Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Fermarsi ai controlli delle forze dell'ordine è molto più che un consiglio

La cronaca recente ci restituisce un’immagine drammatica di quanto possa essere letale la decisione di ignorare un segnale di arresto. Nella serata del 22 giugno 2026, a Milano, un agente della Polizia locale di soli 35 anni ha perso la vita durante un inseguimento nella zona periferica di Ponte Lambro. La tragedia si è consumata dopo che un’automobile non si era fermata a un controllo: l’agente, lanciatosi all’inseguimento a bordo della sua moto, ne ha perso il controllo cadendo fatalmente a terra mentre tentava di rintracciare il conducente dell’auto pirata. Questo tragico evento pone l’accento non solo sul valore inestimabile della sicurezza degli operatori, ma anche sulle gravi responsabilità legali e penali che ricadono su chi decide di non ottemperare all’ordine di fermarsi.

Posto di blocco e posto di controllo

Per comprendere la portata delle sanzioni, è necessario innanzitutto distinguere tra due operazioni che i conducenti spesso confondono. Il posto di controllo è un’operazione di polizia stradale in cui gli agenti intimano l’arresto solo ad alcuni veicoli per verifiche ordinarie.

Al contrario, il posto di blocco è una misura più massiccia che impone l’obbligo di fermarsi a tutti i conducenti circolanti in quel tratto; in questo caso, le Forze dell’Ordine sono autorizzate a utilizzare mezzi specifici (come corsie di canalizzazione o bande antifuga) per assicurare l’arresto di chi tenta la fuga. In entrambi i casi, gli agenti devono essere in uniforme o muniti di segnale distintivo, intimando l’ALT con segnali idonei.

Le sanzioni amministrative

Le conseguenze per chi non si ferma variano drasticamente a seconda della tipologia di controllo forzato, con sanzioni che sono state recentemente inasprite dal Decreto Legge n. 48 del 2025 per fungere da deterrente.

inottemperanza al posto di controllo: chi ignora l’ALT in questa situazione viola l’articolo 192 del Codice della Strada, rischia una sanzione amministrativa tra 200 e 600 euro , oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nel biennio, i punti decurtati diventano 10 e scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni;

chi ignora l’ALT in questa situazione viola l’articolo 192 del Codice della Strada, rischia una sanzione amministrativa tra , oltre alla dalla patente. In caso di recidiva nel biennio, i punti decurtati diventano 10 e scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni; forzatura del posto di blocco: la violazione qui è considerata molto più grave. La sanzione pecuniaria varia da 1.500 a 6.000 euro, con una decurtazione immediata di 10 punti dalla patente. A ciò si aggiunge sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno.

Il rischio penale

L’aspetto più critico riguarda però il passaggio dall’illecito amministrativo al reato penale. Non fermarsi all’ordine degli agenti non è solo una violazione del Codice della Strada quando la condotta mette in pericolo l’incolumità altrui o degli agenti stessi. Nel momento in cui scatta un inseguimento, come nel tragico caso di Milano, il conducente può essere accusato di resistenza a un pubblico ufficiale (Articolo 337 del Codice Penale).

Questo reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La fuga, dunque, trasforma una potenziale sanzione per un documento mancato o un’irregolarità del veicolo in un procedimento penale che può segnare la vita di una persona. La legge autorizza infatti le Forze dell’Ordine a compiere tutte le ispezioni necessarie e a ordinare l’arresto della marcia se il veicolo è considerato pericoloso. Scegliere di scappare, oltre a causare tragedie umane irreparabili, significa accettare il rischio di una condanna detentiva e della distruzione della propria posizione giuridica.