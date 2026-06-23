La cronaca recente ci restituisce un’immagine drammatica di quanto possa essere letale la decisione di ignorare un segnale di arresto. Nella serata del 22 giugno 2026, a Milano, un agente della Polizia locale di soli 35 anni ha perso la vita durante un inseguimento nella zona periferica di Ponte Lambro. La tragedia si è consumata dopo che un’automobile non si era fermata a un controllo: l’agente, lanciatosi all’inseguimento a bordo della sua moto, ne ha perso il controllo cadendo fatalmente a terra mentre tentava di rintracciare il conducente dell’auto pirata. Questo tragico evento pone l’accento non solo sul valore inestimabile della sicurezza degli operatori, ma anche sulle gravi responsabilità legali e penali che ricadono su chi decide di non ottemperare all’ordine di fermarsi.
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Posto di blocco e posto di controllo
Per comprendere la portata delle sanzioni, è necessario innanzitutto distinguere tra due operazioni che i conducenti spesso confondono. Il posto di controllo è un’operazione di polizia stradale in cui gli agenti intimano l’arresto solo ad alcuni veicoli per verifiche ordinarie.
Al contrario, il posto di blocco è una misura più massiccia che impone l’obbligo di fermarsi a tutti i conducenti circolanti in quel tratto; in questo caso, le Forze dell’Ordine sono autorizzate a utilizzare mezzi specifici (come corsie di canalizzazione o bande antifuga) per assicurare l’arresto di chi tenta la fuga. In entrambi i casi, gli agenti devono essere in uniforme o muniti di segnale distintivo, intimando l’ALT con segnali idonei.
Le sanzioni amministrative
Le conseguenze per chi non si ferma variano drasticamente a seconda della tipologia di controllo forzato, con sanzioni che sono state recentemente inasprite dal Decreto Legge n. 48 del 2025 per fungere da deterrente.
- inottemperanza al posto di controllo: chi ignora l’ALT in questa situazione viola l’articolo 192 del Codice della Strada, rischia una sanzione amministrativa tra 200 e 600 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nel biennio, i punti decurtati diventano 10 e scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni;
- forzatura del posto di blocco: la violazione qui è considerata molto più grave. La sanzione pecuniaria varia da 1.500 a 6.000 euro, con una decurtazione immediata di 10 punti dalla patente. A ciò si aggiunge sempre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno.
Il rischio penale
L’aspetto più critico riguarda però il passaggio dall’illecito amministrativo al reato penale. Non fermarsi all’ordine degli agenti non è solo una violazione del Codice della Strada quando la condotta mette in pericolo l’incolumità altrui o degli agenti stessi. Nel momento in cui scatta un inseguimento, come nel tragico caso di Milano, il conducente può essere accusato di resistenza a un pubblico ufficiale (Articolo 337 del Codice Penale).
Questo reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La fuga, dunque, trasforma una potenziale sanzione per un documento mancato o un’irregolarità del veicolo in un procedimento penale che può segnare la vita di una persona. La legge autorizza infatti le Forze dell’Ordine a compiere tutte le ispezioni necessarie e a ordinare l’arresto della marcia se il veicolo è considerato pericoloso. Scegliere di scappare, oltre a causare tragedie umane irreparabili, significa accettare il rischio di una condanna detentiva e della distruzione della propria posizione giuridica.