore destro deve essere azionato con un anticipo utile, dopo aver superato l’uscita precedente a quella prescelta. Nelle configurazioni a più corsie vanno inoltre segnalati gli spostamenti necessari, verificando che siano sicuri.

Multa, punti e sospensione

La mancata precedenza è sanzionata dall’articolo 145 del Codice della Strada con una somma da 167 a 665 euro. Per la violazione della regola della destra e dell’obbligo imposto dal “dare precedenza” è prevista la decurtazione di 5 punti. L’inosservanza dell’obbligo di arresto allo STOP comporta invece 6 punti.

Quando l’infrazione viene commessa dopo le ore 22 e prima delle 7, la sanzione pecuniaria aumenta di un terzo. Se lo stesso conducente incorre almeno due volte nell’arco di due anni nelle violazioni richiamate dall’articolo 145 all’ultima consegue anche la sospensione da uno a tre mesi.

Va considerata infine la sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter. Se il conducente viene identificato al momento dell’infrazione e il suo punteggio è già inferiore a venti per precedenti decurtazioni, la durata è:

7 giorni, con almeno 10 punti ma meno di 20;

15 giorni, con meno di 10 punti.

Questi periodi raddoppiano quando il conducente ha provocato un incidente.