Salone Auto Torino, Virgilio Motori sfida i visitatori sul Codice della Strada: fai il quiz!

Segnaletica, precedenze, incroci e regole di comportamento al volante: al Salone Auto Torino arriva una sfida pensata per mettere alla prova anche gli automobilisti più sicuri di sé

Foto di Tommaso Giacomelli

Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

2 min di lettura

Salone Auto Torino, Virgilio Motori sfida i visitatori sul Codice della Strada: fai il quiz!
123RF
Prova le tue conoscenze col quiz sul Codice della Strada

Al Salone Auto Torino, dall’11 al 13 settembre 2026, anche il Codice della Strada diventa protagonista con la nuova sfida presso lo stand di Virgilio Motori. 

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