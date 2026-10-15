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123RF Targhe personalizzate: arriva la riforma anche in Italia

Una pratica molto diffusa negli Stati Uniti sta per arrivare anche alle nostre latitudini, rappresentando una novità assoluta. L’opportunità di personalizzare la targa della propria automobile rappresenta una scelta curiosa del nuovo del Codice della Strada. Con la possibilità di scegliere combinazioni alfanumeriche dedicate, superando parzialmente il classico meccanismo di assegnazione progressiva delle targhe, si apriranno scenari inediti sulle strade italiane.

Le modifiche, approvate dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026, ammettono una scelta di combinazioni di lettere e numeri, entro determinati limiti, dal proprietario del mezzo anziché essere assegnata esclusivamente secondo una sequenza automatica. Qualora un automobilista voglia inserire le proprie iniziali o un soprannome lo potrà fare secondo le regole previste dalla riforma. In tanti magari opteranno per una sigla significativa, un anno speciale o il proprio numero preferito. Potrebbero aprirsi scenari interessanti anche per le attività professionali e i marchi, sempre rispettando dei paletti.

Come funziona

Il formato definitivo, la lunghezza della sequenza e le combinazioni ammissibili non sono libere. Rispettando delle regole si potranno richiedere targhe uniche con combinazioni alfanumeriche specifiche. La novità fa parte di una corposa revisione del nuovo Codice della Strada. Va detto che l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri non corrisponde automaticamente all’attivazione immediata del servizio per i cittadini. Iniziamo ad analizzare le varie fasi amministrative che un sistema di targhe personalizzate presenta.

Prima di tutto occorre effettuare la scelta della combinazione esatta. Può essere selezionata una sequenza di lettere e numeri, rispettando il format e i caratteri ammessi. Una volta creata la combinazione, l’amministrazione verifica che non sia già stata prenotata e se sia utilizzabile secondo la normativa. La richiesta viene gestita attraverso l’ufficio o il canale amministrativo che sarà individuato dalle disposizioni attuative. Una volta ultimata la procedura, la combinazione viene associata al veicolo secondo le regole di immatricolazione.

I costi da considerare

La voce del prezzo è una delle più importanti, dati già i costi ingenti a carico oggi degli automobilisti, ma per una determinazione della somma finale occorrerà valutare tre elementi distinti:

costo della targa: produzione e rilascio del supporto ufficiale;

oneri amministrativi: eventuali diritti per la gestione della domanda e l’aggiornamento dei documenti;

eventuale maggiorazione per la personalizzazione: un importo aggiuntivo che sarà disposto per la scelta di una sequenza specifica.

Le combinazioni ammesse

Come detto l’interessato non avrà una libertà assoluta nella scelta dei caratteri. Prima di tutto occorre assicurare, ai fini della leggibilità, che si tratti di una scritta chiara. Inoltre va tutelata l’identificazione dei veicoli e il funzionamento dei sistemi di controllo. Le specifiche condizioni dovranno essere confermate dal testo normativo definitivo e dalle eventuali istruzioni amministrative.

Non è ancora stabilito il numero massimo di lettere e cifre, e se ci sarà la possibilità di applicare soltanto combinazioni alfanumeriche. Non sarà ammissibile una sequenza offensiva, ambigua o ingannevole, oltre al divieto assoluto di creare dei duplicati. Una targa personalizzata dovrà rimanere l’identificativo ufficiale di ciascun mezzo, non un accessorio decorativo.

Negli Stati Uniti le vanity plates o personalized license plates sono una autentica istituzione della cultura automobilistica a stelle e strisce. In Nord America gli automobilisti possono scegliere una combinazione personalizzata di lettere e numeri per esprimere la propria personalità e persino fare giochi di parole. La personalizzazione, in ogni caso, non sostituisce il sistema di immatricolazione conservando una funzione giuridica essenziale.