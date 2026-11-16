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123RF Strada completamente libera: lo stop impone comunque l’arresto?

Allo stop bisogna fermarsi completamente, anche se la strada è libera e la visibilità è ottima. La prescrizione impone proprio questo passaggio prima dell’immissione in quanto l’arresto deve precedere la valutazione sulla possibilità di ripartire. Di conseguenza rallentare fino a procedere quasi a passo d’uomo, controllare l’incrocio e attraversarlo mantenendo l’auto in movimento non soddisfa l’obbligo imposto dal segnale. Anche quando l’incrocio sembra privo di rischi ovvero nessuna automobile in arrivo e traffico assente.

I due obblighi che impone lo stop

Il regolamento di esecuzione collega le azioni di arrestare il veicolo e concedere la precedenza prima di entrare nell’intersezione o nel flusso della circolazione. Se nessuno sta arrivando, il secondo obbligo può non richiedere un’ulteriore attesa. Resta comunque necessario il primo. Viceversa, fermare l’auto non autorizza a ripartire tagliando la traiettoria a chi ha diritto di passare. Il riferimento nel Codice della Strada è l’articolo 145 che prescrive l’arresto all’apposita striscia prima dell’immissione. La presenza di altri veicoli non è posta come condizione.

Il punto dove fermare l’auto è prima della linea trasversale continua di arresto. La scarsa visibilità non permette di saltare la prima fermata. Bisogna necessariamente arrestarsi alla linea e poi avanzare con prudenza. Se la situazione lo richiede, bisogna fermarsi di nuovo prima di completare l’immissione. Il secondo arresto serve a verificare il traffico dal nuovo punto di osservazione.

Quanto tempo bisogna rimanere fermi allo stop

L’articolo 145 del Codice della Strada non fissa una durata minima dell’arresto. Se la norma richiede uno stop effettivo, a fare la differenza nella possibilità di ripartire sono le condizioni della circolazione. Con la visuale ostacolata può perciò essere necessario attendere più a lungo. Davanti a una strada sgombra, dopo essersi fermati e aver effettuato i controlli necessari, si può riprendere la marcia.

A guidare la valutazione sono visibilità, distanza e movimento degli altri utenti. L’articolo 141 impone infatti di conservare il controllo del mezzo e di poter compiere le manovre in sicurezza.

Il triangolo del dare precedenza richiede di lasciare passare chi ne ha diritto, fermandosi quando occorre. Lo stop aggiunge l’arresto obbligatorio anche quando non arriva nessuno. La distinzione si ritrova nella segnaletica orizzontale. La linea continua accompagna lo stop, quella discontinua indica il limite al quale fermarsi, se necessario, per rispettare il dare precedenza.

La manovra di arresto comincia prima della linea. Riconosciuto il segnale è opportuno ridurre la velocità e arrivare al punto di arresto con il veicolo sotto controllo.

Semaforo verde, giallo lampeggiante e indicazioni degli agenti

L’obbligo va letto insieme alla gerarchia della segnaletica. Il semaforo che regola la propria direzione prevale sui segnali di precedenza. Quando il semaforo è spento o mostra il giallo lampeggiante, tornano invece a valere i segnali di precedenza presenti. Se c’è lo stop bisogna arrestarsi. Il lampeggio giallo richiede inoltre velocità moderata e particolare prudenza.

Prevalgono in ogni caso le indicazioni degli agenti che dirigono la circolazione. A modificarne l’applicazione può essere un’indicazione alla quale la legge attribuisce priorità ovvero la strada libera, da sola, non cambia la prescrizione.

Per la violazione dell’obbligo di arresto, l’articolo 145 del Codice della Strada, prevede una sanzione da 167 a 665 euro. L’assenza di un incidente non elimina l’infrazione. Nei casi in cui il pagamento agevolato è ammesso, versare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica consente la riduzione del 30%. Il minimo ordinario scende così a 116,90 euro, oltre alle eventuali spese. Per le violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7, l’articolo 195 dispone un aumento di un terzo.

Quanti punti si perdono e la situazione per i neopatentati

Al mancato arresto previsto dall’articolo 145 corrisponde la decurtazione di 6 punti dalla patente, rispetto ai 5 per violazioni della precedenza. Per i neopatentati ai quali si applica il raddoppio nei primi tre anni, i punti da sottrarre diventano 12.

Nel quadro in vigore nel 2026, la violazione rientra anche fra quelle richiamate dall’articolo 218-ter. Per chi guida un veicolo a motore per il quale è richiesta la patente, avere già meno di 20 punti al momento dell’accertamento può comportare la sospensione breve:

7 giorni, con un punteggio inferiore a 20 ma pari almeno a 10;

15 giorni, con meno di 10 punti.

La misura richiede che il conducente sia stato identificato nel momento della commissione della violazione. Se ha provocato un incidente, le durate raddoppiano, ferme le ulteriori disposizioni applicabili. Conta il saldo già esistente, non quello che risulterà dopo la sottrazione per il nuovo episodio. La sola perdita di 6 punti a partire da quota 20 non realizza per quella violazione il presupposto del punteggio inferiore a 20. Quando viene applicata la sospensione breve, non è ammesso lo sconto del 30% entro cinque giorni.

Infine, almeno due violazioni riconducibili al comma 10 dell’articolo 145 commesse dallo stesso guidatore in due anni comportano all’ultima infrazione la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Dopo l’arresto bisogna poter completare la manovra

Se lo spazio oltre l’intersezione è occupato e manca la possibilità di liberare rapidamente l’area di manovra, l’articolo 145 vieta di impegnarla.

Anche chi abbia rispettato lo stop può quindi commettere un’altra violazione entrando in un incrocio dal quale non riesce a uscire. La ripartenza richiede uno spazio utilizzabile. Vanno infine osservati gli attraversamenti lungo la traiettoria: ai pedoni che si accingono ad attraversare o hanno già iniziato e ai ciclisti sugli attraversamenti ciclabili spetta la precedenza prevista dall’articolo 40.