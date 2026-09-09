Al Salone Auto Torino, dall’11 al 13 settembre 2026, anche il Codice della Strada diventa protagonista con la nuova sfida presso lo stand di Virgilio Motori.
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Fai il quiz di Virgilio Motori
Virgilio Motori al Salone di Torino: dove siamo
I visitatori che si recheranno al nostro Stand avranno l'opportunità di mettersi in gioco con un'iniziativa interattiva e divertente: il quiz sul Codice della Strada.
Attraverso due tablet dedicati, si potranno sfidare amici, familiari o semplicemente misurare la propria preparazione aggiornata sulle ultime norme di circolazione, sulla segnaletica e sulla guida sicura.
Il quiz è dedicato alle regole della strada, dalla segnaletica alle precedenze, passando per incroci, rotatorie, sorpassi e comportamenti corretti al volante.
Domande semplici solo in apparenza, pensate per scoprire quanto siano davvero solide le conoscenze di chi guida ogni giorno. Chi passa per primo? Cosa indica quel cartello? È possibile effettuare quella manovra?
Una sfida rapida e coinvolgente che accompagnerà la presenza di Virgilio Motori al Salone Auto Torino, mettendo alla prova non la conoscenza delle automobili, ma quella delle regole che ogni automobilista dovrebbe conoscere.
Sotto la mappa del Salone: lo stand di Virgilio Motori sarà in Piazza Castello ed è cerchiato in rosso